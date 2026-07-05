Una avioneta debió realizar un aterrizaje de emergencia en el East River de Nueva York

NUEVA YORK-. Un hidroavión con diez personas a bordo realizó este domingo un aterrizaje de emergencia en el East River, en la ciudad de Nueva York. El incidente generó preocupación entre quienes se encontraban en la zona, aunque no dejó heridos, según informaron las autoridades locales a la agencia Associated Press.

El Departamento de Bomberos de la Gran Manzana precisó que la maniobra ocurrió alrededor del mediodía (hora local). La aeronave había partido desde East Hampton y se dirigía al hidroaeródromo Skyport, situado sobre East 23rd Street y Franklin D. Roosevelt Drive, detalló asimismo The New York Times en un artículo reciente.

Una avioneta debió realizar un aterrizaje de emergencia en Nueva York y terminó flotando en un río

Por razones que son todavía materia de investigación, y a mitad del trayecto, el piloto debió activar el protocolo de emergencia y realizar el descenso de vehículo aéreo. Imágenes difundidas en redes sociales muestran a la avioneta blanca mientras intenta aterrizar en el río, con el extremo del ala izquierda sumergido en el agua.

En un audio que difundió ATC.com -una plataforma y aplicación dedicada a transmitir en vivo y archivar las comunicaciones de radio entre pilotos y controladores de tráfico aéreo- puede escucharse el momento en que un helicóptero de la policía de Nueva York respondió al incidente al grito de “¡Mayday, mayday, mayday!“.

La zona de East River, en Nueva York, donde se produjo el aterrizaje de un hidroavión el domingo por la mañana (hora local)

Tras posarse sobre East River, el hidroavión logró estabilizarse y fue remolcado hasta un muelle. En diálogo con el prestigioso diario local, Marcus Hurlburt (39) contó que estaba ejercitando por la zona, a la altura de East 22nd Street, cuando vio que el aeroplano conducía hacia su dirección y rozaba el agua con su ala izquierda.

“El piloto hizo un gran trabajo para asegurarse de que no se diera vuelta. Hizo un ‘Sully’”, agregó, en alusión al piloto Chesley B. Sullenberger III, quien en 2009 logró aterrizar de emergencia un avión comercial sobre el río Hudson y salvó la vida de las 155 personas que iban a bordo. “Me impresionó mucho”, completó.

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De acuerdo con el registro de la Administración Federal de Aviación (FAA) y el sitio especializado FlightAware, el propietario del avión —un Kodiak 100 con capacidad para 10 personas— solicitó que su identidad no figure en las bases de datos públicas, y sus rutas de vuelo tampoco estén disponibles al público.

Con información de Associated Press.