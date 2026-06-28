Mensaje para Erdogan: Israel reconoció el genocidio armenio y profundizó su choque con Turquía

JERUSALÉN.– Israel dio este domingo un giro histórico en su política exterior al aprobar el reconocimiento formal del genocidio armenio, una definición que durante décadas evitó para preservar sus vínculos con Turquía.

La decisión, adoptada por unanimidad por el gobierno del primer ministro Benjamin Netanyahu, abre un nuevo frente de confrontación diplomática con Ankara, en un contexto de máxima tensión entre ambos países por la guerra en Gaza y el creciente protagonismo regional del presidente turco, Recep Tayyip Erdogan.

Benjamin Netanyahu RONEN ZVULUN - POOL

"Decisión histórica: el gobierno israelí aprobó por unanimidad la propuesta del ministro Gideon Saar de reconocer el genocidio armenio“, anunció el Ministerio de Relaciones Exteriores. El reconocimiento todavía deberá ser aprobado por la Knesset, el Parlamento israelí.

El canciller Gideon Saar defendió la iniciativa como una cuestión de principios. "Nunca es demasiado tarde para hacer lo correcto (...) es a la vez un deber moral y un deber histórico“, afirmó, según el comunicado oficial.

En el barrio armenio de Jerusalén, la noticia provocó una fuerte emoción. Saar informó además al gabinete que recibió una carta de agradecimiento de la Iglesia y de la comunidad armenia de la Ciudad Santa por la decisión del gobierno.

Los sucesivos gobiernos israelíes habían evitado hasta ahora reconocer oficialmente el genocidio armenio, sobre todo para no comprometer la relación estratégica que durante años mantuvieron con Turquía. Ese cálculo político cambió de manera drástica tras el deterioro de los vínculos bilaterales y los reiterados cruces entre Netanyahu y Erdogan.

El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan Khalil Hamra - AP

La respuesta turca no tardó en llegar. El Ministerio de Relaciones Exteriores calificó la decisión israelí de "política" y sostuvo que busca "encubrir sus propios crímenes“.

”El gobierno israelí, que ha perseguido sistemáticamente al pueblo palestino ante los ojos del mundo entero y está siendo juzgado en la Corte Internacional de Justicia por cargos de genocidio contra la población de Gaza, busca encubrir sus propios crímenes a través de la decisión política que ha adoptado con respecto a los acontecimientos de 1915“, afirmó Ankara en un comunicado.

Aunque Erdogan no respondió directamente al reconocimiento, volvió a acusar a Israel por la guerra en Gaza. "En Gaza se ha cometido un genocidio. Sin duda, les pediremos cuentas por ello“, declaró durante un acto de su Partido de la Justicia y el Desarrollo (AK).

El reconocimiento israelí llegó además pocos días después de que el presidente estadounidense Donald Trump alabara públicamente a Erdogan tras el conflicto con Irán.

"Hizo todo lo que le pedí. Podría haber sido un candidato muy fuerte del lado de Irán, porque no es un gran admirador de Israel. Le pedí que se mantuviera al margen, y se mantuvo al margen“, afirmó Trump. Luego dejó abierta la posibilidad de destrabar la venta de cazas F-35 a Turquía. "Haré algo que lo hará muy feliz“, dijo, en referencia a Erdogan.

El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu en conferencia de prensa con el presidente Donald Trump en Mar-a-Lago, Palm Beach, Florida, el 29 de diciembre del 2025 Alex Brandon - AP

Esa posibilidad encendió las alarmas en Jerusalén. Durante la reunión de gabinete, Netanyahu admitió por primera vez la preocupación de su gobierno por un eventual acercamiento entre Washington y Ankara.

"Casi no pasa un día sin que Erdogan invoque la destrucción del Estado de Israel. Nos tomamos estas palabras muy en serio, porque hemos aprendido de la historia de nuestro pueblo que cuando alguien dice que quiere exterminarte, hay que tomárselo en serio. También llamaremos la atención de nuestros amigos estadounidenses sobre estas declaraciones. No las ignoramos“, sostuvo el primer ministro.

El genocidio armenio, en el que se estima que murieron entre 600.000 y 1,5 millones de personas durante la Primera Guerra Mundial, ya fue reconocido por numerosos países. Uruguay fue el primero en hacerlo, en 1965. Luego se sumaron, entre otros, Estados Unidos, Francia, Alemania, la Argentina y Chile. Turquía rechaza esa denominación y sostiene que las muertes ocurrieron en el contexto de la guerra y no como parte de un plan sistemático de exterminio.

El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, habla en la sesión de apertura del Foro Diplomático de Antalya, en Antalya, Turquía Mustafa Kaya - XinHua

Para analistas citados por el portal israelí Ynet, el cambio de postura refleja una nueva realidad geopolítica. "El principal factor que durante décadas había frenado el reconocimiento —el temor a comprometer las relaciones con Ankara, gran potencia musulmana de la OTAN— simplemente se ha desvanecido. Fue la propia Turquía la que quemó los puentes“, señalaron. Según esa interpretación, ”Erdogan optó por sacrificar las relaciones con Israel a favor de un apoyo abierto a Hamás y por la ambición de liderar el mundo musulmán“.

La decisión también contrasta con la política que Israel mantuvo en los últimos años hacia el Cáucaso. Durante las guerras entre Armenia y Azerbaiyán, el Ministerio de Defensa israelí suministró armas a Bakú, uno de sus principales socios estratégicos. Según CNN, Azerbaiyán incluso albergó unidades militares especiales israelíes durante la reciente guerra con Irán. Con el reconocimiento del genocidio armenio, el gobierno de Netanyahu abrió ahora un nuevo capítulo en su política hacia la región.

Agencias Reuters y AP