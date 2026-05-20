El odio hacia Israel es un signo de la degradación de Occidente

NUEVA YORK.– Existen poderosas razones para sentir aversión, incluso desprecio, por el actual liderazgo de Israel: el primer ministro, Benjamin Netanyahu, que antepone repetidamente sus intereses políticos a los nacionales; el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, que colgó en su sala de estar un retrato del asesino en masa judío Baruch Goldstein; y los colonos radicales que, ante la aparente falta de oposición de este gobierno, abusan, aterrorizan y, en ocasiones, asesinan a sus vecinos palestinos en Cisjordania.

También existen razones (menos convincentes para mí, pero sujetas a opinión) para objetar la forma en que Israel libró la guerra en Gaza, con su alto costo en vidas civiles y un resultado que dejó a Hamas en el poder. Lo mismo ocurre con la estrategia de Israel hacia Irán, que hasta ahora no ha logrado derrocar ni al régimen ni a su programa nuclear. Por último, está la postura general de Israel hacia los palestinos, que se ha resignado a un statu quo sombrío e interminable.

Carpas de palestinos desplazados en Gaza OMAR AL-QATTAA - AFP

Sean válidas o no, estas objeciones a Israel son críticas, no odio. No es un país de santos. Como ocurre con cualquier otro país, especialmente con Estados Unidos, Israel tiene muchos pecados, tanto del pasado como del presente. Entre ellos se incluyen denuncias, tanto de israelíes como de otras personas, sobre casos de abuso de presos en cárceles israelíes. Estos casos deben investigarse a fondo, al igual que en Estados Unidos, donde la Oficina de Estadísticas de Justicia de EE.UU. contabilizó 8628 denuncias de abuso sexual por parte del personal penitenciario contra reclusos adultos solo en 2020.

Sin embargo, este tipo de crítica de buena fe a los líderes y la política israelíes ha dado paso, durante años, a algo más oscuro: un odio hiperbólico y a menudo conspirativo hacia el país. Es la creencia de que los israelíes buscan perpetuamente la sangre de sus enemigos, incluso a costa de la de sus amigos. Es la sensación de que es socialmente aceptable boicotear, atacar y, a veces, agredir a los israelíes por los supuestos pecados de su gobierno. Es la convicción de que Israel, a diferencia de otras naciones, fue un error desde el principio y no tiene derecho a existir ahora.

La atención global sobre Israel contrasta con otras crisis menos visibilizadas

Ninguno de estos impulsos justifica las acusaciones contra Israel. Son acusaciones contra quienes acusan. En un sentido más amplio, el frenesí actual de odio hacia Israel, proveniente de la extrema derecha, pero sobre todo de la extrema izquierda y de la no tan extrema izquierda, es un signo de la degradación de Occidente. Las sociedades que valoran el pensamiento crítico y el juicio moral razonado no se obsesionan con demonizar a un pequeño país y a su gente, imaginando que la paz, la justicia y la libertad se lograrían de alguna manera si tan solo ese país y su gente desaparecieran.

He estado siguiendo de cerca el conflicto israelí-palestino durante más de 25 años. Eso me ha permitido ser testigo privilegiado de esta degradación.

El denominador común: la maldad gratuita

Recuerdo la historia de Muhammad al-Durrah, el niño palestino que en el año 2000 se convirtió en un icono mundial del martirio palestino y la perfidia israelí tras ser supuestamente asesinado a tiros por tropas israelíes; y luego James Fallows presentó en The Atlantic un argumento detallado y concluyente de que la bala mortal no pudo haber sido israelí.

Recuerdo la llamada masacre de Jenin en 2002, en la que los palestinos denunciaron la muerte de 500 personas, y posteriormente los investigadores de las Naciones Unidas concluyeron que lo que había ocurrido fue una batalla en la que murieron al menos 52 palestinos junto con 23 israelíes.

Recuerdo el Informe Goldstone de 2009, una misión de “investigación” de las Naciones Unidas, ampliamente difundida en la prensa, que afirmaba que Israel había atacado intencionadamente a civiles palestinos como política de Estado; y luego, dos años después, cuando el presidente de la misión se retractó públicamente de sus afirmaciones más sensacionales contra Israel.

El debate internacional refleja tensiones crecientes en torno al conflicto israelí-palestino MAHMUD HAMS - AFP

Recuerdo las historias, poco después del 7 de octubre de 2023, de que Israel había disparado un misil contra un hospital en Gaza, matando a unas 500 personas en su interior, y luego prácticamente todos los elementos de la fábula se derrumbaron tras la investigación.

Recuerdo el artículo del Washington Post de finales de ese año, que afirmaba que Israel estaba separando por la fuerza a madres palestinas de sus bebés, y luego el periódico tuvo que publicar una larga nota del editor revelando que la base fáctica del artículo era débil y que ni siquiera se habían molestado en solicitar comentarios de funcionarios israelíes.

El denominador común de estas y muchas otras historias es que todas implican esfuerzos desesperados, aunque finalmente infructuosos, por demostrar que los israelíes buscan deliberadamente matar a inocentes y mutilar a personas vulnerables, aparentemente sin otra razón que la crueldad gratuita. No se trata de que los periodistas intenten exponer imparcialmente las irregularidades dondequiera que las encuentren; si así fuera, los errores no se inclinarían invariablemente hacia la misma ideología. No se trata de denunciar el abuso de poder, sino de alimentar narrativas para los crédulos.

Tres tipos de daño

Con el tiempo, esto causa al menos tres tipos de daño.

Lo menos grave es el daño a Israel, que ha vivido bajo la incesante lluvia de propaganda orquestada y hostilidad mediática a lo largo de sus 78 años de historia, al tiempo que ha logrado transformarse en una potencia militar, tecnológica y económica, además de ser uno de los países más felices del mundo.

Paradójicamente, un daño aún más grave lo sufren los palestinos. Los israelíes se han acostumbrado tanto a la avalancha de acusaciones tendenciosas sobre su supuesta perfidia que restan importancia con demasiada facilidad a los verdaderos escándalos, como la violencia de los colonos en Cisjordania. Y el desfile interminable de noticias antiisraelíes a menudo provoca que los medios occidentales presten poca atención a las tiranías internas que representan el gobierno de Hamas en Gaza y el de la Autoridad Palestina en Cisjordania.

Pero el daño más grave recae sobre las instituciones occidentales, en particular sobre aquellas encargadas de la difusión de verdades incómodas.

Esto no solo se aplica al periodismo, sino también a organizaciones otrora admiradas como Amnistía Internacional y Human Rights Watch, que en las últimas décadas se han convertido en fábricas de invectivas antiisraelíes. “El giro de los principales grupos de derechos humanos hacia una oposición abierta a Israel ha tenido el efecto inusual de marginar a muchos activistas israelíes, quienes históricamente se encuentran entre los críticos más acérrimos del comportamiento del gobierno israelí en Gaza y Cisjordania”, señaló Michael Powell el año pasado en The Atlantic.

Medios, ONG y universidades, en el centro de la discusión por su rol en el relato global Gustavo Valiente - Europa Press - Gustavo Valiente - Europa Press

La situación es similar en gran parte del mundo académico, donde la furia antiisraelí provocada por los ataques del 7 de octubre fue tanto un síntoma de la decadencia intelectual generalizada que impera en ellos como una invitación a las repercusiones políticas y legales de las que todavía están sufriendo.

¿Cómo es posible que el odio hacia un país pueda acabar causando más daño a quienes odian que a los odiados?

Todo prejuicio, sea irracional o deliberado, distorsiona la mente; el prejuicio obsesivo, del tipo que Israel atrae desproporcionadamente, lo hace aún más. Hoy en día, millones de personas en todo el mundo, con considerable apoyo de los medios de comunicación y el mundo académico, se han convencido de que la principal causa, si no la única, de la injusticia en Medio Oriente e incluso en el mundo es la ocupación israelí de partes de Cisjordania y Gaza.

Como resultado, esta obsesión ha contribuido al relativo descuido de otros problemas fundamentales de la región, sobre todo el arraigado dominio de las políticas autoritarias en lugares como El Cairo y Ankara, y el fundamentalismo religioso totalitario en Gaza y Teherán. ¿Cuándo fue la última vez que oyó hablar de una protesta en un campus universitario estadounidense contra el trato que Turquía da a los kurdos (aliado de la OTAN y beneficiario desde hace mucho tiempo de las garantías de seguridad estadounidenses), o del genocidio en Sudán? ¿Por qué la Bienal de Arte de Venecia de este año está siendo objeto de controversia por la inclusión de Israel, pero no de China? ¿Por qué el reciente informe que detalla la extensa documentación del uso sistemático de la violación y la tortura sexual por parte de Hamas y sus colaboradores ha recibido tan poca atención?

Un grupo de personas se congrega tras una pancarta que dice "Palestina Libre - Detengan el Genocidio", convocando a una protesta en apoyo del pueblo palestino antes de la ceremonia de inauguración del 82º Festival de Cine de Venecia TIZIANA FABI - AFP

No se trata solo de hipocresía o doble moral. Son evidencia de mentes que han perdido la capacidad de pensar con objetividad y espíritu crítico. Lo que realmente debería preocuparnos no es el futuro de Israel, sino el destino de Occidente.

Los juicios morales sobre Israel deben basarse en los mismos criterios que utilizamos para juzgar a otros países que se enfrentan a circunstancias similares. Es cuando se exige a Israel que sea un santo —y , como invariablemente no lo es, se le condena como el peor pecador— que perdemos la perspectiva y la objetividad.

“Todos esperan que los judíos sean los únicos cristianos auténticos del mundo”, observó el filósofo Eric Hoffer en 1968. Esto sigue siendo cierto hoy en día. El odio hacia Israel se ha convertido en un obstáculo para Occidente que, al crecer, corre el riesgo de cegar a demasiadas personas.