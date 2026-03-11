Imágenes satelitales revelan que Irán destruyó sistemas de defensa y comunicación de EE.UU.

WASHINGTON.– La guerra entre Irán, Israel y Estados Unidos, entró en una nueva fase de intercambio sostenido de ataques que se extendió por una gran parte de Medio Oriente. Después de que Washington y Tel Aviv bombardearan instalaciones nucleares iraníes, Teherán respondió con una campaña de misiles y drones contra objetivos estadounidenses desplegados en varios países del Golfo.

Desde el inicio del conflicto, las fuerzas iraníes atacaron bases militares, sistemas de defensa aérea y misiones diplomáticas estadounidenses. Según el Pentágono, al menos siete soldados estadounidenses murieron y alrededor de 140 resultaron heridos en distintos ataques. Además de instalaciones militares, algunos impactos afectaron hoteles, aeropuertos y partes de la infraestructura energética regional.

Mapa de los lugares atacados The New York Times

Un análisis de imágenes satelitales comerciales, videos verificados en redes sociales y declaraciones oficiales permite reconstruir la magnitud de esos ataques. En total, se identificaron al menos 17 instalaciones estadounidenses dañadas, algunas de ellas golpeadas en más de una ocasión. Para este tipo de investigaciones, las imágenes se presentan con un nivel de detalle limitado para evitar revelar información sensible sobre la disposición exacta de las bases.

Las bases alcanzadas

La Guardia Revolucionaria iraní anunció una nueva ola de ataques el martes por la noche. Según el comunicado, misiles fueron lanzados contra la base aérea de Al-Udeid, en Qatar, la mayor instalación militar estadounidense en Medio Oriente, y contra la base de Al-Harir, en el Kurdistán iraquí. Posteriormente, drones fueron dirigidos contra concentraciones de tropas estadounidenses en la base aérea de Al-Dhafra, en Emiratos Árabes Unidos, y contra la base naval de Juffair, en Bahrein, sede de la Quinta Flota de la Marina estadounidense.

Horas después, medios estatales iraníes informaron que se había lanzado otra ronda de ataques contra instalaciones militares estadounidenses en Bahrein. En paralelo, un dron impactó cerca de una importante instalación diplomática de Estados Unidos en Irak, aunque según funcionarios estadounidenses no se registraron heridos.

Imágenes satelitales de los sitios atacados The New York Times

Las imágenes satelitales muestran daños en edificios, hangares y antenas de comunicaciones en varias bases. En algunos casos se observan techos colapsados o estructuras parcialmente destruidas, mientras que en otros el impacto parece haber afectado equipos electrónicos o de radar.

Uno de los episodios más graves ocurrió el 1 de marzo, cuando un dron iraní impactó contra un edificio que alojaba personal militar estadounidense en el puerto de Shuaiba, en Kuwait. Las imágenes posteriores muestran el techo parcialmente derrumbado. El ataque dejó seis soldados estadounidenses muertos, según el Pentágono.

Ese mismo día, otro militar estadounidense murió en un ataque separado contra una base en Arabia Saudita, lo que elevó el total de bajas a siete. Aunque la mayoría de los misiles y drones fueron interceptados por los sistemas de defensa aérea estadounidenses y aliados, varios lograron atravesar las defensas y causar daños significativos.

Radares y sistemas de defensa

Las imágenes también sugieren que Irán no solo intentó atacar tropas o edificios, sino que apuntó sistemáticamente contra la infraestructura que sostiene la red de defensa aérea estadounidense en la región.

Uno de los blancos clave fue el sistema Thaad (Terminal High Altitude Area Defense), diseñado para detectar y destruir misiles balísticos en vuelo. En la base aérea de Muwaffaq Salti, en Jordania, las imágenes tomadas dos días después del inicio de la guerra muestran daños severos en lo que parece ser un sensor de defensa aérea ubicado en el extremo sur de la base.

Imagen satelital del ataque en Jordania The New York Times

Según documentos de contratos militares, un radar de ese tipo puede costar hasta 500 millones de dólares, lo que explica el impacto potencial de esos ataques sobre la infraestructura militar estadounidense.

En Bahrein, un video del 28 de febrero muestra un dron iraní golpeando la sede de la Quinta Flota en Manama. El impacto dañó lo que parece ser un radomo, la estructura protectora que cubre equipos de radar y comunicaciones.

Imágenes satelitales de los ataques en Qatar y Emiratos Árabes Unidos The New York Times

Otro posible golpe a la red de sensores se detectó cerca de Umm Dahal, en Qatar, donde un radar de alerta temprana de largo alcance AN/FPS-132, construido por más de 1100 millones de dólares, habría sufrido daños visibles en su estructura principal según imágenes satelitales.

Además, Irán también atacó instalaciones vinculadas a sistemas de defensa desplegados por países del Golfo que comparten datos con Estados Unidos. En Al Ruwais, en Emiratos Árabes Unidos, imágenes posteriores a los ataques muestran daños en estructuras de almacenamiento cercanas a una unidad THAAD que había sido observada allí previamente.

Golpes a embajadas y objetivos no militares

La campaña iraní también alcanzó objetivos diplomáticos estadounidenses. Entre ellos, el consulado en Dubai y las embajadas en Kuwait y Riad, que debieron cerrar temporalmente tras ataques con drones o misiles.

Humo negro sale de la embajada de Estados Unidos en la ciudad de Kuwait después de un ataque iraní -� - AFP�

El sábado por la noche, además, la embajada estadounidense en Bagdad fue blanco de un ataque con cohetes. No se reportaron víctimas y aún no está claro quién lo llevó a cabo.

Impacto limitado en lo estratégico

Pese a la magnitud de los ataques, analistas militares sostienen que los daños probablemente no alterarán de manera decisiva la capacidad operativa de Estados Unidos.

El comandante del Comando Central estadounidense, el almirante Brad Cooper, afirmó que los ataques iraníes con misiles balísticos se redujeron un 90% desde el primer día de la guerra, mientras que los ataques con drones cayeron un 83%.

Expertos señalan que el ejército estadounidense cuenta con una red redundante de sensores –radares terrestres, aeronaves y sistemas espaciales– que permite mantener la vigilancia incluso si algunas instalaciones resultan dañadas.

Sin embargo, las imágenes analizadas revelan otro aspecto del conflicto: Irán logró penetrar el escudo defensivo regional en múltiples ocasiones, golpeando bases estratégicas y demostrando una preparación para la guerra mayor a la que muchos funcionarios estadounidenses anticipaban al inicio del conflicto.

Agencia Reuters y diario The New York Times