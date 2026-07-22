Polémica por un dron iraní con la imagen de Lamine Yamal que atacó una base norteamericana

PARÍS.– Un dron lanzado por Irán durante su más reciente operación militar captó la atención internacional al sobrevolar con una gran imagen del futbolista español Lamine Yamal sosteniendo una bandera de Palestina, en un gesto propagandístico que volvió a poner en el centro del debate el cruce entre deporte, política en medio del conflicto en Medio Oriente.

El material fue difundido por el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI), que publicó un video en el que se observa el dispositivo aéreo con la imagen del jugador, acompañada por el mensaje: “Los partidarios de Palestina e Irán son los campeones del mundo”. La difusión coincidió con el anuncio de la 24° oleada de la operación militar denominada “Victoria 2”.

A su vez, Kuwait, Bahrein y Jordania informaron que interceptaron y destruyeron misiles y drones iraníes, en un contexto de creciente escalada regional.

Iranian media published footage of a drone launched at American bases across the region. On it: an image of Spanish national team star Lamine Yamal waving the Palestinian flag, with an inscription in Persian and English reading "Supporters of Palestine and Iran are the champions… pic.twitter.com/wzfUgV2fQQ — Open Source Intel (@Osint613) July 21, 2026

La fotografía utilizada en el dron corresponde a una escena real captada en mayo de 2026 durante los festejos del título de La Liga del FC Barcelona, cuando Yamal fue fotografiado portando una bandera palestina mientras celebraba junto a sus compañeros.

El jugador tomó una bandera que le acercaron desde el público y la ondeó desde un autobús descapotable. El gesto fue luego replicado por el propio futbolista en sus redes sociales, lo que reforzó la interpretación de que se trató de una expresión deliberada de apoyo.

Lamine Yamal ondeando a bandera de Palestina durante los festejos del Barca

La imagen se viralizó rápidamente en redes sociales en aquel momento y generó una fuerte controversia. Mientras una parte de los aficionados elogiaron al joven futbolista por expresar su solidaridad con Palestina, otros cuestionaron su accionar y consideraron que los deportistas deberían mantenerse al margen de cuestiones políticas. La polémica escaló cuando autoridades israelíes criticaron la actitud del jugador.

“Incitar al odio” e imágenes con IA

El ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, llegó a acusar a Yamal de “incitar al odio contra Israel y el pueblo judío”, lo que amplificó el debate público en torno a la figura del futbolista.

En España, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, salió en defensa del jugador. En una publicación en la red social X, rechazó las críticas y afirmó que ondear una bandera nacional no constituye incitación al odio. “Quienes consideran que ondear una bandera nacional es ‘incitar al odio’ o han perdido la cabeza o están cegados por su propia ignominia”, escribió, al tiempo que sostuvo que el gesto reflejaba la solidaridad con Palestina de “millones de españoles”.

Quienes consideran que ondear la bandera de un Estado es “incitar al odio”, o han perdido el juicio o han sido cegados por su propia ignominia.



Lamine solo ha expresado la solidaridad por Palestina que sentimos millones de españoles. Otro motivo más para estar orgullosos de él. — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) May 14, 2026

La trama sumó un nuevo capítulo tras la consagración de España en la Copa Mundial de la FIFA 2026, cuando comenzó a circular masivamente en redes sociales una imagen que mostraba a Yamal envuelto en una bandera palestina mientras posaba con el trofeo en Nueva Jersey. La fotografía fue compartida por múltiples cuentas y acumuló millones de visualizaciones.

Sin embargo, la agencia AFP verificó que se trataba de una imagen generada mediante inteligencia artificial. El análisis comparativo con fotografías auténticas tomadas durante las celebraciones evidenció diferencias claras: en las imágenes reales, el futbolista vestía la camiseta oficial de la selección española con la inscripción “Campeones” y no portaba ninguna bandera.

Herramientas de detección digital, como SynthID —desarrollada por Google—, identificaron en la imagen viral una marca de agua oculta que indica que fue creada con herramientas de inteligencia artificial, en este caso asociadas a ChatGPT, el sistema de la empresa OpenAI. De acuerdo con la verificación, la imagen manipulada fue generada a partir de una fotografía real publicada originalmente por el diario español El País.

Agencia AFP