Israel y Hezbollah acuerdan un alto el fuego en el Líbano

WASHINGTON.- Israel ‌y el grupo terrorista pro-iraní Hezbollah acordaron un alto el fuego ​que ⁠entrará en ⁠vigor a las ​16 hora local de este viernes, ​según declaró a Reuters un alto funcionario estadounidense.

“Hezbollah e Israel han acordado un ​alto el fuego”, ⁠afirmó el funcionario de forma ‌extraoficial y añadió que los negociadores de Estados Unidos y Qatar, mediadores en el conflicto, llegaron a este ‌acuerdo con la ayuda de Irán. “Tenemos ⁠entendido que, tras ‌el intercambio ⁠de disparos de ⁠hoy, Israel y Hezbollah se encuentran ahora en un alto ‌el fuego”.

Un miembro del grupo terrorista afirmó antes a Reuters que el régimen de Teherán había informado al grupo que las conversaciones con Washington no podrían continuar sin un alto el fuego general. Durante la noche, los ataques aéreos israelíes causaron ‌la muerte de al menos 18 personas en el Líbano, según informó el Ministerio ⁠de Salud, mientras que cuatro soldados israelíes murieron en ‌el sur de ese país, en uno de los ⁠ataques más letales perpetrados por Hezbollah durante ⁠esta guerra.

Más temprano, el canciller iraní, Abbas Araghchi, acusó a Israel de desear una “guerra permanente”, después de que el ministro israelí de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, dijera que “todo Líbano debe arder”, tras la muerte de los cuatro soldados israelíes.

“Esto no es diatriba de un genocida lunático cualquiera. Es una publicación pública hecha por el ministro de Seguridad Nacional del régimen israelí. El culto genocida a la muerte con sede en Tel Aviv supone una amenaza para toda la humanidad. Amenaza a todos los humanos. Su único interés es la guerra permanente”, señaló Araghchi en X.

Esta fotografía, tomada desde la Alta Galilea, en el norte de Israel, cerca de la frontera entre Israel y Líbano, el 17 de junio de 2026, muestra edificios destruidos y una densa columna de humo que se eleva a lo lejos tras el castillo medieval de Beaufort (izquierda), en el sur de Líbano, conocido localmente como Qalaat al-Shaqif o Shaqif Arnoun, capturado por las fuerzas israelíes el mes pasado JACK GUEZ - AFP

El anuncio del alto el fuego llega a días de la firma del acuerdo entre Estados Unidos e Irán que puso fin, por el momento, a la guerra en Medio Oriente que comenzó el 28 de febrero. Dos días después Hezbollah había comenzado con ataques a Israel en solidaridad con Teherán y aumentó la tensión en la región.

El punto número uno de ese acuerdo estableció el cese de hostilidades entre las partes, incluido el Líbano. Sin embargo, Teherán prometió más financiación para su aliado Hezbollah una vez que comience a fluir el dinero a Irán a raíz del acuerdo, publicó Reuters.

Los puntos del acuerdo entre EE.UU. e Irán

Punto 1: cese de hostilidades

Estados Unidos y la República Islámica de Irán, así como sus aliados en la guerra actual, al firmar este MDE (memorando de entendimiento), declaran el cese inmediato ​y permanente de las operaciones ⁠militares en todos los frentes, incluido el ⁠Líbano, y se comprometen a partir de ahora a no iniciar ninguna guerra ni operación militar entre sí, a abstenerse de la amenaza o el uso de la fuerza entre sí, y a garantizar la integridad territorial y la soberanía del ​Líbano.

Punto 2: respeto a la soberanía

EE.UU y la República Islámica de Irán se comprometen a respetar la ‌soberanía y la integridad territorial de la otra parte, y a abstenerse de interferir en los asuntos internos de la otra parte.

Punto 3: plazo de la negociación

Los Estados Unidos ​de América y la República Islámica de Irán se comprometen a negociar y alcanzar el acuerdo definitivo en un plazo ​máximo de 60 días, prorrogable por mutuo consentimiento.

Punto 4: bloqueo naval

Inmediatamente tras la firma del presente memorando de entendimiento, los Estados Unidos de América comenzarán a levantar su bloqueo naval y cualquier perturbación u obstáculo contra la República Islámica de Irán, y pondrán fin por completo al bloqueo naval en un plazo de 30 días. Durante este período, el tráfico de buques será proporcional al volumen de tráfico anterior a la guerra que vaya restableciendo la República Islámica de Irán. Los Estados Unidos de América se comprometen además a retirar sus fuerzas de las proximidades de la República Islámica de Irán en un plazo de 30 días tras la firma del acuerdo definitivo.

Punto 5: seguridad en Ormuz

Tras la firma del presente Memorando de Entendimiento, la República Islámica de Irán tomará las medidas necesarias, haciendo todo lo posible, para garantizar el paso seguro y gratuito de buques mercantes durante 60 días solo desde ​el golfo Pérsico hasta el mar de Omán y viceversa. El tráfico de buques mercantes comenzará de inmediato y, teniendo en cuenta la necesidad de que la República Islámica de Irán elimine los obstáculos técnicos y militares y lleve a cabo el desminado, se restablecerá en un plazo de 30 días. La República Islámica de Irán entablará un diálogo con el Sultanato de Omán para definir la futura administración ⁠y los servicios marítimos en el estrecho de Ormuz, en consulta con otros Estados ribereños del golfo Pérsico, de conformidad con el derecho internacional aplicable y los derechos soberanos de los Estados ribereños del estrecho de Ormuz.

Punto 6: reconstrucción iraní

Los Estados Unidos de América se comprometen, junto con sus socios regionales, a elaborar un plan definitivo y acordado mutuamente, con ‌una dotación de al menos 300.000 millones de dólares, para la reconstrucción y el desarrollo económico de la República Islámica de Irán. El mecanismo para la aplicación de este plan se concretará como parte del acuerdo definitivo en un plazo de 60 días. Los Estados Unidos de América concederán todas las licencias, exenciones y autorizaciones necesarias para las transacciones financieras pertinentes.

Punto 7: sanciones contra Irán

Los Estados Unidos de América se comprometen a poner fin a todo tipo de sanciones contra la República Islámica de Irán, incluidas las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, es decir, las resoluciones de la Junta de Gobernadores del OIEA, y todas las sanciones unilaterales de Estados Unidos, tanto primarias como secundarias, según un calendario acordado como parte del acuerdo definitivo. La República Islámica de Irán y los Estados Unidos de América reconocen la importancia fundamental de la cuestión del levantamiento de las sanciones antes mencionada y expresan su intención de abordar de inmediato estas cuestiones en las negociaciones con el fin de alcanzar un acuerdo mutuo al respecto.

Punto 8: armas nucleares

La República Islámica de Irán reafirma que no adquirirá ni desarrollará armas nucleares. Los Estados Unidos de América y la República Islámica de Irán ‌han acordado resolver la cuestión de la eliminación del material enriquecido almacenado mediante un mecanismo que se acordará de mutuo acuerdo, de conformidad con el calendario mencionado en el párrafo séptimo, siendo la metodología mínima la dilución in situ bajo la supervisión del OIEA. Ambas partes ⁠también acordaron debatir la cuestión del enriquecimiento y otros asuntos acordados mutuamente relacionados con las necesidades nucleares de la República Islámica de Irán, basándose en un marco satisfactorio que se acuerde en el acuerdo definitivo. El acuerdo definitivo confirmará las disposiciones de este párrafo. Los ‌Estados Unidos de América y la República Islámica de Irán reconocen la importancia fundamental de las cuestiones nucleares antes mencionadas y expresan su intención de abordar de inmediato estas cuestiones en las negociaciones con el fin de alcanzar ⁠un acuerdo mutuo al respecto.

Punto 9: despliegue de fuerzas

A la espera del acuerdo definitivo, los Estados Unidos de América y la República Islámica de Irán acuerdan mantener el statu quo. La República Islámica de Irán mantendrá ⁠el statu quo actual de su programa nuclear y los Estados Unidos de América no impondrán nuevas sanciones ni desplegarán fuerzas adicionales en la región.

Punto 10: exenciones económicas

Los Estados Unidos de América se comprometen a que, inmediatamente tras la firma del presente memorando de entendimiento y hasta el levantamiento de las sanciones, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos conceda exenciones para la exportación de crudo, productos petrolíferos y derivados iraníes, así como para todos los servicios asociados, incluidas las transacciones bancarias, los seguros, el transporte, etc.

Punto 11: activos congelados

Los Estados Unidos de América se comprometen a poner a disposición para su uso los fondos y activos congelados o restringidos de la República Islámica de Irán. Tras la entrada en vigor del presente memorando de entendimiento, los Estados Unidos de América y la República Islámica de Irán acordarán de mutuo acuerdo, durante las negociaciones, ‌los procedimientos relativos a la liberación de dichos fondos. Dichos fondos, ya se mantengan en la cuenta original o se transfieran, se ​pondrán plenamente a disposición para su pago a cualquier beneficiario final designado por el Banco Central de la República Islámica de Irán. Los Estados Unidos de América se comprometen a expedir todas las licencias y autorizaciones necesarias a tal efecto.

Punto 12: mecanismo de implementación

Los Estados Unidos de América y la República Islámica de Irán acuerdan que se establecerá un mecanismo ejecutivo para supervisar la correcta aplicación del presente memorando de entendimiento y el cumplimiento futuro del acuerdo definitivo.

Punto 13: negociación final

Tras la firma del presente memorando de entendimiento, y siempre que se inicie la aplicación de los apartados 1, 4, 5, 10 y 11 del mismo, así como la aplicación continuada de dichas medidas, los Estados Unidos de América y la ‌República Islámica de Irán iniciarán negociaciones sobre el acuerdo definitivo, centrándose exclusivamente en los demás apartados.

Punto 14: el rol de la ONU

El acuerdo definitivo será refrendado mediante una resolución vinculante del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

Agencias Reuters, AP y AFP.