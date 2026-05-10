Irán respondió a la propuesta de paz de EE.UU. y Trump la calificó de inaceptable

DUBÁI.– En medio de una frágil situación en el terreno, con ataques de drones iraníes a buques del Golfo Pérsico, el presidente norteamericano calificó este domingo de “inaceptable” la respuesta a la propuesta de paz estadounidense que horas antes había enviado Teherán a través de los mediadores paquistaníes, aunque no se conocieron detalles.

“Acabo de leer la respuesta de los supuestos ‘representantes’ de Irán. No me gusta nada; ¡es totalmente inaceptable! Gracias por su atención a este asunto. Presidente Donald J. Trump", escribió el jefe de la Casa Blanca en su red Truth Social.

Según la televisión estatal iraní, la república islámica busca poner fin a la guerra en todos los frentes, incluido el Líbano, donde Israel combate al grupo miliciano Hezbollah respaldado por Irán, y garantizar la seguridad del transporte marítimo.

Aunque no se refirió específicamente a la respuesta iraní, el presidente Donald Trump emitió poco después un firme comunicado en su red Truth Social en el que criticó el acuerdo con Irán firmado en 2015 durante el gobierno de Barack Obama, y advirtió que Teherán “ya no se reirá más”.

“Irán lleva 47 años burlándose de Estados Unidos y del resto del mundo (­aplazando, aplazando, aplazando), y finalmente dio en el blanco cuando Barack Hussein Obama llegó a la presidencia. No solo se mostró benevolente con ellos, sino que fue excepcional: se puso abiertamente de su lado, dejando de lado a Israel y al resto de aliados, y concediendo a Irán una nueva, importante y potentísima savia vital“, escribió Trump.

A la tensión en el terreno se sumó la advertencia del premier isaelí, Benjamin Netanyahu, quien señaló a Irán que la guerra “aún no ha terminado”.

El mandatario afirmó que la guerra continuaría mientras Irán tuviera reservas de uranio altamente enriquecido (HEU), que podría utilizarse para fabricar ojivas nucleares.

“Esto no ha terminado, porque aún queda material nuclear —uranio enriquecido— que debe ser retirado de Irán. Todavía hay plantas de enriquecimiento que deben ser desmanteladas”, declaró el primer ministro israelí al programa 60 Minutes de la cadena CBS, según un extracto publicado antes de su emisión.

Al preguntársele cómo se debería eliminar el uranio altamente enriquecido, Netanyahu respondió: “Hay que entrar y sacarlo”, y añadió que la mejor manera sería entrar en Irán para asegurar el material fisible como parte de un acuerdo. Dijo que Trump le había manifestado su deseo de “intervenir en el terreno”.

Una fotografía tomada desde la zona sur de Marjayoun muestra columnas de humo durante un bombardeo israelí en las afueras de la aldea de Yohmor el 10 de mayo de 2026. El Ministerio de Salud del Líbano informó que dos paramédicos del Comité Islámico de Salud, afiliado a Hezbolá, murieron y otros cinco resultaron heridos el 10 de mayo en ataques israelíes en el sur del país, a pesar del alto el fuego. - - AFP

En otro de los frentes, el Ministerio de Salud del Líbano informó que 36 personas murieron y 74 resultaron heridas en ataques israelíes el sábado. Entre las víctimas mortales se encontraban varios paramédicos heridos en el sur del Líbano. Mientras tanto, el ejército israelí afirmó haber interceptado drones de Hezbollah que se acercaban a sus tropas en la zona.

La última propuesta de Washington consistió en un memorando de entendimiento de una página con 14 puntos para poner fin a la guerra, reabrir el estrecho de Ormuz y establecer un marco para futuras conversaciones sobre el programa nuclear de Irán, un asunto que Teherán prefiere discutir más adelante.

En una entrevista concedida este domingo, Trump pareció adoptar una postura más relajada respecto a las reservas de uranio altamente enriquecido (HEU), que, según el organismo de control nuclear de la ONU, el OIEA, se encuentran enterradas en las profundidades de las montañas del centro de Irán. El presidente estadounidense sugirió que, por el momento, la vigilancia por satélite era suficiente para garantizar que nadie tuviera acceso a ellas.

Trump dijo en el programa Full Measure: “Lo conseguiremos en algún momento... Lo tenemos bajo vigilancia. Yo creé algo llamado Fuerza Espacial, y lo están vigilando... Si alguien se acerca al lugar, lo sabremos y lo haremos volar por los aires”.

Pero Irán dice que está listo para proteger centrales nucleares.

En una entrevista con los medios estatales iraníes difundida el sábado por la noche, un vocero militar sostuvo que las fuerzas armadas del país están “plenamente preparadas” para proteger las reservas.

“Ya consideramos la posibilidad de que tuvieran la intención de robarlo mediante operaciones de infiltración o mediante operaciones aéreas con helicópteros”, dijo el general de brigada Akrami Nia.

El OIEA cree que al menos la mitad de las reservas están enterradas a gran profundidad en Isfahán. Según se informa, a Trump se le presentaron opciones militares para incautar la munición altamente enriquecida, pero la operación habría requerido un gran número de tropas y habría durado semanas.

Tregua en dificultades

La frágil tregua volvió a quedar a prueba el domingo cuando un dron, probablemente iraní, provocó un pequeño incendio en un barco frente a la costa de Qatar, mientras que Emiratos Árabes Unidos y Kuwait reportaron sendas intrusiones de drones en su espacio aéreo. Emiratos Árabes Unidos culpó a Irán. No se reportaron víctimas y nadie se atribuyó los incidentes.

Buques en el Golfo, frente a la costa de Sharjah, el 9 de mayo de 2026. Irán cuestionó la seriedad de la diplomacia estadounidense ese mismo día, tras la reanudación de los enfrentamientos navales en el Golfo. GIUSEPPE CACACE - AFP

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Qatar calificó el ataque como una “peligrosa e inaceptable escalada que amenaza la seguridad y la protección de las rutas de comercio marítimo y los suministros vitales en la región”, pero no dio detalles sobre la embarcación incendiada el domingo, salvo que procedía de Abu Dhabi.

Irán y sus grupos aliados como Hezbollah en el Líbano han utilizado drones para llevar a cabo cientos de ataques desde que comenzó la guerra.

El Ministerio de Defensa de los Emiratos Árabes Unidos afirmó haber derribado los drones que entraron en su espacio aéreo, los cuales, según indicó, eran iraníes.

Por su parte el vocero del Ministerio de Defensa de Kuwait declaró que sus fuerzas habían neutralizado los drones que entraron en el espacio aéreo del país a primera hora del domingo, “de acuerdo con los procedimientos establecidos”, sin atribuir la responsabilidad de la incursión.

Las tensiones en la región han recrudecido durante la tregua, ya que tanto Estados Unidos como Irán han intentado afianzar su control sobre el estrecho de Ormuz. El 4 de mayo Trump lanzó lo que denominó “Proyecto Libertad”, cuyo objetivo era proporcionar una ruta de salida del Golfo para los cientos de barcos atrapados por la guerra.

Pero el gobierno norteamericano canceló el Proyecto Libertad tras 36 horas y el paso de tan solo dos buques con bandera estadounidense. Arabia Saudita se había negado a autorizar a las fuerzas estadounidenses a utilizar sus bases y espacio aéreo para la operación.

El mandatario estadounidense se encuentra ahora bajo una fuerte presión para mantener el alto el fuego y, potencialmente, alcanzar un acuerdo de paz, antes de una visita programada esta semana a China, que presiona para que cesen las hostilidades y se abra el estrecho de Ormuz.

Esta fotografía de la Armada de los Estados Unidos, publicada el 8 de mayo de 2026 por la Oficina de Asuntos Públicos del Comando Central de los Estados Unidos, muestra al destructor de misiles guiados de la clase Arleigh Burke, USS Rafael Peralta (DDG 115), implementando un bloqueo marítimo contra el buque petrolero Herby, con bandera iraní, mientras este intentaba navegar hacia un puerto iraní, el 24 de abril de 2026. - - US NAVY

Irán, que cerró el estrecho tras el ataque inicial estadounidense-israelí del 28 de febrero, ha respondido con ataques contra buques de la armada estadounidense, buques mercantes e instalaciones petroleras en los Emiratos Árabes Unidos, un estrecho aliado de Estados Unidos e Israel.

Teherán ha insistido en que todos los barcos que transiten por el estrecho se coordinen con sus fuerzas armadas y paguen un peaje de 2 millones de dólares. El domingo, los medios estatales iraníes informaron que se le había permitido a un buque con bandera panameña, con destino a Brasil, navegar por el estrecho.

Agencias AFP y AP