28 de agosto de 2019 • 01:14

El líder opositor de Venezuela Henrique Capriles apuntó duramente contra Alberto Fernández, y dijo que "no se puede ser más sinvergüenza que este candidato, que esta marioneta de la señora [Cristina] Kirchner". En un discurso que transmitió por redes sociales y por el sitio web de Radio Caracas, lanzó: "Kirchner es igual a [Nicolás] Maduro. Maduro es igual a Kirchner".

"Caramba, que nuestros hermanos en Argentina abran los ojos", señaló enfático. Para él, Cristina, como otros referentes políticos, "son cómplices" de la crisis humanitaria que golpea a Venezuela."Si en aquel momento hubieran hecho lo que había que hacer para preservar la institucionalidad en Venezuela y para contar lo que había que contar, como se hace en democracia, probablemente la historia sería otra", dijo. Y agregó que Cristina "fue una gran beneficiada, durante su gestión, de los recursos de los venezolanos".

Según remarcó, Cristina lideró un gobierno corrupto que, como otros que ha habido en estos últimos 20 años en América Latina, "se esconde detrás de la justicia social para robar". Entonces, disparó: "Quizás la Justicia argentina se durmió, pero ahí están todos los escándalos. ¿O es que se olvidan del maletín? El maletinazo con dinero en efectivo que llevaron para su campaña en Argentina".

En ese momento, Capriles volvió a decir que al kirchnerismo "no le interesa la democracia en Venezuela", y se refirió a los dichos de Fernández quien, en una entrevista para La Cornisa, señaló que allí las instituciones funcionan y que no puede considerarse una dictadura porque fue un gobierno elegido. "Ya se les vieron las costuras al señor Fernández diciendo que las instituciones en Venezuela funcionan. Esas son las instituciones que a ellos les gustan: el CNE (Consejo electoral) de Tibisay Lucena, la Fiscalía, la Constituyente inconstitucional.".

Para el dirigente opositor, Fernández desconoce el informe de Michelle Bachelet por el que la ONU confirmó las torturas y ejecuciones en Venezuela. "Usted, como candidato que acaba de pasar (en las primarias) y tiene chances, no puede decir que la señora Bachelet es de derecha, o que es de un partido de derecha. ¿Usted se leyó el informe, señor. ¿Usted sabe lo que pasa en Venezuela? No nos insulte a los venezolanos, no nos insulte".

Más adelante, volvió a dirigirse al líder del Frente de Todos, y sobre las elecciones presidenciales que se hicieron en Venezuela y que la Argentina y otros países del mundo cuestionaron, le preguntó: "Señor Fernández, ¿usted no se dio cuenta de la posición del mundo democrático sobre el parapeto del 20 de mayo?". Y disparó: "Usted no puede decir que el señor Maduro proviene de una elección democrática. ¡Por favor! Repito: ojalá el pueblo argentino decida bien y elija bien, por el futuro de América.