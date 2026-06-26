Israel y el Líbano firman un acuerdo clave, pero Ormuz vuelve a encender la tensión entre EE.UU. e Irán

WASHINGTON.– Después de que el presidente norteamericano, Donald Trump, acusara a Irán de violar el alto el fuego con ataques a buques comerciales en el estrecho de Ormuz, el Líbano, Israel y Estados Unidos firmaron el viernes en Washington un acuerdo marco trilateral que busca allanar el camino para un pacto de paz entre dos antiguos adversarios de Medio Oriente.

“Nos complace anunciar un acuerdo marco entre el gobierno soberano del Líbano y, por supuesto, el gobierno de Israel, con la mediación y el apoyo de Estados Unidos”, dijo el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, durante la ceremonia.

Marco Rubio estrecha la mano de la embajadora del Líbano en Estados Unidos, Nada Hamadeh en el Departamento de Estado, en Washington Kevin Wolf - FR33460 AP

El entendimiento, alcanzado tras varios días de conversaciones para poner fin a los combates entre Israel y Hezbollah –grupo respaldado por Irán–, establece “un marco para una paz y una seguridad duraderas”, añadió Rubio.

Poco después, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, advirtió que su Ejército permanecerá en el sur del Líbano hasta que Hezbollah deponga las armas. “Lo más importante es que Israel permanezca en la zona de seguridad en el sur del Líbano. Es un logro importante y lo mantendremos hasta que Hezbollah sea desarmado”, declaró en un video difundido a medios israelíes.

Las fuerzas israelíes permitirán, no obstante, que el Ejército libanés tome el control de “dos zonas piloto”, una al sur del río Litani y otra al norte, a unos 30 kilómetros de la frontera. Netanyahu también señaló que los desplazados libaneses no podrán regresar por ahora a la zona ocupada por Israel.

El conflicto entre Israel y Hezbollah estalló cuando el grupo terrorista disparó contra territorio israelí el 2 de marzo, días después de que Estados Unidos e Israel atacaran inicialmente a Irán. La ofensiva derivó en bombardeos y operaciones terrestres israelíes que dejaron más de 4000 muertos en el Líbano y desplazaron a más de un millón de personas.

Hanan Qubaisi inspecciona su casa destruida por anteriores bombardeos israelíes en la ciudad de Nabatiyeh, en el sur del Líbano Bilal Hussein - AP

Del lado israelí, al menos 32 soldados y cuatro civiles murieron en esta ronda de hostilidades. Hezbollah no informa sus bajas, aunque Reuters reportó en mayo que varios miles de sus combatientes habían muerto.

Las negociaciones en Washington incluyeron una propuesta para que Israel cediera parte del territorio que ocupa en el sur del Líbano al Ejército libanés. Un funcionario del Departamento de Estado dijo el jueves a Reuters que Israel había aceptado retirarse de una porción de esa zona, algo que responsables israelíes y libaneses negaron.

Antes de la reanudación de las conversaciones, Israel y Hezbollah habían acordado un alto el fuego, aunque las tropas israelíes permanecieron en el sur del Líbano, en una “zona de contención” destinada a impedir nuevos ataques contra el norte de Israel.

La violencia, sin embargo, continuó. El viernes, el Ejército israelí dijo que mató a siete miembros de Hezbollah que operaban cerca del área bajo su control. Ese mismo día, las fuerzas israelíes lanzaron folletos sobre Mansouri, en el sur del Líbano, para ordenar a los residentes que abandonaran la localidad, informaron medios estatales libaneses. Fue la primera advertencia de ese tipo desde la entrada en vigor del último cese del fuego.

Un tanque israelí avanza junto a edificios destruidos en el sur del Líbano Leo Correa - AP

Un vocero militar israelí sostuvo que se trató de un “recordatorio” a la población civil de que “la zona se encuentra dentro del área de seguridad en la que operan los soldados israelíes”. Autoridades libanesas denuncian, en cambio, que las tropas israelíes imponen el control disparando contra cualquiera que se acerque, incluidos civiles y soldados libaneses.

Tensión en Ormuz

En paralelo, Trump afirmó en Truth Social que Irán lanzó al menos cuatro drones de ataque de un solo uso contra embarcaciones que navegaban por el estrecho de Ormuz, una de las rutas más importantes para el comercio mundial de petróleo y gas. Según el mandatario, uno impactó en la cubierta superior de “un gran y muy costoso buque de carga”, mientras que Estados Unidos derribó los otros tres.

“Obviamente, esto es una violación estúpida de nuestro Acuerdo de Alto el Fuego”, escribió Trump.

Publicación del presidente norteamericano, Donald Trump. Fuente: Truth Social

El ataque contra el Ever Lovely, un portacontenedores que navegaba cerca del lado omaní del estrecho, parece haber sido la primera agresión iraní conocida contra una embarcación comercial desde la firma, la semana pasada, de un acuerdo preliminar de paz entre Teherán y Washington.

El episodio expuso las dificultades para restablecer el tránsito marítimo previo a la guerra. Aunque Estados Unidos e Irán acordaron reabrir el estrecho y Trump declaró que la vía quedaba libre para la navegación, el pacto no precisa cómo debe concretarse esa reapertura.

El Ministerio de Relaciones Exteriores iraní sostuvo el viernes que el estrecho se encuentra dentro de aguas iraníes y omaníes, y citó una cláusula del acuerdo que, según Teherán, le permite gestionar el tráfico marítimo. El texto señala que Irán “hará los arreglos, empleando sus mejores esfuerzos”, para garantizar el paso seguro de buques comerciales.

Esa redacción deja margen para distintas interpretaciones, explicó Jakob Larsen, director de Seguridad de Bimco, una asociación internacional del sector naviero. Según el experto, algunas compañías y aseguradoras podrían concluir que la situación es demasiado riesgosa para cruzar la vía marítima. “Existe un temor real de que las hostilidades vuelvan a estallar”, advirtió.

Los mercados petroleros, sin embargo, restaron importancia a la escalada. Los precios subieron tras el ataque, pero luego retrocedieron ante la continuidad del tránsito de buques cisterna. El Brent llegó a cotizar el viernes por debajo de los 72 dólares, un nivel previo al inicio de la guerra.

Imagen del 20 de junio de 2026 del estrecho de Ormuz, cerca de Khasab, un pequeño poblado en el norte de Omán Wen Xinnian - XinHua

Irán también discutió con Omán la posibilidad de cobrar tarifas por servicios a los buques que atraviesen el estrecho, una propuesta que provocó el enojo de Trump. El ataque ocurrió poco después de que Rubio dejara el golfo Pérsico, donde se reunió con ministros del Consejo de Cooperación del Golfo para tranquilizar a los aliados regionales de Washington sobre el acuerdo preliminar con Teherán.

En una declaración conjunta, Estados Unidos y los países del Golfo reclamaron una “navegación libre, incondicional y sin restricciones” por el estrecho y rechazaron la imposición de peajes, tarifas o cualquier intento de un país de ejercer control sobre esa vía.

Agencias AFP, Reuters y Xinhua y diario The New York Times