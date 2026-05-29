Sacan de la comisaría y queman vivos a tres hombres acusados de robo en Bolivia

LA PAZ.- En un caso de “justicia popular” tres jóvenes acusados de robar un vehículo fueron golpeados y posteriormente quemados por una turba en el municipio de Pocoata, en el norte del departamento de Potosí, luego de que una multitud irrumpiera violentamente en instalaciones policiales y sacara por la fuerza a los sospechosos de las celdas.

El hecho, según informó el diario El Deber, ocurrió entre la noche del jueves y la madrugada de este viernes y dejó en evidencia el colapso del control policial ante la presión de aproximadamente un centenar de personas que se concentraron en la plaza principal del municipio.

De acuerdo con reportes de radio Pío XII y medios locales de Potosí, los acusados -de 29, 23 y 21 años- fueron inicialmente retenidos por efectivos policiales tras ser acusados del robo de un vehículo. Sin embargo, la multitud logró sobrepasar el resguardo policial e ingresar por la fuerza a las dependencias donde permanecían detenidos.

“Han sido sacadas de las celdas con violencia, ingresaron por paredes, puertas, un número de aproximadamente 100 personas y se los llevaron a la plaza principal de Pocoata, donde los han amarrado a un mástil”, relató el comandante policial regional, coronel Luis Alejandro Meneses.

Según el informe preliminar, los acusados fueron sometidos a interrogatorios públicos en medio de un ambiente de extrema tensión, que se agravó aún más tras la aparición del propietario del vehículo presuntamente robado.

Posteriormente, la turba trasladó a los tres jóvenes hasta el cementerio general de Pocoata, donde fueron quemados vivos. La Policía intentó intervenir para resguardar a los detenidos, pero los efectivos destinados en la región fueron insuficientes y terminaron siendo rebasados por la multitud.

Tras el ataque, los cuerpos fueron trasladados a la morgue del hospital Santa Bárbara de Pocoata, donde se realizarán las autopsias médico-legales y los estudios forenses correspondientes.

Hasta el momento, las autoridades no emitieron un informe oficial sobre la identidad completa de las víctimas ni confirmaron las circunstancias exactas del presunto robo que desencadenó la reacción colectiva.

El Ministerio Público y la Policía iniciaron una investigación para esclarecer lo sucedido y determinar posibles responsabilidades penales por el triple linchamiento.

El caso vuelve a poner en debate los episodios de justicia por mano propia registrados en algunas regiones de Bolivia, donde comunarios y pobladores reaccionan violentamente frente a hechos delictivos ante la desconfianza en el sistema judicial y policial.

Agencia AFP