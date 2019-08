Alberto Fernández: "Galperin me aclaró que lo apoya a Macri"

Fuente: LA NACION - Crédito: Marcelo Aguilar

" Marcos Galperin me aclaró que lo apoya a Macri, pero vive en la Argentina y necesita tener certezas de cómo va a ser la Argentina, eso lo tiene que hablar con quien posiblemente sea Presidente", expresó el candidato Alberto Fernández sobre la reunión que mantuvo con el CEO de Mercado Libre tras las PASO. Sus declaraciones ocurrieron durante una entrevista con Luis Majul por La Cornisa.

Sobre el encuentro con el candidato, Galperin había declarado: "Es bueno el hecho de que me hayan recibido y escuchado. Hay cosas para tratar de buscar puntos de encuentro y calmar un poco a la gente y pensar en el país para adelante. Eso es muy positivo. Simplemente eso".

Venezuela

Consultado nuevamente por la situación política de Venezuela, Fernández expresó: "Las dictaduras tienen un origen no democrático y ese no es el caso de Venezuela. Es difícil calificar de dictadura a un gobierno elegido. Un gobierno elegido puede devenir en un gobierno autoritario pero las instituciones están funcionando, después discutimos cómo funcionan".

Anteriormente, Fernández también había calificado al gobierno de Maduro de "autoritario" y subrayado la necesidad de "recomponer la institucionalidad" en ese país. Ahora aclaró que junto a Cristina Kirchner coinciden en que son los propios venezolanos quienes deberán resolver la situación y que ellos procurarán ayudarlos.

Medidas

Fernández se mostró reticente a profundizar en las medidas que piensa implementar en caso de llegar a la Casa Rosada. "Cómo voy a decir medidas ( sic) si no sé qué país me van a dejar". Sin embargo, señaló algunas ideas que tiene en mente, como un plan para estabilizar y otro para impulsar el desarrollo. "Tengo un plan para estabilizar y luego para el desarrollo, para el desarrollo hay que volver a generar consumo (...) Pienso desdolarizar las tarifas".

Tampoco quiso adelantar quién sería su ministro de Economía: "Tengo derecho a armar el Gabinete cuando sea Presidente, no ahora, ahí podré elegir a quien quiera, porque ahora elegiría a mis amigos". Si bien había señalado que el dólar estaba ahora a un valor razonable, durante la entrevista apuntó que "debería estar a $51", unos pesos por debajo de su valor actual.

Luego, apuntó cuál fue "el gran problema" que tuvo el Gobierno de Macri al querer salir del cepo. "Salió alocadamente sin un plan de estabilización de la inflación y llegaron a más del 40% de la inflación. Estamos en el bodrio en que estamos en gran medida por la forma en que salimos del cepo". Asimismo, dijo: "Lo que Macri hizo fue el arte de la improvisación, cuando se encontraron con el delirio que armaron para salir del cepo empezaron a jorobar con las Lebac. Siempre creyeron que el problema inflacionario era monetario. El problema inflacionario no es centralmente monetario en la Argentina, hay otras causas".

El rol de Cristina

En cuanto a la polémica que se generó con el traspaso de mando entre Macri y Cristina en 2015, opinó: "No lo entendí, la historia cuenta que todo fue un poco diferente a lo que se supo. Yo no lo hubiera hecho. Macri también ponía condiciones para entregar los atributos. Yo lo que no haría es un problema por eso", dijo.

Asimismo, contó que se arrepintió de confrontar con el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, pocos días atrás. "Cuando discutí con Bolsonaro dije: 'Estoy discutiendo con Bolsonaro en la lógica de Bolsonaro', y pensé: 'No discuto más'".

Fernández también habló sobre el rol que tendrá Cristina Kirchner en un eventual gobierno. "Tenerla a Cristina como un decorado sería un delirio de mi parte, va a tener el lugar de vicepresidenta. No quiero que me comparen con nadie".

"Presos políticos"

El candidato a Presidente habló sobre los exfuncionarios kirchneristas que estan privados de su libertad. "Nadie que tenga una causa abierta es un preso político pero hay muchos casos de detenciones arbitrarias, entre ellas, la detención de Julio De Vido", dijo. "Todos somos inocentes hasta tanto se demuestre la culpabilidad. La prisión preventiva es excepcional. En la época de Macri han cambiado la lógica".

Sin embargo, aclaró: "Pero a esto no lo hacen todos los jueces. No lo hace [Sebastián] Casanello, no lo hace [Daniel] Rafecas, no lo hace [Marcelo] Martínez de Giorgi ni [María Romilda] Servini de Cubría". En cuanto a sí el exvicepresidente Amado Boudou es un preso político, dijo: "No, está condenado Boudou".

Tensión

Tal como sucedió en otros encuentros con periodistas, Fernández se mostró tensionado en varias repreguntas e interrupciones por parte del conductor y volvió a utilizar la frase que lanzó contra el periodista Diego Leuco el miércoles último. "Ya habló mucho tiempo solo, déjeme hablar a mí", reiteró, esta vez ante Majul. "Es lo mismo que me pasó con Leuco el otro día, a quien no tengo el gusto de conocer, no tengo nada para decir de él. Hay una contaminación informativa muy grande".