Los incendios que arrasan España y Francia siguen sin control y fuerzan la evacuación de 260.000 personas

MADRID.– Los incendios descontrolados que siguen arrasando este sábado la región de Burdeos y los alrededores de Madrid forzaron la evacuación de casi 260.000 personas, ennegreciendo el cielo de la capital española y destruyendo más de un centenar de viviendas en el suroeste de Francia.

En el oeste de la región de Madrid dos siniestros forestales independientes se unieron el viernes para convertirse en un enorme incendio, que estuvo a punto de fusionarse con otro más en la vecina región de Castilla y León.

Las llamas ya han quemado 25.000 hectáreas en Madrid y la aledaña provincia de Ávila, y más de 60.000 personas (una cifra revisada a la baja) se han visto obligadas a abandonar sus hogares según las autoridades, que calificaron el incendio como el “peor de la historia” en la región madrileña.

Además, cerca de 1200 personas mayores y con discapacidad fueron evacuadas el viernes de centros sanitarios y residencias de ancianos.

Españoles en un polideportivo tras ser evacuados de sus hogares debido a la amenaza de un incendio forestal en Villamanta, provincia de Madrid Manu Fernandez - AP

“Europa está al lado de Francia y España frente a los devastadores incendios que las golpean. Cinco aviones y dos helicópteros de la flota rescate están ahora desplegados en Francia y cuatro aviones llegan hoy a España”, escribió en las redes sociales la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, al comentar los incendios que destruyeron algunos de los paisajes más bellos de la Unión.

Europa está junto a Francia y España frente a los devastadores incendios que las asolan.⁰

5 aviones y 2 helicópteros de la flota rescEU están ahora desplegados en Francia.⁰

Y 4 aviones llegan a España hoy.⁰

Copernicus también está proporcionando mapeos de emergencia para… — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) July 25, 2026

Aunque todavía lejos de la capital española, las llamas afectan a municipios residenciales bastante poblados, a menudo rodeados de colinas, zonas boscosas y matorrales que propician la propagación del fuego.

“Pensé que se iba a incendiar todo, la casa, todo. Ya había alistado una maleta para cosas básicas”, contó la peruana Jacqueline Villafranca, de 38 años, que el viernes fue evacuada de la localidad de Navalagamella (3000 habitantes) y trasladada en ómnibus junto a su marido y sus dos hijas, de 16 y 2 años, al municipio madrileño de Alcobendas.

“Aquí se respira el aire normal, ayer era insostenible. La vista te arde. Mi hija llegó del campamento y me dijo ‘Mamá, no puedo abrir los ojos, me arden los ojos’. Y empezaron a sonar esas alertas” en los teléfonos, relata.

El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, afirmó este sábado desde una de las zonas afectadas que la “prioridad” es “salvaguardar vidas”.

La situación “sigue siendo compleja” porque “las temperaturas han bajado pero no sabemos exactamente cuál va a ser la evolución de los vientos”, agregó.

Por el momento, las autoridades no reportaron víctimas pero el gobierno regional de Madrid indicó en X que más de 2000 personas estaban siendo atendidas en 14 centros de urgencias.

🔴 La Comunidad de Madrid mantiene activos 15 puntos de acogida por el gran incendio en los que se atiende ya a 2.468 personas.



👉 Los dispositivos, habilitados en coordinación con los ayuntamientos, se reparten de este modo:



Móstoles (400)

Las Rozas (286)

Alcalá de Henares… pic.twitter.com/xsaq4wTx0C — Comunidad de Madrid (@ComunidadMadrid) July 25, 2026

“Desolación”

En Francia, el fuego se concentra en dos departamentos del suroeste del país, Gironda y Las Landas, y se teme que amenace la ciudad de Burdeos.

Esta vista aérea muestra una zona residencial calcinada tras un incendio forestal en Le Porge, en el departamento de Gironda, al suroeste de Francia FLORIAN PLAUCHEUR - AFP

Las autoridades indicaron este sábado que cerca de 200.000 personas habían sido evacuadas hasta ahora.

“Es la desolación”, suspira Matthieu Plessis, de 40 años, al descubrir el sábado sus gallinas con el plumaje ennegrecido y las ruinas aún humeantes de su casa, cercana a la localidad de Lège-Cap-Ferret, en Gironda.

“Fue un infierno. A las tres de la tarde era de noche, de tanto humo que había”, cuenta.

Las llamas en Gironda ya han arrasado más de 32.000 hectáreas, tres veces la superficie de París, y han destruido al menos 140 viviendas, según las autoridades.

“La amenaza sigue siendo muy grave” dijo la prefecta Sophie Brocas, quien pidió “no bajar la guardia” aunque que reconoció que el fuego “ha perdido algo de su virulencia”.

Tres mil personas, evacuadas previamente por la amenaza de las llamas, podrán volver a sus viviendas el sábado por la noche en Biscarrosse, al sur de Burdeos, indicaron las autoridades locales.

Francia movilizará un total de 1500 militares para apoyar las evacuaciones y proteger las viviendas que hayan quedado sin vigilancia. Además utilizó por primera vez un avión militar de transporte A400M para descarga de productos para ralentizar el fuego.

“Reconstruiremos, repararemos y estaremos presentes todo el tiempo que sea necesario” en las zonas más afectadas, aseguró el sábado Emmanuel Macron en X.

Dans ces heures où les flammes éprouvent durement notre pays, la France révèle ce qu’elle est : un peuple uni, qui se serre les coudes.



Merci à nos sapeurs-pompiers, à nos militaires, aux forces de sécurité civile, à nos gendarmes et policiers, ainsi qu’aux agriculteurs… pic.twitter.com/DFzPt8vSYM — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) July 25, 2026

En lo que va de año, los incendios han quemado más de 168.000 hectáreas en España, según el Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales (Effis). Y en Francia 98.000, según el ministro del Interior, Laurent Nuñez.

Estos incendios son consecuencia de la mayor inflamabilidad de los bosques y la vegetación debido a la sequía y a las olas de calor excepcionales que se han sucedido desde junio en Europa, consecuencia, según los científicos, del cambio climático.

Los bomberos se preparan para rociar agua en el borde de un bosque durante un incendio forestal cerca de la localidad de Lege-Cap-Ferret, en el suroeste de Francia JULIEN DE ROSA - AFP

En otro incendio distinto en la localidad de Manises, cerca de la ciudad de Valencia, en el este de España, murió una persona aunque el fuego ya está controlado, indicó el ayuntamiento.

Agencias AFP y ANSA