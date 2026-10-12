Investigan en Alemania una presunta agresión sexual a una adolescente con un robot que fue transmitida en vivo en redes

La policía alemana investiga a dos jóvenes de 16 y 19 años por una presunta agresión sexual a una adolescente que habría sido perpetrada mediante el uso de un robot humanoide y transmitida en vivo a través de redes sociales en la ciudad de Colonia. El episodio quedó registrado en videos que comenzaron a difundirse en las últimas horas.

Según informaron este lunes las autoridades locales, la víctima, una joven de 16 años, se encontraba junto a dos amigas en las inmediaciones de un restaurante de comida rápida el domingo por la noche cuando un robot de aproximadamente 1,20 metros de altura se acercó hacia ella.

Según consignó el diario alemán Die Zeit, un robot rojo y dorado, colores similares al superhéroe de Marvel, Iron Man, se acercó por detrás a la adolescente y presuntamente le tocó las nalgas, además de realizar movimientos de vaivén frente a ella.

La investigación apunta a determinar la participación de los sospechosos. Según un comunicado de la policía de Colonia, el menor de ellos sería el propietario del robot.

“Habrían grabado la presunta agresión, la habrían retransmitido en directo en las redes sociales y la habrían comentado”, señalaron las fuerzas de seguridad de esa ciudad.

Un video que circula en TikTok muestra al robot humanoide junto a dos hombres. En las imágenes se observa cómo el dispositivo se aproxima a una adolescente, que reacciona con gritos y se aleja del lugar tras el contacto físico inapropiado.

El robot implicado en la presunta agresión sexual

Uno de los aspectos centrales de la investigación es determinar de qué manera operaba el robot y si sus movimientos fueron dirigidos de forma deliberada por los adolescentes.

Tras el episodio, la policía localizó a los dos sospechosos cerca del lugar donde se produjo el hecho. Durante el procedimiento, los efectivos encontraron y secuestraron el robot que estaba dentro del maletero de un auto. Los investigadores sospechan que allí había sido ocultado. Asimismo, incautaron dos celulares que ahora forman parte de la investigación.