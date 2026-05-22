LA NACION
en vivo

Guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, en vivo: tensión en Medio Oriente hoy, viernes 22 de mayo

Cobertura en tiempo real con las novedades más importantes del conflicto y las acciones del mandatario estadounidense, Donald Trump

Manifestantes progubernamentales ondean banderas iraníes durante una concentración en una plaza del centro de Teherán
Manifestantes progubernamentales ondean banderas iraníes durante una concentración en una plaza del centro de TeheránVahid Salemi - AP

Las bolsas asiáticas suben ante la posibilidad de alto en la guerra en Medio Oriente

Las principales bolsas asiáticas suben este viernes en un contexto de esperanza por que Estados Unidos e Irán alcancen un acuerdo para poner fin a la guerra en Oriente Medio, aunque los inversionistas siguen de cerca el aumento de los precios del petróleo.

El índice Nikkei de la Bolsa de Tokio subía un 2,39 % hasta los 63.130 puntos. Taipéi avanzaba un 1,2% y Sídney un 0,5%, mientras que en Seúl el índice Kospi sumaba un 0,3%. En Hong Kong, el Hang Seng crecía un 1%.

Israel atacó zonas de Siria

Según informó Al Jazeera, citando a la Agencia Árabe Siria de Noticias (SANA), las fuerzas israelíes atacaron una zona entre las aldeas de Maariya y Abdeen, en la cuenca del Yarmouk, ubicada en la zona rural occidental de la provincia siria de Deraa.

Según informa SANA, el bombardeo de artillería israelí alcanzó tierras agrícolas y zonas boscosas en las afueras occidentales de la región.

Por la guerra en Irán, Trump puso en duda asistir al casamiento de su hijo

WASHINGTON (AFP).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el jueves que tratará de ir a la boda de su hijo mayor, aunque cae en “mal momento” debido a la guerra con Irán.

Donald Trump Jr., más conocido como Don Jr, se casará con Bettina Anderson en las Bahamas este fin de semana, según informó la prensa estadounidense. Será el segundo matrimonio del primogénito del mandatario.

En medio de sus presiones a Europa, Trump anuncia el envío de 5.000 militares a Polonia

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este jueves el envío de 5.000 soldados a Polonia, aunque no precisó si se refería a un despliegue ya previsto anteriormente, en medio de su presión sobre Europa por la guerra en Medio Oriente.

El mandatario republicano afirmó que la medida se basaba en su relación con su par polaco, Karol Nawrocki, un aliado nacionalista a quien dijo estar “orgulloso de respaldar” en las elecciones que ganó en 2025.

La baja en los precios del petróleo ayuda a los mercados estadounidenses a compensar pérdidas previas

El mercado bursátil de Estados Unidos aumentó este jueves tras el giro más reciente de los precios del petróleo. El S&P 500 subió 0,2% y se acercó un poco más a su máximo histórico establecido la semana pasada.

El promedio industrial Dow Jones sumó 0,6% y el compuesto Nasdaq avanzó 0,1%.

Los rendimientos de bonos del Tesoro de Estados Unidos bajan ante avances en acuerdo con Irán

Los rendimientos de los bonos del Tesoro bajaron este jueves después de que se conociera que Estados Unidos e Irán se habrían acercado a un borrador definitivo de un acuerdo de paz.

Así, el retorno del bono del Tesoro a 10 años cerró con una caída de 0,8 puntos básicos en el 4,575%. El martes había alcanzado su nivel más alto desde enero de 2025, al dispararse hasta el 4,687%, según consignó Reuters.

Estados Unidos ofrece una millonaria recompensa por información sobre Hezbolá

El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció este jueves que ofrece una recompensa de hasta 10 millones de dólares “por información que conduzca a la interrupción de los mecanismos financieros de Hezbolá”, informó la agencia AFP.

LA NACION
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de El Mundo
  1. Qué es el “efecto venturi”, otra de las hipótesis de la muerte de los cinco buzos italianos en una cueva de Maldivas
    1

    Qué es el “efecto venturi”, otra de las hipótesis de la muerte de los cinco buzos italianos en una cueva de Maldivas

  2. Una mujer murió junto a tres de sus hijos tras arrojarse desde un piso 13
    2

    Una mujer murió junto a tres de sus hijos tras arrojarse desde un piso 13 en Francia

  3. El nuevo giro judicial que golpea a Air France y Airbus por la mayor tragedia de la aviación francesa
    3

    Condenaron a Airbus y Air France por las muertes del accidente del vuelo Río-París en 2009

  4. Flavio Bolsonaro echa a su jefe de campaña en medio de un escándalo que complica su candidatura
    4

    Flavio Bolsonaro echa a su jefe de campaña en medio del escándalo por sus vínculos con un banquero detenido