Irán dice que cerrará el estrecho de Ormuz porque Israel violó la tregua y bombardeó el Líbano

DUBÁI.— El mando militar conjunto de Irán anunció en la televisión estatal que cerrará el estrecho de Ormuz por ataques israelíes en Líbano este sábado. Los bombardeos contra el grupo terrorista Hezbollah amenazan con romper el frágil acuerdo al que se llegó esta semana para poner fin a la guerra en Medio Oriente.

El Cuartel General Central Khatam al-Anbiya, anunció este sábado el cierre del estrecho clave para el comercio del petróleo, citando el “incumplimiento” de Estados Unidos al recién firmado memorándum de entendimiento de paz y las “violaciones” de Israel al cese al fuego en el sur de Líbano, informó la agencia de noticias semioficial de Irán, Mehr.

Israel realizó lanzó bombardeos en el sur de Líbano y denunció lanzamientos de proyectiles de Hezbollah a pesar del anuncio del viernes del alto el fuego.

El memorando de entendimiento firmado esta semana por el presidente estadounidense, Donald Trump, y el iraní, Masud Pezeshkian, contempla un cese de hostilidades en todos los frentes de la guerra, incluido Líbano, una condición clave para Irán.

Un hombre permanece de pie junto a una caña de pescar en la orilla, mientras se observan buques de carga y embarcaciones comerciales en el estrecho de Ormuz, frente a Bandar Abbas, Irán Amirhosein Khorgooi - ISNA

Pero la nueva fase de negociaciones que debía empezar el viernes en Suiza quedó aplazada indefinidamente después de que en un operativo israelí en el Líbano murieran decenas de personas como represalia a la muerte de cuatro soldados.

El viernes por la tarde fue un funcionario estadounidense el que anunció un alto el fuego entre Israel y Hezbollah. El embajador israelí en Washington aseguró que lo iban a respetar si el partido-milicia proiraní también lo hacía.

Pero a las pocas horas, el Ejército israelí ordenó nuevos ataques contra el grupo terrorista, al que acusó de haber lanzado durante la noche “más de 50 proyectiles” contra sus tropas en el sur de Líbano.

“Derecho a enfrentar”

La agencia de noticias libanesa NNA reportó bombardeos en una veintena de lugares del sur del país. En tanto la agencia de defensa civil afirmó que 16 personas murieron solo en el área de Nabatieh, una gran ciudad del sur que fue blanco repetido de ataques israelíes.

Una columna de humo gris marca el sitio donde impactó un ataque del ejército israelí en el sur de Líbano, visto desde el norte de Israel, el 19 de junio de 2026. (AP Foto/Leo Correa) Leo Correa - AP

Un periodista de la AFP en el lado israelí de la frontera escuchó múltiples explosiones procedentes del Líbano. También vio columnas de humo que emergían detrás del fuerte histórico de Beaufort, una posición estratégica cerca de Nabatieh capturada por las tropas israelíes el mes pasado.

En la víspera, las autoridades libanesas reportaron 47 muertos por los ataques israelíes, el peor saldo desde el acuerdo alcanzado entre Washington y Teherán para poner fin a la guerra en Medio Oriente.

Hezbollah arrastró a Líbano al conflicto al abrir fuego contra Israel en marzo para vengar la muerte del líder iraní, en el primer día de ataques israeloestadounidenses que desencadenaron la guerra el 28 de febrero

Si bien el alto al fuego pactado entre Irán y Estados Unidos a principios de abril se respetó en gran parte, no fue el caso en Líbano, donde se anunciaron tres acuerdos de tregua que apenas duraron horas.

“No hay prisa”

El frente libanés es uno de los principales obstáculos en el diálogo entre Washington y Teherán, que finalmente pactaron un memorando de entendimiento a principios de semana.

El texto prevé el cese de hostilidades, la reapertura del estrecho de Ormuz y la apertura de 60 días de negociación para abordar cuestiones espinosas como el programa nuclear iraní o el levantamiento de las sanciones contra su economía.

En la imagen, publicada por la oficina presidencial iraní, el presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, firma un memorando de entendimiento firmado previamente por el presidente estadounidense Donald Trump con el fin de detener la guerra e iniciar conversaciones sobre un acuerdo más amplio, en Teherán, Irán, la mañana del jeves 18 de junio de 2026. (Oficina presidencial iraní vía AP) Iranian Presidency Office

El vicepresidente estadounidense, JD Vance, debía representar a Washington en el inicio de esta fase de diálogo previsto el viernes en Suiza, pero anuló su viaje. Medios estadounidenses señalan que el enviado especial de Trump, Steve Witkoff, y su yerno Jared Kushner iban a viajar en su lugar para intentar reencaminar el proceso.

Según el gobierno suizo, diplomáticos de varios países se reunieron este sábado en el lujoso complejo de Bürgenstock, cerca de Lucerna, con el objetivo de mantener el diálogo sobre el memorando de acuerdo. Berna no dio más detalles pero, según dijo a la AFP una fuente diplomática, el encuentro era de tipo preparatorio.

De su lado, el ministro de Interior de Pakistán, un país clave en la mediación, llegó a Irán para verse con altos cargos, entre ellos el canciller Abbas Araghchi.

El portavoz de la diplomacia iraní, Esmail Baqai, dijo que la visita formaba “parte de los esfuerzos de Pakistán en las negociaciones Irán-EEUU”.

En la víspera, este vocero apuntó que, con el texto del acuerdo ya firmado, “no hay prisa en celebrar” el nuevo encuentro. “Pero planeamos una reunión en los próximos días”, cerró.

Agencias AP y AFP.