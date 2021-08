Irán: el nuevo presidente designó a un acusado por el atentado contra la AMIA como ministro del Interior

El nuevo presidente ultraconservador de Irán, Ebrahim Raisi, quien asumió la semana pasada en lugar de Hassan Rohani, asignó como ministro del Interior a uno de los presuntos participantes del atentado a la AMIA de 1994.

Se trata de Ahmad Vahidi, quien era el jefe de la Fuerza Quds, un poderoso brazo paramilitar del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (IRGC), la organización militar más grande de la República Islámica de Irán -considerada por Estados Unidos como un grupo terrorista- en el momento en el que fue el atentado a la sede de la comunidad judía en la Argentina, hace 27 años.

Desde 2007, Vahidi es buscado por Interpol por el ataque en Buenos Aires que dejó 85 muertos.

Ebrahim Raisi (AP Foto/Ebrahim Noroozi, Archivo)

Vahidi también ocupó el puesto de ministro de Defensa entre 2009 y 2013, durante la presidencia de Mahmoud Ahmadinejad, el presidente que firmó el memorándum de entendimiento con la entonces mandataria Cristina Kirchner, quien a partir de ese pacto está acusada de encubrir a los sospechosos del ataque a la AMIA.

En ese entonces, su nombramiento fue repudiado por el Parlasur. “Vahidi es acusado de haber participado en el atentado terrorista de 1994, en la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), donde murieron 85 personas en Buenos Aires. La decisión adoptada por el presidente iraní constituye una afrenta innombrable a las víctimas de la masacre y sus familias, y por eso merece el repudio de toda la comunidad de naciones democráticas”, afirmó en aquel momento la asamblea parlamentaria del Mercosur, en un comunicado oficial.

El nuevo ministro del Interior de Irán es considerado por la Justicia argentina uno de los responsables de planificar y financiar el atentado que voló la AMIA el 18 de julio de 1994. A raíz de esa acusación, pesa sobre él un pedido de captura de Interpol, reclamada por la Argentina desde 2007 y desconocida hasta la actualidad por Irán, tanto en palabras como en hechos.

El grupo de los acusados y reclamados por el Estado argentino ante la Justicia internacional lo completan el expresidente de Irán Alí Akbar Hahsemi Rafsanjani; los ex ministros Alí Fallahijan y Alí Akbar Veleyati; el ex comandante Moshen Rezai; el ex jefe de Seguridad Exterior Imad Fayez Moughnieh; el ex consejero cultural de la embajada Mohsen Rabbani, y el tercer secretario de la delegación diplomática en Buenos Aires, Reza Ashgari.

La elección de Vahidi para ocupar nuevamente un puesto en el gobierno de Irán ya comenzó a disparar reacciones entre el círculo político argentino. El exembajador ante Estados Unidos, Brasil, China y la Unión Europea, Diego Guelar, fue uno de los primeros en alertar la situación.

“El Gral. Ahmad Vahidi es el nuevo Ministro del Interior de Irán... con captura ordenada por la Justicia argentina y “alerta roja” internacional de Interpol, por el atentado contra la AMIA de 1994....”, publicó el exfuncionario argentino en su cuenta de Twitter.

El Gral. Ahmad Vahidi es el nuevo Ministro del Interior de Iran....con captura ordenada por la justicia argentina y “alerta roja” internacional de INTERPOL, por el atentado contra la AMIA de 1994.... pic.twitter.com/AJhNMPxCfa — Diego Ramiro Guelar (@diegoguelar) August 11, 2021

Gabinete conservador

El presidente Raisi afianzó la línea dura de su gabinete con la elección del ministro de Relaciones Exteriores, Hossein Amirabdollahian, conocido por sus estrechos vínculos con la organización terrorista Hezbollah, en momentos que Washington y Teherán tratan de revivir el acuerdo nuclear con las potencias mundiales.

De 56 años, el nuevo funcionario ha trabajado más de una vez en el Ejecutivo iraní. Fue viceministro de Relaciones Exteriores para Asuntos Árabes y Africanos bajo la presidencia populista de Ahmadinejad, tildado en Occidente por negar el Holocausto y por haber tenido una polémica reelección, en 2009.

La mayoría de los ministros electos pertenece al sector intransigente del régimen, lo que da un atisbo inicial sobre la posible orientación del nuevo gobierno para los próximos cuatro años. Javad Owji, de 54 años, con largos años de servicios en el sector vital del petróleo y el gas, fue postulado como ministro de Petróleo. Rostam Ghasemi, ministro de Petróleo bajo Ahmadinejad, fue postulado como ministro de Caminos y Urbanización. La lista también incluye al general Mohammad Reza Ashtiani, ex subjefe del Estado Mayor de las fuerzas armadas, como ministro de Defensa.

LA NACION