Irán aseguró que la operación de EE.UU. para rescatar al aviador “fracasó por completo”

TEHERÁN (AFP).- El ejército iraní afirmó este domingo que la operación estadounidense para rescatar a un aviador de un caza estadounidense derribado “fracasó por completo”. Poco antes de esta declaración, el presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró que el oficial fue rescatado “sano y salvo” durante una operación militar.

“La supuesta operación de rescate del ejército estadounidense, planificada como una misión de engaño y fuga en un aeropuerto abandonado del sur de Isfahán con el pretexto de recuperar al piloto de un avión derribado, fue completamente frustrada”, declaró Ebrahim Zolfaghari, portavoz del mando central militar iraní.

En un mensaje en video difundido por la televisión estatal, afirmó que “dos aviones de transporte militar C-130 y dos helicópteros Black Hawk fueron destruidos” durante la operación.

El presidente Donald Trump. Alex Brandon - AP Pool

Zolfaghari añadió que Trump sigue con su “retórica vacía y distracción, aunque la realidad sobre el terreno demuestra la posición superior de las poderosas fuerzas armadas de Irán”.

Los medios estatales difundieron imágenes de restos de metales calcinados esparcidos en una zona desértica, de donde todavía salía humo. La agencia de noticias Tasnim informó, por su parte, que los ataques realizados durante la operación de rescate habían causado cinco muertos en el suroeste de Irán.

Según informó Estados Unidos, el cazabombardero F-15 se estrelló en el suroeste de Irán el viernes y sus dos ocupantes eyectaron en pleno vuelo. Uno de los pilotos fue rescatado por las fuerzas especiales a las pocas horas del derribo, mientras que el segundo permaneció desaparecido hasta este sábado.

“¡Lo tenemos! ¡Jamás abandonaremos a un soldado estadounidense”, exclamó el presidente estadounidense en el posteo en el que confirmó el hallazgo. “Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos llevaron a cabo una de las operaciones de búsqueda y rescate más audaces de la historia del país, en favor de uno de nuestros increíbles oficiales de la tripulación —quien, además, resulta ser un coronel muy respetado— y de quien me llena de alegría comunicarles que ya se encuentra sano y salvo", escribió Trump en un largo posteo en su red Truth Social.

Donald J. Trump Truth Social 04:05.26 12:08 AM EST



FROM PRESIDENT DONALD J. TRUMP



WE GOT HIM! My fellow Americans, over the past several hours, the United States Military pulled off one of the most daring Search and Rescue Operations in U.S. History, for one of our incredible… — Commentary Donald J. Trump Posts From Truth Social (@TrumpDailyPosts) April 5, 2026

Pasadas las horas, Trump escribió otro mensaje en el que indicó que el militar estaba “seriamente herido”. “El Ejército iraní lo buscaba intensamente, con un gran número de efectivos, y se acercaba peligrosamente”, señaló el mandatario, quien informó que el lunes dará una conferencia de prensa “junto con los militares” en el Salón Oval a las 13 (hora local; las 14 en la Argentina).

La misión era de altísimo riesgo para las fuerzas norteamericanas, dado que varios aviones C-130 y helicópteros de rescate tuvieron que volar a baja altura y a velocidad reducida sobre el accidentado terreno montañoso de Irán, en la provincia de Kohkiluyeh y Buyer Ahmad, para localizar al aviador desaparecido, quien se desempeñaba como oficial de sistemas de armas a bordo del caza F-15E Strike Eagle de la Fuerza Aérea.

Según medios norteamericanos, comandos del Equipo 6 de los Navy Seals extrajeron al oficial de la Fuerza Aérea en una operación de gran envergadura que involucró a cientos de efectivos de operaciones especiales, a personal militar, decenas de aviones, además de capacidades de inteligencia cibernética, espacial y de otra clase. El tripulante herido fue trasladado en avión a Kuwait para recibir tratamiento médico.