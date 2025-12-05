Irán dio marcha atrás y participa del sorteo del Mundial 2026 pese al conflicto diplomático con Estados Unidos

Tras una semana de tensiones políticas y advertencias de boicot, Irán finalmente decidió enviar una delegación reducida al sorteo del Mundial 2026 en Washington. El cambio de postura, confirmado por la FIFA, pone fin a la amenaza que había ensombrecido la ceremonia en la capital estadounidense, marcada por la fuerte presencia del presidente Donald Trump.

La Federación Iraní de Fútbol resolvió asistir al sorteo de la Copa Mundial 2026 y desistió de su decisión previa de no participar del evento. La ceremonia, que se realiza este viernes en el Kennedy Center de Washington, marca el inicio simbólico de una competencia que reunirá a 48 selecciones en Estados Unidos, México y Canadá.

El organismo rector del fútbol mundial confirmó el jueves por la noche que una comitiva iraní ya se encuentra en la capital estadounidense (y hoy viernes ya está presente en el sorteo). “FIFA ha dado la bienvenida a la llegada de la delegación de la Federación de Fútbol de la República Islámica de Irán a Washington, incluida la del seleccionador Ardeshir Ghalenoei, para asistir al sorteo final del Mundial y al seminario de equipos”, informó el organismo en un comunicado.

La decisión contrasta con el anuncio realizado una semana antes por la propia federación iraní, que había advertido que no asistiría a la ceremonia en protesta por la negativa del gobierno de Trump a otorgar visas a varios miembros de su delegación, entre ellos el presidente federativo, Mehdi Taj.

Ardeshir Ghalenoei, entrenador de Irán, presente en Washington para el sorteo del Mundial 2026

La ausencia de visados completos había sido calificada por Irán como una medida “antideportiva” y “puramente política”. En declaraciones a la televisión estatal, el vocero de la federación, Amir Mehdi Alavi, había señalado que “las decisiones tomadas no tienen relación con el deporte”, y que por ese motivo ningún representante viajaría a los Estados Unidos.

Sin embargo, en las últimas horas se confirmó que una parte de la delegación recibió autorización para ingresar al país anfitrión, lo que permitió revertir la postura inicial. Según versiones coincidentes publicadas por AFP y The Athletic, los visados fueron aprobados para cuatro funcionarios: el entrenador Ghalenoei, el director ejecutivo Mehdi Kharati, el responsable de relaciones internacionales Omid Jamali y el propio Alavi.

El presidente de la federación, en cambio, quedó excluido del viaje, al igual que otros integrantes cuya identidad no fue detallada. En su momento, Mehdi Taj había pedido públicamente la intervención del titular de la FIFA, Gianni Infantino, para que intercediera ante el gobierno estadounidense y garantizara condiciones equitativas para todas las delegaciones.

Selección de Irán de Fútbol clasificó al Mundial 2026 luego de empatar con Uzbekistán

El contexto no es menor. Las relaciones diplomáticas entre Irán y Estados Unidos están rotas desde 1980, y en junio pasado la Casa Blanca —bajo la administración de Trump— reinstauró una orden ejecutiva que restringe el ingreso de ciudadanos iraníes por motivos de seguridad nacional. A pesar de que la medida prevé excepciones específicas para atletas y su entorno inmediato durante el Mundial, no estaba claro si se aplicarían también al acto del sorteo.

Consultado por la agencia AP, Andrew Giuliani, responsable del grupo de trabajo de la Casa Blanca para la Copa del Mundo, explicó que “cada decisión está basada en criterios de seguridad nacional”. El Departamento de Estado, por su parte, aseguró estar comprometido con el éxito del torneo, pero advirtió que el proceso de visado se rige por “las leyes de los Estados Unidos y los estándares más altos de seguridad pública”.

Con esta participación parcial, Irán evita quedar al margen de un evento clave en el calendario de la FIFA, que en esta edición tendrá formato inédito con 48 selecciones y 12 grupos. El equipo asiático, que se clasificó al Mundial tras empatar con Uzbekistán en marzo pasado, será parte del copón 2 y podría enfrentar a la Argentina —cabeza de serie— en la fase de grupos.

La selección dirigida por Ghalenoei disputará su séptima Copa del Mundo, la cuarta de manera consecutiva. Entre sus figuras sobresale el delantero Mehdi Taremi, actual jugador de Olympiacos, junto a la joven promesa Mohammad Askari, de apenas 19 años.

Con las tres mascotas preparadas, las delegaciones y figuras del fútbol empiezan a llegar al sorteo KEVIN DIETSCH� - GETTY IMAGES NORTH AMERICA�

El sorteo, que se celebrará con una puesta en escena inusual para un evento deportivo, contará con actuaciones musicales de Andrea Bocelli, Village People y Robbie Williams, y tendrá como conductores a la modelo Heidi Klum y el humorista Kevin Hart. Donald Trump, figura central de la ceremonia, será además distinguido con el primer Premio de la Paz de la FIFA, una condecoración que generó controversias y críticas desde distintos sectores.

Aunque la FIFA evitó confirmar la presencia del presidente de la federación iraní y no detalló si buscará una solución para los miembros excluidos, valoró el cambio de postura del país asiático y reafirmó su intención de “seguir trabajando con la federación y las autoridades del país anfitrión para garantizar la preparación del equipo de cara al Mundial 2026”.