Irán lanzó una dura advertencia a Trump: “Toda la región arderá por sus movimientos imprudentes”

TEHERÁN.- El presidente del Parlamento iraní, Mohammad Baqer Qalibaf, lanzó este domingo una dura advertencia al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y aseguró que sus “movimientos imprudentes” provocarán que Medio Oriente “arda”.

“Sus movimientos imprudentes están arrastrando a Estados Unidos a un infierno en vida para cada familia, y toda nuestra región va a arder porque insisten en seguir las órdenes de [el primer ministro israelí, Benjamin] Netanyahu. No se equivoquen: no ganarán nada con los crímenes de guerra”, escribió Qalibaf en un mensaje publicado en inglés en X.

1/ Your reckless moves are dragging the United States into a living HELL for every single family, and our whole region is going to burn because you insist on following Netanyahu’s commands.



Make no mistake: You won’t gain anything through war crimes. — محمدباقر قالیباف | MB Ghalibaf (@mb_ghalibaf) April 5, 2026

Y añadió: “La única solución real es respetar los derechos del pueblo iraní y poner fin a este peligroso juego”.

De esa manera, el funcionario iraní reaccionó a las recientes declaraciones del mandatario republicano, quien había manifestado que existe una “buena posibilidad” de alcanzar un acuerdo con Teherán este lunes, antes de que expire el plazo de 48 horas fijado por Washington para evitar una ofensiva militar y garantizar la reapertura del estrecho de Ormuz.

“¿Recuerdan cuando le di a Irán diez días para que llegar a un acuerdo o que abriera el estrecho de Ormuz? El tiempo se acaba: 48 horas antes de que el infierno se apodere de ellos", publicó Trump en la mañana del sábado en su cuenta de la red Truth Social.

Sin embargo, el país persa rechazó el ultimátum de 48 horas. El general Ali Abdollahi Aliabadi respondió: “Se les abrirán las puertas del infierno”. Horas más tarde, Aliabadi, en representación del Cuartel General Central Jatam al-Anbia, calificó las intenciones del presidente norteamericano como “una acción impotente, nerviosa, desequilibrada y estúpida”.

En sintonía, Mehdi Tabatabaei, el subdirector de comunicaciones de la oficina del presidente iraní, Masoud Pezeshkian, afirmó que el Trump recurrió a los insultos “por pura desesperación y rabia” y declaró que el estrecho de Ormuz solo se reabrirá por completo después de que los daños económicos derivados de la guerra sean “totalmente compensados”.

“El estrecho de Ormuz solo se reabrirá cuando, bajo un nuevo régimen legal, los daños causados ​​por la guerra impuesta sean compensados ​​íntegramente con una parte de los ingresos por peajes de tránsito”, publicó Tabatabaei en X.

Mientras Irán intensificaba su rechazo al ultimátum de Donald Trump, el mandatario estadounidense pareció establecer un nuevo límite: “¡Martes, 8:00 p. m., hora del este!”, escribió en Truth Social.

Apenas unas horas antes, había advertido en la misma red que ese día sería “el Día de la Central Eléctrica y el Día del Puente, todo en uno” para el país persa. Con un tono agresivo, sentenció: “¡Abran el maldito estrecho, malditos locos, o vivirán en el infierno! ¡Ya verán! Alabado sea Alá”.

Esta escalada es consecuencia de la amenaza lanzada a finales del mes pasado, cuando Trump otorgó un plazo inicial de solo 48 horas para reabrir la vía fluvial. Tras varias prórrogas, el vencimiento parecía haberse fijado para este lunes 6 de abril a las 8 p. m. Sin embargo, el mandatario parece haberlo postergado una vez más.

Choque de versiones sobre una misión de recate

Asimismo, Teherán aseguró este domingo que la operación de EE. UU. para rescatar al piloto de un caza derribado fue un “fracaso total”. Esto contradice lo afirmado horas antes por Donald Trump, quien sostuvo que el oficial fue recuperado “sano y salvo”.

“La supuesta operación de rescate del ejército estadounidense, planificada como una misión de engaño y fuga en un aeropuerto abandonado del sur de Isfahán con el pretexto de recuperar al piloto de un avión derribado, fue completamente frustrada”, declaró Ebrahim Zolfaghari, portavoz del mando central militar iraní.

En un mensaje televisado, Zolfaghari añadió que dos aviones C-130 y dos helicópteros Black Hawk resultaron destruidos durante la incursión.

Los medios estatales iraníes mostraron fragmentos de un avión estadounidense derribado en esta imagen que fue tomada en el sudoeste de Irán y publicada el 3 de abril de 2026. IRNA - REUTERS

Por su parte, Washington informó que el F-15 se estrelló el viernes al suroeste de Irán. Mientras que el primer ocupante fue rescatado a pocas horas del incidente, el segundo permaneció desaparecido hasta el sábado.

La misión era de altísimo riesgo para las fuerzas norteamericanas, dado que varios aviones C-130 y helicópteros de rescate tuvieron que volar a baja altura y a velocidad reducida sobre el accidentado terreno montañoso de Irán, en la provincia de Kohkiluyeh y Buyer Ahmad, para localizar al aviador desaparecido, quien se desempeñaba como oficial de sistemas de armas a bordo del caza F-15E Strike Eagle de la Fuerza Aérea.