Indonesia cerró ocho aeropuertos en todo el país por la erupción del volcán Anak Krakatoa

YAKARTA.- Las autoridades de Indonesia cerraron el domingo ocho aeropuertos, entre ellos el principal de Yakarta, tras la erupción del volcán Anak Krakatoa, que dejó varados a más de 150.000 pasajeros.

“Estos cierres dejaron a 150.000 pasajeros varados y afectaron a 467 vuelos, de los cuales 58 eran internacionales y 409 nacionales”, indicó el Ministerio de Transporte en un comunicado.

La suspensión de los vuelos en el aeropuerto de Yakarta comenzó en la madrugada del domingo y fue prorrogada en varias ocasiones. El domingo por la noche, las autoridades la ampliaron nuevamente hasta las 23:59 hora local.

Esta fotografía aérea, distribuida el 6 de septiembre por el Centro de Vulcanología y Mitigación de Riesgos Geológicos de Indonesia, muestra el monte Krakatoa (Krakatoa) en el estrecho de Sunda, en Lampung del Sur, provincia de Lampung, expulsando humo y ceniza volcánica durante una erupción. HANDOUT - Indonesia's Center for Volcanolo

Según el Ministerio de Transporte, análisis realizados durante la jornada detectaron la dispersión de cenizas volcánicas en la zona del aeropuerto internacional Soekarno-Hatta, lo que llevó a las autoridades a ordenar el cierre de la terminal aérea.

El volcán Anak Krakatoa entró en erupción el sábado, expulsando lava y provocando explosiones que pudieron escucharse hasta a 700 kilómetros de distancia, informó la agencia indonesia de vulcanología.

El organismo precisó además que el domingo se registraron dos nuevas erupciones del volcán, situado en el estrecho de Sonda, entre las islas de Java y Sumatra.

No se reportaron víctimas y no se emitió ninguna orden de evacuación. El asentamiento más cercano está a más de 16 kilómetros. Aún así, las autoridades advirtieron a residentes y visitantes que se mantengan a por lo menos 3 kilómetros del cráter activo.

Demoras y cancelaciones

Las cenizas volcánicas, peligrosas para los motores de los aviones, se dispersaron por el espacio aéreo de varios aeropuertos y también alcanzaron la ciudad de Bandar Lampung, en el extremo sur de Sumatra, cubriendo autos estacionados y autopistas.

AirNav Indonesia cerró el espacio aéreo alrededor de los aeropuertos Soekarno-Hatta y Halim Perdanakusuma en Yakarta, así como otros cuatro aeropuertos, incluido el Aeropuerto Radin Inten II en Lampung, debido a la ceniza volcánica.

El Aeropuerto Internacional Soekarno-Hatta de Indonesia, cerca de Yakarta, cerró temporalmente la madrugada del domingo tras detectarse ceniza volcánica de la erupción del monte Anak Krakatau, lo que provocó la interrupción de decenas de vuelos, informó el Ministerio de Transporte. Agung Kuncahya B. - XinHua

Para mediados del domingo, el cierre había afectado 516 movimientos de vuelos, con 202 tan solo en el aeropuerto Soekarno-Hatta de Yakarta.

La Dirección General de Aviación Civil de Indonesia detalló que estaba monitoreando de cerca el impacto de la erupción en los viajes aéreos y coordinando con aerolíneas, operadores aeroportuarios, servicios de navegación aérea y la agencia de meteorología.

“La seguridad sigue siendo nuestra máxima prioridad en cada decisión operativa”, dijo Lukman F. Laisa, director general de aviación civil del Ministerio de Transporte, en un comunicado.

El funcionario advirtió que los horarios de vuelo podrían enfrentar interrupciones en cascada que afecten las rotaciones de aeronaves, la disponibilidad de la flota y la capacidad de las terminales cuando las aerolíneas trabajen para restablecer las operaciones.

Las escuelas de Yakarta permanecerán cerradas el lunes y las clases pasarán a impartirse a distancia, anunció la administración de la capital en un comunicado, sin precisar cuánto tiempo estará vigente la medida.

Una vista aérea muestra una densa humareda y una bruma que envuelven los edificios junto al río Kapuas en la ciudad de Pontianak, Kalimantan Occidental, el 6 de septiembre de 2026. BAY ISMOYO - AFP

La agencia de vulcanología de Indonesia y el Centro Darwin de Avisos de Ceniza Volcánica identificaron dos nubes de ceniza utilizando imágenes satelitales. Una columna se elevó hasta una altitud de 6100 metros cuando se desplazaba hacia el noreste, afectando partes de Yakarta, Banten, Java Occidental y aguas circundantes. Una segunda nube alcanzó los 15.200 metros y se movía hacia el oeste y el noroeste, cubriendo parte de las provincias de Banten, Lampung y Bengkulu, el sur del estrecho de Sunda y secciones del Océano Índico al oeste de Sumatra.

Lana Saria, jefa de la Agencia Geológica de Indonesia, señaló que la actividad en el Anak Krakatoa se ha intensificado desde julio, y que la erupción del domingo fue la más fuerte durante el actual período de actividad volcánica.

Las erupciones repetidas indican un suministro continuo de magma y gases volcánicos bajo el volcán, explicó Saria. Las autoridades no pueden predecir si ocurrirá una erupción mayor.

“Seguimos evaluando el desarrollo del volcán con base en todos los datos de monitoreo, no únicamente en el número de erupciones o la altura de la columna de ceniza”, dijo Saria en una sesión informativa en video.

Viajeros esperan frente a pantallas con información de los vuelos en el Aeropuerto Internacional Soekarno-Hatta, en Tangerang, en la provincia de Banten, Indonesia, el 6 de septiembre de 2026 Agung Kuncahya B. - XinHua

La funcionaria añadió que los principales peligros incluyen ceniza volcánica, altas concentraciones de gas y la expulsión de rocas calientes y otro material alrededor del aérea del cráter.

El volcán Anak Krakatoa - que significa “hijo de Krakatoa”- registra una actividad intermitente desde su aparición a comienzo del siglo XX. Es el descendiente del famoso Krakatau, cuya monumental erupción en 1883 desencadenó un período de enfriamiento global. Aquella catástrofe fue una de las más mortíferas y destructivas de la historia, con un saldo estimado de más de 35.000 muertos.

En 2018, una erupción del volcán Anak Krakatoa provocó un tsunami que cobró la vida de al menos 430 personas en Sumatra y Java. Los científicos creen que la actividad volcánica desencadenó un deslizamiento submarino y provocó que una gran parte de la ladera suroeste del Anak Krakatoa colapsara y desplazara un amplio volumen de agua. Agregaron que la isla Anak Krakatoa quedó con solo alrededor de una cuarta parte de su tamaña original luego de aquella erupción.

Agencias AP y AFP