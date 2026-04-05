Irán rechazó el ultimátum de Estados Unidos y Trump difundió imágenes de un bombardeo en Teherán

El mando militar de Irán rechazó el ultimátum de 48 horas lanzado este sábado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el que los amenazó para llegar a un acuerdo sobre la reapertura del estrecho de Ormuz. “Se les abrirán las puertas del infierno”, redobló el general Ali Abdollahi Aliabadi haciendo alusión a parte del mensaje publicado por el mandatario estadounidense.

“¿Recuerdan cuando le di a Irán diez días para que llegar a un acuerdo o que abriera el estrecho de Ormuz? El tiempo se acaba: 48 horas antes de que el infierno se apodere de ellos", publicó Trump en la mañana del sábado en su cuenta de la red Truth Social.

Donald Trump publicó un mensaje en Truth Social en el que señaló que a Irán le quedan 48 horas para llegar a un acuerdo o abrir el estrecho de Ormuz Captura Truth Social Donald Trump

Horas más tarde, Aliabadi, en representación del Cuartel General Central Jatam al-Anbia, publicó el comunicado en el que se rechazó el plazo que pretende imponer Trump y calificó las intenciones del mandatario como “una acción impotente, nerviosa, desequilibrada y estúpida”.

El mensaje enviado por Trump se dio horas después de la ejecución de un bombardeo que se registró cerca de una planta nuclear iraní y que tuvo como saldo la muerte de un guardia y 198 trabajadores de nacionalidad desalojados.

Al mismo tiempo que se conocía el rechazo de Irán al ultimátum, Trump anunció, a través de Truth, un ataque masivo en Teherán donde “muchos de los líderes militares de Irán fueron eliminados”. Junto a su comentario incluyó un video donde se escuchan bombardeos a lo largo de la capital iraní.

El ministro iraní de Relaciones Exteriores, Abás Araqchi, advirtió que los continuos ataques contra instalaciones del Golfo y del sur de Irán podrían provocar una lluvia radioactiva que podría “terminar con la vida en las capitales del Consejo de Cooperación del Golfo, no en Teherán”.

El miércoles en una cadena nacional, Trump dijo que Irán había sido diezmada casi por completo Alex Brandon - AP Pool

No obstante, el jefe del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) recordó que las plantas de energía nuclear o sus áreas cercanas “nunca deben ser atacadas” y expresó su “profunda preocupación” por el bombardeo, el cuarto incidente de ese tipo en solo unas semanas, según indicó.

Por otra parte, este sábado Trump continuó haciendo publicaciones vinculadas al conflicto en Medio Oriente mediante Truth Social. En otro posteo escribió: “Muchos de los líderes militares de Irán, que los han dirigido de forma deficiente e imprudente, son eliminados, junto con muchos otros, con este ataque masivo en Teherán”. El mensaje fue acompañado por un video que muestra explosiones nocturnas.

Continúa la búsqueda para dar con el paradero del piloto de un caza estadounidense derribado en el suroeste de Irán AFP

En medio de la escalada de tensiones, el sábado a última hora, Trump informó que el segundo tripulante del caza F-15, que había sido derribado en Irán, fue hallado con vida y “sano y salvo”. Así lo comunicó mediante un posteo en su cuenta de Truth Social en donde aseguró: “Nunca dejaremos atrás a un combatiente”.

La búsqueda del piloto y el tripulante se había convertido en un trabajo a contrarreloj debido a que el régimen iraní había prometido una condecoración especial a quien lo encontrara. Esto llevo que incluso vecinos de la zona se sumaran al rastreo con la intención de capturarlo. No obstante, Trump destacó el trabajo de las Fuerzas Armadas estadounidenses que consiguieron dar con su paradero antes de que fue tomado como prisionero o ejecutado por la Guardia Revolucionaria.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump ALEX BRANDON - POOL

Con información de AFP.