Itzik Horn, cuyos hijos Iair y Eitan están desaparecidos desde que fueron secuestrados por Hamas en Gaza, cuestionó al gobierno argentino por no actuar para rescatar a los rehenes del grupo terrorista islámico. El educador y periodista, que reside en Israel desde hace 20 años, lleva pidiendo por su aparición desde el ataque al kibutz Nir Oz donde residían, el 7 de octubre pasado, y el sábado por la tarde en declaraciones radicales convocó a armar una campaña para amplificar su reclamo.

Horn, en diálogo con Radio Rivadavia, comparó a los esfuerzos de rescate de otros países con los vuelos de repatriación para turistas en Medio Oriente: “Hay que iniciar una campaña para que el gobierno argentino exija la liberación de los rehenes argentinos, como lo hicieron otros gobiernos. Yo no pretendo que manden el portaaviones, como hizo Biden. Que manden un avión para repatriar a la gente me parece fenómeno, pero conmigo no tiene nada que ver. Me parece bárbaro que quien no tiene nada que hacer acá se lo lleven, y que si hay alguno que hace muchos años que quiere volver, yo no juzgo. Pero aparte de eso, ¿qué más van a hacer? Quedó claro que yo no tengo nada contra los que repatriaron, al contrario, me parece bárbaro. Y con los que nos quedamos acá y tenemos a nuestros hijos, ¿el gobierno argentino va a hacer algo?”.

Ricardo Darín participó de una campaña para pedir el rescate de los hermanos Horn (Fuente: ARCHIVO)

Asimismo, el educador contó que ya tuvo conversaciones con representantes argentinos en su país de residencia: “Nosotros tuvimos contacto con dos personas de la Embajada; con el encargado de negocios, porque no hay embajador, y con el cónsul, que se puso a nuestra entera disposición. Uno de los dos nos dijo ‘bueno, dígame qué podemos hacer por usted’, y yo le dije que saque a mis hijos de Gaza. Pero mi pregunta es, y vuelvo a insistir: nos pidieron que hagamos llegar a la embajada todos los datos, todo lo que sabemos. ¿Y qué va a hacer la embajada o la Argentina con esa información?”.

Además, Horn contó que su mayor inquietud yace en el hecho de que no conoce el paradero de Iair y Eitan, e incluso preferiría saber de su muerte con tal de tener una certeza: “Te imaginás que no son solo mis hijos, hay decenas de desaparecidos. ¿Cuál es mi preocupación? Yo no sé si mis hijos están vivos o están muertos. Y yo estoy preparado para lo peor, pero esto de no saber es terrible. No se lo deseo ni a mi peor enemigo. Mirá lo que voy a decir: prefiero escuchar lo peor. Que alguien me llame y me diga ‘señor Horn, encontramos los cuerpos de sus hijos’. Espero que no les hayan hecho nada. Igual no los enterraremos, lloraremos y oraremos en duelo”.

“Si me dicen ‘señor Horn, sí, sus hijos son prisioneros de Hamas’, eso tampoco me da gran tranquilidad, es medio consuelo. Porque mis hijos no son prisioneros del ejército de Noruega, que trata a los prisioneros de guerra según la Convención de Ginebra. Están en manos de una organización terrorista que mató, violó, quemó, mató bebés, hizo todo lo que hizo. Así que no hay ninguna garantía de que a los rehenes los traten bien. La otra presunción es que, como se los llevaron como moneda de cambio, por ahí los van a tratar bien. Yo todavía no estoy ahí, lamentablemente”, añadió.

Recientemente, el galardonado actor Ricardo Darín, el guionista Iair Said y el legislador porteño de Republicanos Unidos Roberto García Moritán participaron de una campaña pidiendo por la liberación de los hermanos Horn. “Por favor, devuelvan a los argentinos”, reza el video que los familiares y amigos de los hermanos difundieron en la cuenta de Instagram @liberenaloshorn. “Por favor, liberen a los argentinos”, repiten todos y cada uno de ellos, con la voz firme y clara, sin dejar de mirar a la cámara. “Liberen a la gente inocente. Por favor, detengan esto”, cierra la pieza el intérprete. “Pedimos la inmediata liberación con vida de los argentinos rehenes en Gaza”, fue la frase elegida para cerrar la secuencia, junto a la foto de Iair y Eitan.

