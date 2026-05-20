Una mujer murió junto a tres de sus hijos tras arrojarse desde un piso 13 en Francia

TOULON.- Una mujer de 38 años murió junto a tres de sus hijos luego de arrojarse desde el piso 13 de un edificio en la ciudad francesa de Toulon, en el sur del país, informaron este miércoles las autoridades judiciales locales. Las víctimas eran dos niños y una niña de entre tres y seis años.

El hecho ocurrió durante la madrugada en un complejo habitacional del barrio popular de Pontcarral. Según los primeros elementos de la investigación, “la madre se habría arrojado voluntariamente desde el piso 13 junto con los tres niños”, indicó el fiscal de Toulon, Raphaël Balland.

De acuerdo con la fiscalía, la mujer vivía sola con sus siete hijos y “habría presentado recientemente síntomas psiquiátricos y depresivos”, aunque aclararon que esa información todavía debe ser corroborada. También precisaron que los tres hijos mayores pertenecían a una primera relación y los cuatro menores a otra.

Los cuerpos de la mujer y de los niños serán sometidos a autopsias y las autoridades esperan además los resultados de estudios toxicológicos. “Por el momento, ningún elemento permite suponer la intervención de un tercero en esta tragedia”, señaló Balland.

La ciudad de Toulon, en el municipio francés de Var

La fiscalía abrió una investigación por “homicidios cometidos por un ascendiente” para esclarecer las circunstancias del caso. Además, aseguró que la familia no era conocida por las autoridades judiciales y que no existían denuncias previas vinculadas a problemas sociales o familiares. En tanto, los cuatro hijos mayores quedaron bajo asistencia de los servicios competentes y reciben acompañamiento psicológico.

La tragedia generó conmoción entre los vecinos del barrio, donde se desplegó un importante operativo de emergencia. Según relataron residentes a AFP, algunos escucharon un fuerte impacto y pedidos de auxilio antes de la llegada de ambulancias y efectivos de seguridad.

El prefecto del departamento de Var, Simon Babre, calificó el episodio como una “terrible tragedia” y expresó sus condolencias a la familia y a los habitantes de la zona. Según el diario regional Var-Matin, las autoridades instalaron además un dispositivo de contención psicológica para los vecinos del barrio.

Con información de AFP