Investigación: un accidente en una planta nuclear de Irán genera inquietud

Vista aérea de la central nuclear Natanz en Irán Crédito: Google Earth

TEHERÁN.- Las autoridades de Irán han confirmado este jueves que un incendio ha causado daños en un almacén en construcción en la central nuclear de Natanz , si bien han negado que haya afectado a las operaciones en las instalaciones.

El vocero de la Organización de la Energía Atómica de Irán (OEAI), Behruz Kamalvandi, ha señalado que el almacén se encuentra en un espacio abierto en las instalaciones y ha recalcado que hay una investigación en marcha para determinar las causas del suceso.

Así, ha manifestado que el incendio no ha causado daños materiales ni ha afectado a sus operaciones , al tiempo que ha añadido que, dado que la central no está activa, no hay riesgo de contaminación , según ha informado la agencia iraní de noticias Mehr .

"Era una depósito sin material nuclear" y sin "potencial de contaminación", declaró Kamalvandi.

"Equipos de expertos están en el lugar e investigan las causas del accidente" agregó, sin precisar la naturaleza del accidente.

Por otra parte, fuentes oficiales citadas por la cadena de televisión iraní Press TV han resaltado que no hay pruebas que apunten a que el incidente haya sido un acto de sabotaje . La central se encuentra unos 200 kilómetros de la capital, Teherán, y es la principal central para el enriquecimiento de uranio en el país.

Irán se encuentra sumido en una disputa con la Agencia Internacional de la Energía Atómica (AIEA) por no permitir el acceso de inspectores del organismo a dos instalaciones, en medio de las tensiones en torno al acuerdo nuclear de 2015 tras la retirada del mismo de Estados Unidos en 2018.

Agencias AFP y DPA