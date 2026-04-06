Irán llama a jóvenes atletas a formar cadenas humanas alrededor de las plantas de energía

DOHA.- Alireza Rahimi, viceministro de Juventud y Deportes de Irán, instó a los iraníes, incluidos jóvenes, artistas y deportistas, a formar cadenas humanas alrededor de las plantas de energía en todo el país a las 14:00 (10:30 GMT) de mañana martes, con el fin de denunciar las amenazas de bombardeo por parte de Estados Unidos contra dichas instalaciones.

El Ejército iraní rechazó, por su parte, la “retórica arrogante” de Donald Trump, quien afirmó que “todo Irán podría ser destruido de la noche a la mañana”, declarando que esa amenaza “no tiene ningún efecto” en las operaciones que lleva adelante Teherán.

“Nos mantendremos unidos, de la mano, para afirmar que atacar la infraestructura pública constituye un crimen de guerra”, declaró en una publicación Rahimi, el viceministro de Juventud y Deportes, en redes sociales, según la cadena Al-Jazeera.

La declaración de Rahimi se produce tras las amenazas de Trump de atacar infraestructura civil iraní, en caso de que el estrecho de Ormuz no sea reabierto por completo.

El Ministerio de Deportes y Juventud de Irán está movilizando a jóvenes, deportistas, artistas y organizaciones no gubernamentales para formar esas cadenas humanas. Bajo el nombre “Cadena Humana de la Juventud Iraní por un Futuro Brillante”, la iniciativa emplea el lema “atacar la infraestructura pública es un crimen de guerra” y prevé la difusión de señalización dirigida a los medios internacionales, trece horas antes del plazo fijado por Trump a las 20:00 (hora del Este) respecto al estrecho de Ormuz.

Se trata de una táctica que posiciona a civiles en lugares potencialmente amenazados para dificultar cualquier ataque estadounidense e impactar en la opinión pública internacional. Informes de los medios estatales iraníes y de plataformas como Times Now confirman el llamamiento del viceministro Alireza Rahimi.

“La retórica burda y arrogante y las amenazas infundadas del desquiciado presidente estadounidense, que se encuentra en una situación difícil y justifica las sucesivas derrotas del ejército de Estados Unidos, no tienen ningún efecto en la continuación de la ofensiva y las operaciones abrumadoras” del ejército iraní, declaró por su parte el portavoz del comando de operaciones militares, Khatam Al-Anbiya, citado por los medios estatales.

El presidente estadounidense había declarado previamente que el ejército podría destruir puentes y centrales eléctricas iraníes en cuatro horas si la República Islámica no reabría el estrecho de Ormuz en el plazo que él había fijado.

Agencias Reuters y AP