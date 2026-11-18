EL CAIRO.– Irán anunció este miércoles nuevos ataques contra instalaciones militares estadounidenses en Kuwait y Bahrein, en una escalada de las hostilidades que amenaza con ampliar el conflicto en el Golfo Pérsico, mientras Estados Unidos mantiene un bloqueo naval sobre la República Islámica.

La ofensiva tuvo como uno de sus principales objetivos la base aérea Ali Al Salem, en Kuwait, donde las fuerzas iraníes aseguraron haber atacado sistemas de defensa antiaérea e instalaciones utilizadas para lanzar drones y misiles.

El Ministerio de Exteriores de Kuwait calificó los ataques reiterados de “criminales” y advirtió sobre sus consecuencias para la seguridad regional.

Foto tomada en la base Ali Al Salem en Kuwait, el 10 de agosto del 2022

La instalación ya había sufrido importantes daños desde el inicio de la guerra. Según The Associated Press, al menos 30 ataques iraníes afectaron la base, donde 15 hangares resultaron dañados o destruidos, además de numerosos almacenes y diez edificios próximos a una zona residencial.

También se registraron ataques contra posiciones en Bahrein, sede de la Quinta Flota estadounidense. Las autoridades locales emitieron dos alertas para que la población buscara refugio antes de anunciar que el peligro había pasado.

Sin embargo, el Comando Central de Estados Unidos (Centcom) desmintió que los drones iraníes hubieran alcanzado un radar militar estadounidense, como había asegurado la Guardia Revolucionaria. “Es falso”, respondió en X, y precisó que todos los aparatos fueron interceptados sin causar daños materiales ni heridos.

🚫 CLAIM: There are claims circulating online that U.S. personnel were recently injured by Iranian attacks and required medical evacuation. This is FALSE.



✅ FACT: No U.S. personnel have been injured in any attempted Iranian attacks this week. All American service members are… pic.twitter.com/ulvDi1Mvd3 — U.S. Central Command (@CENTCOM) November 18, 2026

Los bombardeos se producen en medio de una creciente disputa por el control de las rutas marítimas de la región, especialmente el estrecho de Ormuz. Mientras Washington intenta restringir la actividad económica de Teherán y garantizar el paso de los petroleros, Irán busca elevar el costo militar y político del bloqueo.

La tensión se intensificó el martes, cuando un avión de combate estadounidense atacó una instalación de misiles de la Guardia Revolucionaria en la isla iraní de Qeshm, después de que Teherán golpeara un radar estadounidense en Baréin.

Irán justificó sus recientes ofensivas, incluidas las del viernes y el domingo, como represalias por vuelos de vigilancia con drones y un ataque contra sus torres de comunicaciones. El regreso de los ataques contra instalaciones estadounidenses en Baréin, tras casi dos meses de relativa calma, coincide con las crecientes dificultades económicas que enfrenta el régimen iraní por el bloqueo.

Una escalada que pone presión sobre Washington

Aunque las escoltas militares estadounidenses permitieron recuperar aproximadamente el volumen de envíos de petróleo anterior a la guerra, los buques que atraviesan Ormuz siguen expuestos a ataques iraníes. El martes, uno de esos incidentes dejó 11 tripulantes heridos y uno desaparecido, según informó ADNOC, la petrolera estatal de Emiratos Árabes Unidos.

Para Danny Citrinowicz, investigador del Instituto de Estudios de Seguridad Nacional de Israel y exespecialista en Irán de los servicios de inteligencia israelíes, la sucesión de ataques responde a una estrategia deliberada de Teherán.

“Parece que Irán está siguiendo una estrategia de escalada deliberada y calibrada”, escribió en X. “El objetivo no es necesariamente desencadenar una guerra total, sino aumentar de manera constante los costos militares, económicos y políticos de mantener el bloqueo”.

Aunque el presidente Donald Trump consideró muy poco probables nuevas ofensivas estadounidenses, reforzó la presencia militar en Medio Oriente con un tercer portaaviones y miles de soldados adicionales.

Imagen entregada por el Comando Central de Estados Unidos que muestra a un avión aterrizando en el portaaviones USS Abraham Lincoln U.S. Central Command

Hamidreza Azizi, analista principal sobre Irán del International Crisis Group, también alertó sobre el peligro de que la acumulación de incidentes en múltiples frentes provoque un error de cálculo y desencadene una escalada que ninguna de las partes buscaba inicialmente.

Los nuevos episodios forman parte de la guerra que se extendió por el Golfo Pérsico después de los ataques de Israel y Estados Unidos contra Irán el 28 de febrero. Desde entonces, las represalias de Teherán han alcanzado tanto objetivos militares estadounidenses como instalaciones energéticas de países vecinos.

Yemen abre otro frente de tensión

La escalada también se extendió hacia Arabia Saudita, donde las defensas antiaéreas interceptaron dos misiles de crucero lanzados hacia Riad por los hutíes de Yemen, aliados de Irán, según informó el mayor general Turki al-Malki, vocero de la coalición que combate a los rebeldes.

El ataque se produjo después de una serie de bombardeos de la coalición contra zonas de Yemen controladas por los hutíes. Los rebeldes aseguraron que al menos 17 personas murieron en las operaciones del martes.

Una captura de video que muestra el avance de los hutíes en Yemen tras la retirada de fuerzas respaldadas por Arabia Saudita de la zona de Bab el-Mandeb - - ANSARULLAH MEDIA CENTRE

Al-Malki defendió la ofensiva y afirmó que se habían destruido “60 objetivos militares legítimos” para reducir la capacidad de los insurgentes de lanzar misiles y drones.

La situación se agravó además por el retroceso de las fuerzas respaldadas por Arabia Saudita cerca del estrecho de Bab el-Mandeb, que permitió a los hutíes afianzar su control sobre este paso estratégico para el comercio mundial.

Agencias AP y Reuters