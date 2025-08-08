Hamas reaccionó al anuncio de Israel con una advertencia sobre los rehenes: “Expandir la agresión significa sacrificarlos”

GAZA.- El grupo terrorista Hamas respondió este viernes a la decisión del gobierno de Israel de tomar control de la Ciudad de Gaza y advirtió que ese avance militar equivaldría a “sacrificar” a los rehenes que aún están retenidos en el territorio palestino gobernado por esa organización.

“La decisión de ocupar Gaza confirma que el criminal [primer ministro israelí Benjamin] Netanyahu y su gobierno nazi no se preocupan por el destino de sus rehenes”, dijo el grupo en un comunicado. “Son conscientes de que expandir la agresión significa sacrificarlos, lo que demuestra su mentalidad de ignorar sus vidas para lograr aspiraciones políticas fallidas”, agregó.

El comunicado afirma que esta decisión explica por qué Israel se retiró abruptamente de las negociaciones del acuerdo de rehenes, que, según el grupo terrorista, estaban “a punto de alcanzar un alto el fuego”.

“La aprobación por parte del gabinete sionista de los planes para ocupar Ciudad de Gaza y evacuar a sus habitantes constituye un nuevo crimen de guerra que el ejército de ocupación desea cometer contra la ciudad y sus cerca de millón de habitantes”, reaccionó el grupo en un comunicado difundido en Telegram. “Esta aventura criminal costará caro y no será un viaje fácil” para el ejército israelí, advirtió, y agregó que la población gazatí “seguirá resistiendo contra la ocupación”.

En su comunicado, Hamas exige que Estados Unidos y los tribunales internacionales impidan a Israel llevar a cabo su planeada toma de posesión.

Israel anunció el viernes que planea tomar el control de la Ciudad de Gaza, en una nueva escalada de su guerra de 22 meses con Hamas que renovó los llamados internacionales a poner fin al conflicto y avivó la preocupación por la suerte de los rehenes que siguen en la Franja.

La campaña aérea y terrestre de Israel ha matado ya a decenas de miles de personas en Gaza, desplazó a la mayor parte de su población, arrasó vastas zonas y empujó al territorio a la hambruna.

El momento en el que se llevará a cabo otra gran operación terrestre sigue sin estar claro, ya que probablemente dependerá de la movilización de miles de soldados y de la evacuación forzosa de civiles, lo que casi con toda seguridad exacerbará la catástrofe humanitaria.

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, había esbozado antes del anuncio planes más radicales: durante una entrevista con Fox News este jueves, había afirmado que el país planeaba hacerse con el control de toda la Franja. Israel ya controla alrededor de tres cuartas partes del devastado enclave.

El plan israelí más acotado, que se anunció después de la reunión del gabinete de seguridad el jueves por la noche, podría estar pensado, en parte, para presionar a Hamas para que acepte un alto el fuego en los términos de Israel.

También podría reflejar las reservas del máximo responsable militar israelí, el teniente general Eyal Zamir, quien supuestamente advirtió que ampliar las operaciones pondría en peligro a los aproximadamente 20 rehenes vivos que quedan en manos de Hamas y supondría una carga adicional para el ejército después de casi dos años de guerras regionales.

El ejército “se preparará para tomar el control de la Ciudad de Gaza mientras proporciona ayuda humanitaria a la población civil fuera de las zonas de combate”, dijo la oficina de Netanyahu en un comunicado después de la reunión.

Una ofensiva ampliada podría aumentar la discordia entre Israel y las potencias internacionales, que han intensificado sus críticas a la guerra en medio de los reportes de hambruna en Gaza pero en su mayoría no han tomado medidas concretas. Australia y Reino Unido pidieron a Israel que reconsidere su postura.

La Ciudad de Gaza hoy

Israel bombardeó repetidamente la Ciudad de Gaza y llevó a cabo numerosas incursiones allí, solo para regresar a diferentes vecindarios una y otra vez mientras los terroristas se reagrupaban. Hoy es una de las pocas zonas del sitiado enclave que no se ha convertido en una zona de seguridad israelí o está bajo órdenes de evacuación.

Una gran operación terrestre en la ciudad podría desplazar a decenas de miles de personas y obstaculizar aún más los esfuerzos para repartir alimentos al territorio azotado por el hambre.

No está claro cuántas personas residen en la ciudad, que era la más grande de la Franja antes de la guerra. Cientos de miles huyeron siguiendo las órdenes de evacuación en las primeras semanas del conflicto, pero muchos regresaron durante un alto el fuego a principios de este año.

Los palestinos ya anticipaban más sufrimiento antes de la decisión, y al menos 42 murieron en ataques aéreos y tiroteos israelíes el jueves, según hospitales locales.

“No queda nada que ocupar”, dijo Maysaa al-Heila, que vive en un campamento para desplazados. “Ya no queda Gaza”.

La ofensiva militar israelí en respuesta al feroz asalto de Hamas a Israel del 7 de octubre de 2023 -que dejó unos 1200 muertos y 250 secuestrados- ha matado a más de 61.000 palestinos, según el Ministerio de Salud de Gaza, que es parte del gobierno encabezado por Hamas y está compuesto por profesionales médicos.

