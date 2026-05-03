Internaron a Rudy Giuliani, exalcalde de Nueva York: su estado es crítico

NUEVA YORK.- Rudolph W. Giuliani (81), exalcalde de la ciudad de Nueva York, fue hospitalizado en Florida en estado crítico, según informó su portavoz, Ted Goodman, el domingo. Goodman, que además es el presidente de la Cámara de Representantes, no especificó el centro médico en el que Giuliani está internado, pero sí sostuvo: “Permanece en estado crítico pero estable”.

“El alcalde Giuliani es un luchador que ha afrontado cada desafío de su vida con una fortaleza inquebrantable, y sigue luchando con esa misma fortaleza en este momento”, manifestó, según el diario The New York Times, antes de pedir “que nos unamos en oración” por el exalcalde. Se desconoce cuando tiempo lleva ingresado en el nosocomio.

El presidente Donald Trump le dedicó unas palabras también en Truth Social: “Nuestro fabuloso Rudy Giuliani, un verdadero guerrero y el mejor alcalde de la ciudad de Nueva York, por mucho, fue hospitalizado y se encuentra en estado crítico. ¡Qué tragedia que haya sido tratado tan mal por los lunáticos de la izquierda radical demócrata!“.

“¡Él tenía razón en todo! Hicieron trampa en las elecciones, fabricaron cientos de historias, hicieron todo lo posible por destruir nuestra nación y ahora, miren a Rudy. ¡Qué triste!“, completó.

El posteo de Ted Goodman sobre la salud de Rudy Giuliani Captura de Pantalla

Giuliani es un abogado y dirigente republicano estadounidense que fue alcalde de Nueva York entre 1994 y 2001. Nacido en Brooklyn y formado en Derecho en la Universidad de Nueva York, inició su carrera en el Departamento de Justicia y luego se desempeñó como fiscal federal del distrito sur de Nueva York (1983-1989), donde impulsó causas contra las principales familias de la mafia y delitos financieros de alto perfil.

Llegó a la alcaldía tras dos intentos y gobernó durante dos mandatos consecutivos. Su gestión estuvo marcada por una fuerte caída de los índices delictivos, en el marco de políticas de seguridad basadas en la estrategia de “ventanas rotas” y el uso intensivo de estadísticas (CompStat). También impulsó reformas en la administración municipal y en el espacio público, aunque su estilo confrontativo y algunas medidas —como el aumento de controles policiales— generaron cuestionamientos por denuncias de abusos.

Su figura adquirió proyección internacional tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, cuando encabezó la respuesta inicial de la ciudad y coordinó la gestión de la emergencia en los últimos meses de su mandato. Ese rol reforzó su perfil de liderazgo en crisis y lo convirtió en una figura central de la política estadounidense en ese período.

El ex alcalde de Nueva York Rudy Giuliani afuera de los tribunales en Nueva York Ted Shaffrey - AP

Después de dejar la alcaldía, fundó una firma de consultoría y mantuvo actividad política. En 2008 buscó la nominación presidencial republicana, sin éxito. A partir de 2018 volvió a la escena pública como abogado personal de Donald Trump, con participación en investigaciones y disputas vinculadas a la campaña y al proceso electoral de 2020.

Encabezó entonces la estrategia legal para cuestionar los resultados de esos comicios, en los que Trump fue derrotado por Joe Biden. Las denuncias de fraude —que no prosperaron en los tribunales— se desarrollaron en un clima de fuerte tensión política que tuvo su punto más crítico en el asalto al Capitolio de Estados Unidos el 6 de enero de 2021.

Las derivaciones judiciales de ese proceso marcaron su situación reciente. En 2023, un jurado federal lo condenó a pagar US$148 millones por difamar a las trabajadoras electorales Ruby Freeman y Wandrea Moss, a quienes había acusado falsamente de manipulación de votos. El fallo incluyó compensaciones por daños económicos, angustia emocional y perjuicios punitivos.

Rudolph Giuliani y Donald Trump AFP

A raíz de esa sentencia, Giuliani se declaró en bancarrota en diciembre de 2023 y posteriormente la Justicia ordenó la cesión de bienes personales —incluido su apartamento en Manhattan— para avanzar con el pago de la indemnización. En paralelo, su nombre también apareció en decisiones políticas recientes: Donald Trump anunció indultos preventivos para aliados vinculados a los intentos de revertir el resultado electoral de 2020, entre ellos Giuliani, una medida orientada a eventuales cargos federales futuros y sin impacto en causas a nivel estatal.

El choque e internación de 2025

En agosto del año pasado, Giuliani ya había atravesado un episodio de salud luego de resultar herido en un accidente automovilístico en el estado de New Hampshire. El exabogado personal de Trump había detenido su vehículo para asistir a una mujer víctima de violencia de género cuando, al regresar, fue embestido por otro auto que circulaba a alta velocidad.

El hecho ocurrió sobre la Interestatal 93, donde Giuliani viajaba junto a su socio Ted Goodman. Tras dar aviso al 911 y esperar la llegada de la policía, el exfuncionario volvió al Ford Bronco en el que se trasladaba. En ese momento, un Honda conducido por una joven de 19 años impactó contra la parte trasera del vehículo.

Rudy Giuliani habla después de salir de un tribunal federal en Washington Jose Luis Magana - FR159526 AP

A raíz del choque, Giuliani, su acompañante y la conductora fueron trasladados a hospitales de la zona con heridas. En su caso, sufrió fracturas en vértebras torácicas, además de laceraciones y contusiones, así como lesiones en el brazo izquierdo y en la parte inferior de la pierna, según informó su portavoz. Pese a la violencia del impacto, ninguna de las heridas fue considerada de gravedad.

Desde su entorno indicaron entonces que evolucionaba de manera favorable y que el episodio no había sido un ataque dirigido, al tiempo que pidieron evitar la difusión de versiones conspirativas. Incluso su hijo, Andrew Giuliani, destacó públicamente la fortaleza de su padre durante la recuperación.

Con información de AFP y Associated Press