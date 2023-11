escuchar

KHAN YUNIS.- Mientras se intensificaban los combates en Ciudad de Gaza y el Ejército israelí bombardeaba el hospital más grande del territorio, la prensa norteamericana reveló hoy que los militantes de Hamas no pretendían sólo matar y capturar israelíes, sino provocar una conflagración que arrasaría el país hasta llegar a Cisjordania y abriría la puerta a un infernal conflicto regional.

Según una investigación de The Washington Post, la evidencia, descrita por más de una docena de funcionarios actuales y anteriores de inteligencia y seguridad de cuatro países occidentales y de Medio Oriente, revela la intención de los planificadores de Hamas de asestar un golpe de proporciones históricas, con la expectativa de que sus acciones obligarían a una respuesta israelí abrumadora.

Esta imagen de satélite difundida por Maxar Technologies el 12 de noviembre de 2023 muestra los daños en los alrededores del hospital de campaña jordano en el distrito occidental de Tal al-Hawa, en la ciudad de Gaza. - - Satellite image ©2023 Maxar Tech

De hecho, nuevas pruebas sugieren que estaban preparados para ir aún más lejos. Algunos terroristas llevaban suficiente comida, municiones y equipo para varios días, dijeron funcionarios, y tenían instrucciones de continuar adentrándose más en Israel si la primera ola de ataques tenía éxito, atacando potencialmente ciudades israelíes más grandes.

Además, la planificación del histórico ataque contra Israel estuvo en marcha durante más de un año antes de los acontecimientos del 7 de octubre, dijeron funcionarios de inteligencia. El grupo también planeó de antemano una severa represalia israelí, de hecho, los funcionarios de Hamas han dicho repetidamente que la esperaban y acogían con agrado.

Los pronunciamientos de Hamas dando la bienvenida a un conflicto más amplio evocan declaraciones de los líderes de Al Qaeda después de los ataques del 11 de septiembre de 2001, señaló Rita Katz , directora ejecutiva del SITE Intelligence Group, una organización privada que estudia la ideología y las comunicaciones en línea de los extremistas. grupos. El líder de Al Qaeda, Osama bin Laden, esperaba una furiosa respuesta estadounidense después de los ataques a Nueva York y Washington, dijo Katz, y acogió con agrado lo que creía que sería una confrontación violenta y global entre el mundo musulmán y Occidente, en la que el Islam finalmente prevalecería.

“Hamas sabía que Israel contraatacaría con fuerza. Ese era el punto”, dijo Katz. “Para Hamas, el sufrimiento palestino es un componente crítico para provocar la inestabilidad y la indignación global que busca explotar”.

Mientras Israel lleva a cabo su intensa represalia militar, aumenta la presión internacional por un cese al fuego a la que el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu rechazó a menos que incluya la liberación de los casi 240 rehenes capturados por Hamas.

Imagen de pacientes y desplazados internos en el hospital Al-Shifa de la ciudad de Gaza el 10 de noviembre de 2023, en medio de los combates en curso entre Israel y el movimiento palestino Hamas. KHADER AL ZANOUN - AFP

Sin embargo, Hamas declaró el domingo que suspendía las negociaciones sobre los rehenes debido al último ataque de Israel en el hospital de Gaza, donde según las autoridades de salud, miles de médicos, pacientes y desplazados estaban atrapados sin electricidad y con escasos suministros.

En Ciudad de Gaza, los residentes reportaron intensos ataques aéreos y de artillería durante la noche, también en la zona en torno al hospital de Shifa. Sin presentar pruebas, Israel ha acusado a Hamas de ocultar un puesto de mando dentro y debajo del recinto hospitalario, acusaciones rechazadas por Hamas y personal del hospital.

“Pasamos la noche en pánico esperando a su llegada”, dijo Ahmed al-Boursh, un vecino que se había refugiado en el hospital. “Están fuera, cerca de las puertas”.

Por su parte, Netanyahu dijo que Israel llevará “toda su fuerza” a los combates y prometió poner fin a los 16 años de gobierno de Hamas y aplastar la capacidad de su brazo armado. En esta lucha ya murieron 11.180 personas en Gaza, según el último balance del gobierno de Hamas.

Hospitales fuera de servicio

El último generador del hospital se quedó sin combustible ayer, lo que provocó la muerte de tres bebés prematuros y otros cuatro pacientes, según el Ministerio de Salud en la Gaza gobernada por Hamas. Otros 36 bebés corrían peligro de muerte por la falta de electricidad.

El subsecretario de Salud, Munir al-Boursh, denunció que francotiradores israelíes se encuentran desplegados en torno al centro y disparan contra cualquier movimiento en el complejo. Los ataques aéreos habían destruido varias viviendas en torno al lugar y mataron a tres personas, entre ellas un médico.

Una imagen muestra una vista del exterior del hospital Al-Shifa en la ciudad de Gaza el 10 de noviembre de 2023, en medio de los combates en curso entre Israel y el movimiento palestino Hamas. ISMAIL ZANOUN - AFP

“Hay heridos en la casa y no podemos llegar a ellos”, dijo en una entrevista desde el hospital. “No podemos asomar la cabeza por la ventana”. No queda claro si el subsecretario estaba emparentado con el otro hombre del mismo apellido.

El Ejército israelí indicó que había un corredor seguro para que los civiles evacuaran Shifa y se dirigieran al sur del enclave, aunque la gente refugiada en el hospital dijo tener miedo de salir. El Ejército aseveró que los soldados ayudarán a trasladar bebés el domingo y que estaba en contacto con personal del hospital.

No fue posible verificar de forma independiente la situación en el hospital y sus alrededores.

El Ministerio de Salud informó que aún había 1500 pacientes en Shifa, así como 1500 trabajadores de salud y entre 15.000 y 20.000 personas que buscaban cobijo.

🔻Un dron de las FDI alcanzó una célula terrorista que intentó lanzar misiles antitanque hacia el norte de Israel anoche.



🔻Una célula terrorista en una zona civil del Líbano pretendía abrir fuego hacia territorio israelí. Mira a las FDI alcanzando objetivos: pic.twitter.com/UsAvJFHcoy — FDI (@FDIonline) November 12, 2023

Por otro lado, la Media Luna Roja Palestina afirmó que otro hospital en Ciudad de Gaza, el de Al Quds, “ya no está operativo” porque se había quedado sin combustible. La única planta de energía de Gaza se vio obligada a apagarse hace un mes, e Israel ha vetado cualquier importación de combustible, afirmando que Hamas lo utilizaría con fines militares.

En ese hospital quedaban atrapadas 6000 personas entre familias desplazadas, pacientes y personal médico, indicó Nebal Farsakh, vocero de Media Luna Roja.

Muhammed Zaqout, director de hospitales en Gaza, dijo que el Ministerio de Salud no ha podido actualizar el número de muertos desde el viernes porque los médicos no pueden llegar a las zonas afectadas por los bombardeos israelíes.

Una desplazada interna cocina mientras acampa en el hospital Al-Shifa de la ciudad de Gaza el 10 de noviembre de 2023, en medio de los combates en curso entre Israel y el movimiento palestino Hamas. KHADER AL ZANOUN - AFP

“La situación es extremadamente grave”, afirmó. “Las ambulancias no pueden llegar hasta las personas que se encuentran bajo los escombros”, subrayó.

Con Shifa y otros hospitales ahora inaccesibles, la gente refugiada en Ciudad de Gaza dijo haberse quedado sin acceso a atención médica de urgencia. Heba Mashlah, que se cobijaba en un complejo de Naciones Unidas con miles de familias, dijo que un ataque el sábado por la noche mató a cuatro personas e hirió a 15.

“Los heridos están sangrando y nadie puede venir a ayudarles”, dijo, añadiendo que los muertos habían sido enterrados en el recinto. El Programa de Desarrollo de Naciones Unidas confirmó que una de sus instalaciones había sido impactada. Las agencias de la ONU no han podido prestar servicio en el norte desde hace semanas.

Netanyahu rechaza la visión de posguerra de EE.UU.

Netanyahu ha dicho que toda responsabilidad por cualquier daño a los civiles recae sobre Hamas. Israel acusa desde hace tiempo al grupo, que opera en barrios densamente poblados, de utilizar a los civiles como escudos humanos.

“Yo diría que la ofensiva terrestre que comenzamos en realidad está reduciendo la cantidad de víctimas civiles porque la población civil de Gaza está atendiendo nuestro llamado a abandonar los territorios, la zona de combate, a salir del peligro”, dijo al programa “Meet the Press” de la cadena NBC.

Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel, visita a los heridos y sus familias en la Unidad de Cuidados Intensivos del Centro Médico Barzilai. Kobi Gideon - GPO

Netanyahu empezó a presentar el sábado los planes de Israel para la posguerra en Gaza, muy diferentes de la propuesta de Estados Unidos.

Netanyahu dijo que Gaza será desmilitarizada y que Israel mantendrá la capacidad de entrar libremente en el territorio para perseguir milicianos. También rechazó la idea de que la Autoridad Palestina, que ahora administra partes de la Cisjordania ocupada por Israel, pueda controlar Gaza en algún momento. Hamas expulsó a las fuerzas de la Autoridad Palestina de Gaza en una semana de combates callejeros en 2007.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, ha dicho que Washington se opone a la reocupación de Israel en Gaza y planteó un gobierno palestino unificado en Gaza y Cisjordania como un paso hacia la formación de un Estado palestino. Incluso antes de la guerra, el gobierno de Netanyahu se oponía con firmeza a la formación de un Estado palestino.

Identificamos 15 lanzamientos desde el Líbano. 4 de ellos fueron interceptados por la Matriz de Defensa Aérea. El resto cayó en terreno abierto.



7 soldados de las FDI fueron heridos por lanzamientos de mortero.



Estamos alcanzando el origen de los lanzamientos con artillería. — FDI (@FDIonline) November 12, 2023

La guerra también amenaza con desatar un conflicto más amplio, ya que Israel y milicianos de Hezbollah en el Líbano intercambian fuego a menudo a lo largo de la frontera. Hezbollah disparó misiles antitanques contra Israel el domingo, e Israel respondió con artillería y aviones de combate. La compañía eléctrica de Israel indicó que sus cuadrillas de trabajadores que reparaban líneas dañadas en ataques anteriores resultaron heridos e imágenes de video mostraron dos vehículos en llamas.

Estados Unidos también ha presionado para que se hagan pausas temporales que permitirán una distribución más amplia de la ayuda que tanto necesitan los civiles en el territorio asediado, donde las condiciones son cada vez más espantosas.

Desde el 8 de noviembre, entre las 10:00 y las 14:00, las FDI han establecido pausas tácticas locales para que los civiles de Gaza se dirijan al sur de Wadi Gaza.



Seguimos reiterando a todos los involucrados; estamos en guerra con Hamás, no con el pueblo de Gaza. pic.twitter.com/4T4E6iOq9V — FDI (@FDIonline) November 12, 2023

Pero Israel sólo ha aceptado breves períodos diarios durante los cuales los civiles pueden huir de la zona de combate terrestre en el norte de Gaza y dirigirse hacia el sur a pie por dos carreteras principales de norte a sur. Mientras tanto, Israel también está atacando lo que ha descrito son objetivos militantes en todo el sur de Gaza, matando a menudo a mujeres y niños.

Agencias AP y AFP

LA NACION