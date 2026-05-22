Guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, en vivo: tensión en Medio Oriente hoy, viernes 22 de mayo

Las principales bolsas asiáticas suben este viernes en un contexto de esperanza por que Estados Unidos e Irán alcancen un acuerdo para poner fin a la guerra en Oriente Medio, aunque los inversionistas siguen de cerca el aumento de los precios del petróleo.

El índice Nikkei de la Bolsa de Tokio subía un 2,39 % hasta los 63.130 puntos. Taipéi avanzaba un 1,2% y Sídney un 0,5%, mientras que en Seúl el índice Kospi sumaba un 0,3%. En Hong Kong, el Hang Seng crecía un 1%.