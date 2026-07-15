Irán amenaza con cerrar un segundo paso marítimo clave y llevar la guerra al mar Rojo

BEIRUT.– Después de haber estrangulado el tráfico marítimo a través del estrecho de Ormuz, Irán da señales de que podría jugar su carta más peligrosa hasta ahora: utilizar a sus aliados hutíes de Yemen para cerrar el paso de Bab el-Mandeb, la puerta de entrada al mar Rojo, lo que abriría un nuevo frente contra Washington y pondría en riesgo dos de las arterias energéticas más importantes del mundo: esa y el estrecho de Ormuz.

A medida que los ataques estadounidenses se intensifican dentro de Irán y las ofensivas hutíes aumentan en paralelo, los analistas sostienen que Teherán está ampliando el conflicto y busca incrementar la presión sobre Washington al extender la amenaza contra el comercio mundial y el suministro de energía más allá del Golfo.

Irán ya demostró el poder de su activo estratégico más valioso al interrumpir el tránsito por el estrecho de Ormuz. Ahora parece dispuesto a abrir un segundo foco de presión en Bab el-Mandeb, el angosto paso marítimo que conecta el mar Rojo con el golfo de Adén y por el que transitan las exportaciones petroleras sauditas y una parte significativa del comercio marítimo mundial.

Un alto funcionario yemení advirtió el lunes que las fuerzas armadas del país estaban preparadas para cerrar el estrecho de Bab el-Mandeb —una medida que, según dijo, podría disparar el precio del petróleo hasta los 200 dólares por barril— si Arabia Saudita continuaba atacando Yemen, de acuerdo con un informe publicado por el sitio iraní Press TV.

Mohammed al-Farah, integrante de la oficina política de Ansarullah, el movimiento de resistencia hutí, afirmó que Washington estaba incitando a Arabia Saudita a atacar Yemen y sostuvo que una provocación de ese tipo nunca beneficiaría a Estados Unidos.

“Si la situación actual se agrava, el estrecho de Bab el-Mandeb y el estrecho de Ormuz serán cerrados como parte de una alianza operativa. Los precios del petróleo se dispararían entonces hasta los 200 dólares por barril en un impacto devastador”, advirtió.

La cadena de televisión hutí Al Masirah informó el lunes de que Arabia Saudí lanzó varios ataques aéreos contra las pistas del Aeropuerto Internacional de Saná Mohammed - XinHua

Si Ormuz representa la principal palanca estratégica de Teherán, Bab el-Mandeb podría ser su último gran recurso de reserva, según los analistas.

“Irán está dispuesto a llegar hasta el final”, dijo el especialista en Medio Oriente Fawaz Gerges. Según explicó, Teherán intenta demostrarle a Washington que puede amenazar simultáneamente ambos pasos marítimos, transformando el conflicto de una confrontación bilateral en un desafío para las rutas marítimas sobre las que se sostiene el comercio energético mundial.

“Ahora (Teherán) está escalando tanto cerca como lejos. El mensaje es que no solo Ormuz está en riesgo, sino también Bab el-Mandeb”, afirmó.

“Expansión gradual de la misión”

El peligro, sostienen los analistas, no radica tanto en un regreso inmediato a una guerra total, sino en una lenta pero constante “expansión gradual de la misión”, en la que cada una de las partes incrementa la presión sin cruzar el umbral de una confrontación directa.

Humo se eleva después de los ataques aéreos en el Aeropuerto Internacional de Saná Mohammed - XinHua

A medida que el conflicto se extiende desde el Golfo hacia el mar Rojo, la creciente amenaza sobre el comercio y el suministro energético también podría aumentar la presión sobre Washington y Teherán para volver a la mesa de negociaciones antes de que los dos estrechos petroleros más importantes del mundo se conviertan en el principal escenario de la guerra.

Ataques hutíes contra el transporte comercial

Los hutíes ya demostraron que tienen capacidad para estrangular el comercio mundial a través de Bab el-Mandeb. Después del estallido de la guerra en Gaza, en octubre de 2023, el grupo respaldado por Irán lanzó ataques contra embarcaciones comerciales en el mar Rojo, al asegurar que apuntaba contra buques vinculados con Israel en apoyo a los palestinos.

Esa campaña obligó a las principales navieras del mundo a desviar sus barcos por el extremo sur de África, lo que elevó los costos del transporte marítimo y motivó ataques aéreos de Estados Unidos y el Reino Unido, además del despliegue de una misión naval multinacional para proteger la navegación.

Los buques de asalto anfibio USS Carter Hall y USS Bataan navegan por el estrecho de Bab el Mandeb Mass Communications Spc. 2nd Class Moises Sandoval - U.S. Navy

Andreas Krieg, profesor del Departamento de Estudios de Seguridad del King’s College London, describió la última amenaza hutí como “otra opción nuclear” para Irán después de Ormuz, una alternativa que solo utilizaría si la Guardia Revolucionaria Islámica concluyera que una guerra total volvió a ser inevitable.

Sin embargo, advirtió que si Washington intensifica los ataques contra la infraestructura crítica iraní, Teherán podría responder utilizando a sus aliados yemeníes para cerrar Bab el-Mandeb, lo que agravaría el impacto económico ya provocado por el cierre del estrecho de Ormuz.

Por su parte, Abdulaziz Sager, presidente del Gulf Research Center, con sede en Arabia Saudita, afirmó que los Estados del Golfo consideran cada vez más que la diplomacia con Irán llegó a su límite, pese al elevado costo que implicaría una confrontación regional de mayor escala.

“Tanto un Irán victorioso como un Irán derrotado tienen consecuencias para la región”, señaló Sager, quien agregó que “muchos Estados del Golfo podrían considerar que los costos de un Irán derrotado son más aceptables si eso conduce a un entorno de seguridad regional más estable”.

Soldados yemeníes patrullan el estratégico estrecho de Bab el-Mandeb, Yemen, domingo, el 5 de abril de 2026 Abdulnasser Alseddik - AP

Sager sostuvo que los hutíes mantienen la capacidad de interrumpir la navegación a través de Bab el-Mandeb, aunque consideró poco probable que intensifiquen las hostilidades sin una instrucción clara desde Teherán. Agregó que cualquier intento hutí de amenazar el tráfico marítimo podría desencadenar una respuesta militar más amplia por parte de Estados Unidos y sus aliados, con el objetivo de degradar significativamente la capacidad operativa del grupo.

La guerra, iniciada a fines de febrero por Estados Unidos e Israel, desestabilizó al Golfo y se extendió por toda la región, mientras Irán atacó bases estadounidenses en varios países. El conflicto dejó miles de muertos, principalmente en Irán y el Líbano.

Agencia Reuters