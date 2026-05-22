Un analista internacional explicó en detalle el rol de EE.UU. en Cuba y la apuesta por un cambio de régimen

La administración de Donald Trump envió el portaaviones USS Nimitz junto a un grupo de ataque al sur del Caribe, en un nuevo movimiento de presión.

En este contexto el analista internacional Andrés Repetto, en comunicación con LN+, profundizó en el escenario actual entre Cuba y los Estados Unidos: “22 horas o 23 horas al día sin luz; esta es la realidad de los cubanos”.

Andres Repetto en LN+

El rol de los EE.UU. en Cuba

Para explicar los movimientos de la administración norteamericana en este conflicto, el analista hizo referencia a las declaraciones de Marco Rubio, donde el funcionario le envió un mensaje a los cubanos. En este contexto, sostuvo: “¿Quién lo va a ver? Eventualmente en esas dos horas del día que tienen los cubanos, ¿se van a ocupar de ver el discurso de Marco Rubio que dice que quiere la libertad de Cuba o tratar de arrancar como no se te pudre la comida o cocinar?“.

“Ayer la televisión cubana, que también la pregunta es a quién le transmite, con una especie de Muppets, imitaba a Marco Rubio. Son todos mensajes, no para la gente, sino entre los distintos gobiernos”, sumó.

Según el analista, Estados Unidos se encuentra con muchos frentes militares abiertos, ya que continúa el conflicto en Medio Oriente, y que puede seguir así, ya que es una potencia. “El presidente Trump desmintió que el portaaviones, que va acompañado de acorazados, no es solo un portaaviones, va con varios buques de guerra alrededor, pueda estar apostado frente a las costas de Cuba", destacó.

Marco Rubio y Donald Trump Julia Demaree Nikhinson - AP

Asimismo, Repetto volvió a remarcar las palabras del Secretario de Estado norteamericano: "Marco Rubio dijo que Washington está muy enfocado en el cambio de régimen. Acá hay un giro radical”.

“A partir de la decisión de inculpar a Raúl Castro, el expresidente de Cuba, la última cara, digamos, fuerte del régimen cubano, por un asesinato que ocurrió en 1996″, explicó y, enseguida, agregó: “A partir de ahí se pide la captura”.

En este sentido, el especialista se planteó el interrogante de si realmente lograrán estos objetivos: “Creo que hay que mantener el interrogante. Esto es lo que está pasando desde Cuba a partir de la decisión de inculpar al ex líder cubano, están diciendo: ´Bueno estamos preparados para derramar sangre y esto va a tener un alto costo para los estadounidenses´“, concluyó.