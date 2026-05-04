Irán asegura que dos misiles impactaron contra un buque de Estados Unidos y Washington lo desmiente

La Armada iraní lanzó dos misiles que impactaron contra una fragata de la Armada de Estados Unidos cerca del estrecho de Ormuz y la obligaron a retroceder tras ser alcanzada por el impacto. La información se desprende de la agencia de noticias oficialista Fars, según indicó el medio The Jerusalem Post. Washington negó el hecho.

El informe iraní señaló además que los misiles habían sido lanzados después de que Estados Unidos “violara los protocolos de seguridad para el tránsito y la navegación cerca de Jask con la intención de pasar por el estrecho de Ormuz”.

El Comando Central de Estados Unidos (Centcom, por sus siglas en inglés) negó esta mañana que uno de sus buques de guerra haya sido alcanzado por dos misiles iraníes.

El posteo de Estados Unidos para desmentir a Irán

“Ningún buque de la Armada estadounidense ha sido atacado”, escribió y agregó: “Las fuerzas estadounidenses están apoyando el Proyecto Libertad y haciendo cumplir el bloqueo naval a los puertos iraníes”.

Minutos antes, el ejército iraní —mediante un informe difundido por la agencia de noticias Fars— afirmó haber bloqueado el ingreso de un destructor estadounidense al estrecho de Ormuz.

Buques de carga cerca del Estrecho de Ormuz. Fatima Shbair - AP

Un comunicado emitido este lunes por el mando unificado de las fuerzas armadas de Irán advirtió a la Armada estadounidense que no entrara en el estrecho de Ormuz. “Hemos declarado reiteradamente que la seguridad del estrecho de Ormuz está bajo el control de las fuerzas armadas de la República Islámica de Irán y, en cualquier circunstancia, cualquier paso seguro debe coordinarse con ellas”, expresaron.

Asimismo, el texto amenazaba explícitamente con atacar a cualquier fuerza militar extranjera, en particular a las estadounidenses, que intentaran entrar o acercarse al estrecho.

La Armada de la Guardia Revolucionaria Islámica también publicó un nuevo mapa de la zona del estrecho de Ormuz bajo su control, según informaron los medios estatales. La zona comienza en el oeste con una línea que une el extremo occidental de la isla iraní de Qeshm con el emirato de Umm al Quwain en los Emiratos Árabes Unidos. En el este, el área termina en una línea que une el monte Mobarak en Irán con el emirato de Fujairah en los Emiratos Árabes Unidos.

El mapa del control del estrecho de Ormuz que publicó la Guardia Revolucionaria de Irán. X

Trump y conversaciones con Irán

Estados Unidos e Irán mantienen abiertos los canales de negociación en medio de una nueva escalada verbal que vuelve a tensionar el frágil equilibrio alcanzado tras el alto el fuego del 8 de abril. El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó el fin de semana que sus representantes mantienen “conversaciones muy positivas” con Teherán, en un mensaje publicado en su red Truth Social.

“Soy plenamente consciente de que mis representantes están manteniendo conversaciones muy positivas con Irán, y de que estas conversaciones podrían conducir a algo muy positivo para todos”, escribió.

Sin embargo, el tono conciliador contrastó con sus declaraciones posteriores sobre la propuesta iraní. El mandatario calificó como “inaceptable” el plan presentado por Teherán, al tiempo que reiteró que una acción militar sigue siendo una opción. “No puedo imaginar que sea aceptable”, sostuvo, y advirtió que un nuevo ataque es “una posibilidad”.

La publicación de Trump hoy en Truth Social sobre Irán

Por otro lado, Trump anunció el lanzamiento del llamado “Proyecto Libertad”, una iniciativa que, según explicó, comienza este lunes y que apunta a garantizar la seguridad de la navegación en la región. “Hemos dicho a estos países que guiaremos sus barcos de manera segura fuera de estas vías navegables restringidas, para que puedan continuar con sus negocios libre y eficazmente”, indicó.

“Dije a mis representantes que les informen de que haremos todo lo posible por sacar sus barcos y sus tripulaciones del estrecho. En cualquier caso, han dicho que no volverán a la región mientras no sea segura para la navegación”, añadió el mandatario.

Con información de AFP y Reuters