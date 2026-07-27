Incendios en España: cuáles son las zonas más afectadas este 27 de julio

MADRID.–Los incendios forestales que afectan a España alcanzaron una magnitud sin precedentes en las últimas semanas, con focos activos en varias regiones y un impacto particularmente severo en el centro y el este del país. Las autoridades mantienen operativos de emergencia a gran escala mientras miles de personas continúan desplazadas y amplias superficies forestales han quedado reducidas a cenizas.

El principal epicentro del desastre se ubica en la zona central, especialmente en el entorno de la comunidad de Madrid y la provincia de Ávila. Allí se desarrolla el mayor incendio registrado en la historia reciente del país, con una superficie arrasada que ronda las 50.000 hectáreas. El fuego, que avanzó desde territorio abulense hacia áreas madrileñas, golpeó con fuerza la sierra oeste, una región de alto valor ambiental y turístico. En esta área, caracterizada por bosques densos y urbanizaciones dispersas, las llamas destruyeron viviendas, instalaciones recreativas y extensas zonas naturales.

En las últimas horas, las autoridades informaron que el perímetro del incendio sigue activo en varios frentes, con especial preocupación en las zonas de interfaz urbano-forestal, donde el fuego amenaza viviendas y obliga a mantener evacuaciones preventivas. Equipos de emergencia trabajan para consolidar líneas de contención mientras se refuerza la vigilancia ante posibles rebrotes, en un contexto en el que la vegetación extremadamente seca actúa como combustible. Además, brigadistas señalaron que la complejidad del terreno y los cambios en la dirección del viento dificultan estabilizar completamente el incendio, lo que prolonga la emergencia.

España se enfrenta a dos días cruciales para controlar los voraces incendios forestales antes de que empeoren las condiciones meteorológicas, según informaron las autoridades el 27 de julio de 2026 HANDOUT - UME

El impacto humano en esta región ha sido significativo. Unas 75.000 personas debieron ser evacuadas en distintos momentos de la emergencia, en una de las mayores operaciones de desplazamiento interno por incendios en España. Aunque en los últimos días algunas localidades comenzaron a permitir el regreso progresivo de sus habitantes, la situación sigue siendo incierta debido a los daños estructurales y al riesgo persistente de reactivación de focos.

Las localidades cercanas a Navaluenga figuran entre las más afectadas, con paisajes completamente devastados. Testimonios de residentes y equipos de emergencia describen escenas de destrucción generalizada, con bosques calcinados, fauna muerta y vehículos abandonados consumidos por el fuego. La pérdida de biodiversidad en estas zonas es uno de los aspectos que más preocupa a los especialistas.

El este del país enfrenta otro frente crítico en la provincia de Castellón. Allí, los incendios también avanzaron favorecidos por condiciones meteorológicas adversas, lo que obligó a desplegar importantes recursos terrestres y aéreos. Aunque de menor extensión que el foco central, este incendio representa un desafío operativo relevante por su ubicación en zonas forestales de difícil acceso y su proximidad a áreas habitadas.

Los incendios forestales que se declararon en zonas boscosas de los alrededores de la capital española, en plena temporada de vacaciones de verano, obligaron a unas 75.000 personas a abandonar sus hogares HANDOUT - UME

El contexto climático explica en gran medida la gravedad de la situación. España atraviesa un verano marcado por olas de calor sucesivas y una sequía prolongada que ha dejado la vegetación en condiciones extremadamente secas. Estas variables, combinadas con vientos cambiantes, generan un escenario propicio para la rápida propagación del fuego y dificultan las tareas de control.

Si bien en las últimas horas se registró una leve mejora en las condiciones meteorológicas —con un descenso de las temperaturas, menor intensidad del viento y un incremento de la humedad—, los incendios continúan activos y no han sido completamente estabilizados. Las autoridades advirtieron que los próximos días serán determinantes, especialmente ante la previsión de una nueva ola de calor que podría elevar nuevamente el riesgo a niveles extremos, con temperaturas cercanas a los 40 grados.

Se observan los restos calcinados de caravanas y tiendas de campaña tras un incendio forestal en el camping Pantano de Burguillo, en El Barraco ROLAND LLOYD PARRY - AFP

El impacto de los incendios trasciende el plano ambiental. La crisis afecta infraestructuras clave, con cortes de rutas y daños en redes eléctricas, además de paralizar actividades económicas, en particular el turismo rural, uno de los motores de estas regiones durante el verano. También se reportan pérdidas en explotaciones agrícolas y ganaderas, lo que agrava las consecuencias económicas a mediano plazo.

En este escenario, expertos advierten que los incendios forestales en España están adquiriendo una dimensión cada vez más extrema y recurrente, en línea con los efectos del cambio climático.

Agencias AFP y Reuters y diario El País