Falleció Débora Estrella, reconocida conductora de televisión, en un accidente de avioneta
La periodista mexicana murió a los 43 años tras un accidente aéreo; el recuerdo de sus compañeros, quienes quedaron conmovidos por la noticia
Débora Estrella, periodista y conductora mexicana, falleció este sábado, a sus 43 años, tras un accidente aéreo a bordo de una avioneta. El incidente se produjo alrededor de las 18:50 en las inmediaciones del Río Pesquería (Nuevo León), al norte del área metropolitana de Monterrey. Además de ella, el piloto Bryan Leonardo Ballesteros Argueta perdió su vida.
Los primeros reportes del área de Protección Civil de Nuevo León explicó que la aeronave, de patente XB-BGH, cayó repentinamente sobre la zona conocida como Laderas-Riberas Interpuerto y arrojó un saldo de dos muertos.
Minutos más tarde, se constató que uno de los decesos fue el de Débora Estrella, una de las periodistas más reconocidas de Monterrey, quien conducía el noticiero Telediario matutino.
En su cuenta de Instagram, Estrella, antes de abordar la avioneta, subió una foto de este vehículo y le agregó la ubicación del Aeropuerto Internacional Del Norte. Hasta el momento, se desconocen los motivos de este viaje que terminó con su vida.
Una vez confirmada la identidad de Débora por parte de la Agencia Estatal de Investigaciones, como por el alcalde Manuel Guerra Cavazos, los medios de comunicación de México se encargaron de informar esta triste noticia, que dejó sin palabras a muchos de sus colegas.
“Estamos consternados y lamentamos profundamente la pérdida de nuestra compañera. Débora Estrella, de 43 años de edad, conducía el Telediario Matutino en Monterrey, desde el año 2018; al igual que se hacía cargo espacios en noticiarios de Milenio Televisión y de la conducción del Telediario Ciudad de México, a través de Canal 6 los fines de semana”, dijo la cuenta de Grupo Multimedios en Instagram.
Y, en esa misma línea, extendió el pésame hacia su familia y allegados: “Expresamos nuestras más sinceras condolencias a sus familias y seres queridos. Descansa en paz, compañera”.
Por su parte, María Julia Lafuente, Víctor Martínez y Josué Becerra, en la edición de Telediario matutino de este domingo, recordaron a su compañera entre lágrimas, aún atónitos del inesperado desenlace que se cobró la vida de la periodista de solo 43 años.
La trayectoria de Débora Estrella
Estrella nació el 7 de agosto de 1982 en la ciudad de Monterrey, México. Su formación académica estuvo vinculada, primeramente, a la abogacía al cursar la carrera de Derecho en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM).
A la par de sus estudios, comenzó a vincularse con la radio en un proyecto llamado Frecuencia Tec. La experiencia ganada y su léxico claro y conciso la llevaron a estar al frente del Telediario matutino de Grupo Multimedios en Monterrey, donde en 2018 hizo su debut y, a partir de ahí, no se movió más al frente de una cámara.
Su cuenta de Instagram se convirtió en una carta de presentación, donde ella mostraba cada uno de sus looks antes de encabezar el noticiero. En su perfil se registran más de 300 mil seguidores.
