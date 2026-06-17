Horror en Polonia: detuvieron a una médica tras el hallazgo de 34 fetos enterrados en el jardín de su casa

LUTORYŻ, Polonia.– Un hallazgo macabro conmocionó a una pequeña localidad del sudeste de Polonia: obreros que realizaban trabajos de construcción en una propiedad rural encontraron restos de 32 fetos humanos enterrados en el jardín de una vivienda que había pertenecido a una médica patóloga.

El descubrimiento ocurrió en Lutoryż, una aldea cercana a la ciudad de Rzeszow, cuando trabajadores que removían tierra en el acceso a la propiedad dieron con residuos médicos bajo el suelo. Según informó el medio polaco TVP World, entre los materiales hallados había restos humanos, tubos, portaobjetos de microscopio, recipientes y documentación que podría corresponder a registros hospitalarios.

La expropietaria del terreno, identificada por medios locales como Magdalena H., de 57 años, fue detenida el 12 de junio en la ciudad de Zamość, en el este de Polonia. Los fiscales informaron al día siguiente que los restos correspondían a 32 fetos humanos.

De acuerdo con la investigación preliminar, la mujer habría trasladado los restos desde un hospital durante la pandemia de Covid-19 para utilizarlos en supuestas investigaciones médicas no autorizadas en su casa. Luego, según su propio relato ante los investigadores citado por medios polacos, los habría colocado en bolsas y enterrado en la propiedad tras realizar los presuntos análisis.

“Según lo establecido hasta ahora, estos elementos fueron encontrados durante trabajos de movimiento de tierra en la propiedad. Entre los residuos también había un feto humano y otros restos que podrían constituir fetos humanos en una etapa temprana de desarrollo o fragmentos de ellos”, dijo el fiscal Krzysztof Ciechanowski, citado por TVP World.

El descubrimiento ocurrió en Lutoryż, una aldea cercana a la ciudad de Rzeszow

La vivienda había sido comprada recientemente por una pareja joven, que comenzó obras de renovación sin saber lo que había bajo el terreno. Magdalena H. habría adquirido la propiedad dos años atrás y la vendió hace unos seis meses, según publicó The Sun.

Tras el hallazgo, la zona fue acordonada y convertida en una escena de investigación. Equipos forenses vestidos con trajes de protección revisaron el jardín y otras áreas de la casa en busca de más restos o pruebas. También se desplegó un camión de obras sanitarias para inspeccionar desagües y sistemas cloacales.

Los investigadores intentan determinar si existen otros puntos de entierro y si hubo cómplices. También se analiza el origen exacto de los restos, la eventual participación de personal hospitalario y las circunstancias en las que la patóloga habría accedido a ese material.

Vecinos de la localidad describieron a la mujer como una persona reservada. “No sé siquiera a qué se dedicaba. La conocía de vista”, dijo un residente citado por medios británicos. Otro habitante la definió como “un poco extraña”.

Magdalena H. enfrenta cargos por profanación de restos humanos y eliminación ilegal de residuos médicos peligrosos. Si es declarada culpable, podría recibir una pena de hasta 12 años de prisión.

La investigación continúa abierta.

Agencia AFP