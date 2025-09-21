Indignación en Egipto: robaron el brazalete de oro de un faraón de 3000 años de antigüedad y lo fundieron

EL CAIRO (AP). - El histórico brazalete de oro que perteneció a un reconocido faraón egipcio que reinó 3000 años atrás fue sustraído de un laboratorio de restauración de un museo y, tras ser sometido al proceso de fundición, fue comercializado. A raíz del hecho, que generó la indignación de la comunidad de ese país, se inició un proceso de investigación criminal y cuatro personas fueron detenidas.

El encargado de dar la noticia fue el ministro de Turismo y Antigüedades local, Sherif Fathy, quien detalló que la joya fue robada el pasado 9 de septiembre mientras los funcionarios del Museo Egipcio de El Cairo preparaban objetos para una exhibición en Italia. El funcionario habló de la “negligencia” en la implementación de procedimientos, indicó que no había cámaras de seguridad en el lugar y dijo que los fiscales aún investigan el caso.

El brazalete, que contenía una cuenta de lapislázuli, pertenecía al faraón Amenemope, quien reinó hace unos 3000 años. Por el incidente, cuatro sospechosos fueron arrestados e interrogados, entre ellos, un especialista en restauración del museo, informó el Ministerio del Interior de Egipto.

Indignación en Egipto: robaron el brazalete de un faraón de 3000 años de antigüedad y lo fundieron. captura de redes

Según comunicó dicho organismo, el experto arrestado confesó haber entregado el brazalete a un conocido que posee una tienda de plata en el distrito de Sayyeda Zainab de El Cairo. Posteriormente, la joya fue vendida al propietario de un taller de oro por el equivalente a unos 3800 dólares. Finalmente, la adquirió otra persona por alrededor 4000 dólares que fundió el brazalete para fabricar otras joyas de oro.

Los sospechosos confesaron sus crímenes y el dinero fue incautado, dijo el ministerio el jueves en un comunicado. El ministerio también publicó un video de cámaras de seguridad que muestra al propietario de una tienda en el momento en que recibía un brazalete, lo pesaba y luego pagaba a uno de los sospechosos.

Monica Hanna, una destacada arqueóloga egipcia, pidió suspender las exhibiciones en el extranjero “hasta que se implemente un mejor control” para asegurar los objetos. Malek Adly, un abogado egipcio de derechos humanos, calificó el robo como “una señal de alarma” para el gobierno y dijo que se necesita una mejor seguridad para las antigüedades en las salas de exhibición y las que están en almacenamiento.

Amenemope gobernó Egipto desde Tanis, en el Delta del Nilo, durante la 21 a. Dinastía de Egipto. La necrópolis real de Tanis fue descubierta por el arqueólogo francés Pierre Montet en 1940, según el Museo Egipcio. La colección sobre el lugar exhibe alrededor de 2500 artefactos antiguos que incluyen máscaras funerarias doradas, ataúdes de plata y joyas de oro.

El robo recordó otras pérdidas culturales del pasado, como la desaparición de la pintura “Flores de Amapola” de Vincent van Gogh -entonces valorada en 50 millones de dólares- de otro museo de El Cairo en 2010. La obra fue robada por primera vez en 1977, pero luego fue recuperada. Sin embargo, desde su sustracción en 2010 no pudo ser encontrada.