Hamas disuelve su gobierno en Gaza y abre paso a un comité tecnocrático bajo supervisión internacional

DEIR AL-BALAH, Gaza.– Hamas anunció este lunes la disolución del organismo que gobernó la Franja de Gaza durante casi dos décadas, en un gesto que, según afirmó, busca facilitar la implementación del alto el fuego con Israel y allanar el camino para la transferencia del poder a un comité tecnocrático respaldado por Naciones Unidas.

La medida fue presentada por dirigentes del grupo como una señal de compromiso con la reconstrucción del enclave palestino tras meses de guerra, aunque no quedó claro si implicará cambios concretos sobre el terreno, especialmente en cuestiones clave como el desarme de la organización o el control de la seguridad.

“El paso apunta a facilitar la transición administrativa y gubernamental hacia el Comité Nacional para la Administración de Gaza”, explicó Ismail al-Thawabta, jefe de la oficina de medios del gobierno de Hamas, en referencia al órgano tecnocrático que tendría su sede en El Cairo y que estaría encargado de gestionar los asuntos civiles bajo supervisión internacional.

Ismail al-Thawabta, director general de la oficina de medios del gobierno dirigido por Hamas, habla durante una conferencia de prensa en el hospital Al-Aqsa, en Deir al-Balah Jehad Alshrafi - AP

Según detalló, el jefe del comité gubernamental de emergencia, Mohamed al Farra, presentó su dimisión y se resolvió la disolución de la estructura administrativa controlada por Hamas. Al-Thawabta precisó que “solo el personal técnico y profesional” continuará en funciones para garantizar la prestación de servicios básicos, bajo la órbita del nuevo comité.

El Comité Nacional para la Administración de Gaza (NCAG, por sus siglas en inglés) estaría presidido por Ali Shaath, un ingeniero originario del enclave y exfuncionario de la Autoridad Palestina. Su mandato incluiría la restauración de servicios esenciales y la coordinación de la ayuda internacional en el marco de la posguerra.

Estancamiento y “maniobra política”

La iniciativa se inscribe en el acuerdo de alto el fuego negociado con mediación de Estados Unidos, que contempla distintas fases, entre ellas la reconstrucción del territorio devastado. No obstante, nueve meses después de la entrada en vigor de la tregua, la implementación de su segunda etapa —que incluye el desarme de Hamas y la retirada progresiva de las fuerzas israelíes— permanece estancada.

Desde el grupo islamista insistieron en que están dispuestos a ceder la administración civil del enclave, pero mantienen reservas sobre la entrega de sus armas. “Hamas da un nuevo paso al renunciar a administrar la Franja de Gaza para privar a la ocupación de cualquier pretexto para continuar su agresión”, afirmó el vocero Hazem Qassem.

El portavoz de Hamas, Hazem Qassem, afirma que el grupo está dispuesto a transferir todos los expedientes de gobierno pero que el desarme sigue sujeto a condiciones

La reacción de Israel fue inmediata y desestimó el anuncio. Un funcionario israelí, que habló bajo condición de anonimato, calificó la decisión como “una maniobra política sin importancia”, al señalar que los miembros del grupo continuarían en sus posiciones de poder.

Por su parte, el llamado Consejo de Paz, impulsado por Estados Unidos para supervisar la transición y la reconstrucción, indicó que evaluará la medida “en función de acciones y no de promesas”. En un comunicado, subrayó que uno de los puntos centrales del acuerdo es que todas las armas en Gaza queden bajo control del nuevo comité.

Analistas coinciden en que el anuncio tiene un fuerte componente simbólico. “El problema no es la disolución del gobierno, sino la aceptación del desarme. Ese sigue siendo el principal punto de bloqueo”, explicó el politólogo Mkhaimar Abusada.

A pesar de la tregua, continúan las muertes

El trasfondo de la crisis se remonta al ataque del 7 de octubre de 2023, cuando terroristas liderados por Hamas mataron a unas 1200 personas en Israel y tomaron 251 rehenes, lo que desencadenó una ofensiva militar israelí en Gaza. Según el Ministerio de Salud del enclave, la respuesta dejó más de 73.000 palestinos muertos, en su mayoría civiles, cifras consideradas generalmente fiables por organismos internacionales.

Aunque la intensidad de los bombardeos disminuyó tras el alto el fuego del 10 de octubre, los ataques continúan casi a diario. Este lunes, al menos cinco personas murieron en bombardeos israelíes, tres en Khan Younis y dos en la ciudad de Gaza, de acuerdo con autoridades sanitarias locales. El Ejército israelí afirmó haber atacado a miembros de Hamas y de la Jihad Islámica.

ese a la tregua, continúan los ataques y enfrentamientos en el enclave Bilal Osama - APA Images via ZUMA Press Wire D

A su vez, las fuerzas israelíes mantienen operaciones en el enclave y reportan bajas propias, mientras grupos armados palestinos continúan realizando ataques esporádicos. Desde la entrada en vigor de la tregua, al menos 1072 palestinos han muerto, según el Ministerio de Salud de Gaza, mientras que Israel informó de la muerte de seis de sus efectivos.

Por su parte, Israel rechaza tanto un eventual retorno de Hamas al poder como la posibilidad de que la Autoridad Palestina asuma el control del territorio, lo que complica la definición de una autoridad estable para la posguerra.

Mientras tanto, la población de Gaza continúa enfrentando una crisis humanitaria severa, con infraestructura devastada y servicios básicos colapsados, a la espera de que los acuerdos políticos se traduzcan en mejoras concretas sobre el terreno.

Agencias AFP y AP