Guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, en vivo: tensión en Medio Oriente hoy, viernes 22 de mayo
Cobertura en tiempo real con las novedades más importantes del conflicto y las acciones del mandatario estadounidense, Donald Trump
Las bolsas asiáticas suben ante la posibilidad de alto en la guerra en Medio Oriente
Las principales bolsas asiáticas suben este viernes en un contexto de esperanza por que Estados Unidos e Irán alcancen un acuerdo para poner fin a la guerra en Oriente Medio, aunque los inversionistas siguen de cerca el aumento de los precios del petróleo.
El índice Nikkei de la Bolsa de Tokio subía un 2,39 % hasta los 63.130 puntos. Taipéi avanzaba un 1,2% y Sídney un 0,5%, mientras que en Seúl el índice Kospi sumaba un 0,3%. En Hong Kong, el Hang Seng crecía un 1%.
El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, expresó su esperanza de que los esfuerzos diplomáticos permitan avanzar hacia un acuerdo para poner fin al conflicto contra Irán, y dijo que espera la visita a Teherán de un mediador pakistaní. Las conversaciones se han estancado desde la entrada en vigor de una frágil tregua el 8 de abril, tras más de un mes de guerra, mientras ambos países se mantienen firmes en sus posiciones.
No obstante, la cautela sigue siendo la tónica en el mercado petrolero. En las primeras horas, el precio del barril de West Texas Intermediate (WTI), referencia en el mercado estadounidense, subía un 1,16% hasta 97,47 dólares. El barril de Brent del Mar del Norte, referente mundial, escalaba un 1,7% a 104,32 dólares.
Israel atacó zonas de Siria
Según informó Al Jazeera, citando a la Agencia Árabe Siria de Noticias (SANA), las fuerzas israelíes atacaron una zona entre las aldeas de Maariya y Abdeen, en la cuenca del Yarmouk, ubicada en la zona rural occidental de la provincia siria de Deraa.
Según informa SANA, el bombardeo de artillería israelí alcanzó tierras agrícolas y zonas boscosas en las afueras occidentales de la región.
Por la guerra en Irán, Trump puso en duda asistir al casamiento de su hijo
WASHINGTON (AFP).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el jueves que tratará de ir a la boda de su hijo mayor, aunque cae en “mal momento” debido a la guerra con Irán.
Donald Trump Jr., más conocido como Don Jr, se casará con Bettina Anderson en las Bahamas este fin de semana, según informó la prensa estadounidense. Será el segundo matrimonio del primogénito del mandatario.
El casamiento tendrá lugar mientras Trump padre busca un acuerdo para poner fin a su impopular guerra con Irán, que ha hundido los índices de aprobación presidencial y desatado la indignación de los votantes por el costo de vida antes de las elecciones de mitad de mandato de noviembre.
“Él quiere que vaya. Va a ser una pequeña ceremonia privada y voy a intentar ir”, dijo Trump a los periodistas en el Despacho Oval cuando le preguntaron si asistiría a la boda de su hijo. “Le dije: ‘No es un buen momento para mí. Tengo este asunto llamado Irán y otras cosas’“.
En medio de sus presiones a Europa, Trump anuncia el envío de 5.000 militares a Polonia
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este jueves el envío de 5.000 soldados a Polonia, aunque no precisó si se refería a un despliegue ya previsto anteriormente, en medio de su presión sobre Europa por la guerra en Medio Oriente.
El mandatario republicano afirmó que la medida se basaba en su relación con su par polaco, Karol Nawrocki, un aliado nacionalista a quien dijo estar “orgulloso de respaldar” en las elecciones que ganó en 2025.
“Me complace anunciar que Estados Unidos enviará 5.000 soldados adicionales a Polonia”, escribió Trump en su red Truth Social.
La semana pasada, funcionarios estadounidenses habían señalado que el despliegue de soldados en Polonia había sido descartado, como parte de la reprimenda de Trump a los aliados de la OTAN por no ayudar en la guerra con Irán, consignó AFP. Aunque el mandatario revirtió su decisión.
La baja en los precios del petróleo ayuda a los mercados estadounidenses a compensar pérdidas previas
El mercado bursátil de Estados Unidos aumentó este jueves tras el giro más reciente de los precios del petróleo. El S&P 500 subió 0,2% y se acercó un poco más a su máximo histórico establecido la semana pasada.
El promedio industrial Dow Jones sumó 0,6% y el compuesto Nasdaq avanzó 0,1%.
Los tres índices borraron las caídas iniciales y cobraron fuerza después de que el precio del barril de crudo Brent bajara de 109 dólares por la mañana para cerrar por debajo de 103 dólares.
Los precios del petróleo oscilaron ante la incertidumbre sobre la guerra con Irán; la disminución de los precios del petróleo ayudó a que los rendimientos cedieran en el mercado de bonos, consignó AP.
Los rendimientos de bonos del Tesoro de Estados Unidos bajan ante avances en acuerdo con Irán
Los rendimientos de los bonos del Tesoro bajaron este jueves después de que se conociera que Estados Unidos e Irán se habrían acercado a un borrador definitivo de un acuerdo de paz.
Así, el retorno del bono del Tesoro a 10 años cerró con una caída de 0,8 puntos básicos en el 4,575%. El martes había alcanzado su nivel más alto desde enero de 2025, al dispararse hasta el 4,687%, según consignó Reuters.
El rendimiento del bono a 30 años, considerado un barómetro del riesgo geopolítico y fiscal, cerró con un retroceso de aproximadamente 2 puntos básicos hasta el 5,096%. El martes había rozado brevemente el 5,197%, su nivel más alto desde julio de 2007, antes de la crisis financiera mundial.
Estados Unidos ofrece una millonaria recompensa por información sobre Hezbolá
El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció este jueves que ofrece una recompensa de hasta 10 millones de dólares “por información que conduzca a la interrupción de los mecanismos financieros de Hezbolá”, informó la agencia AFP.
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