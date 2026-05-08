“Birch Cent”: cómo es la moneda de 1792 que se vendió por US$2,58 millones

Un ejemplar del Birch Cent de 1792 fue vendido por US$2.585.000 durante una subasta histórica realizada por Heritage Auctions en Orlando en enero de 2014. La pieza recibió la clasificación MS65 de la Compañía de Garantía Numismática (NGC, por sus siglas en inglés), una categoría reservada para monedas sin circulación y con un elevado nivel de preservación.

El origen de la Birch Cent que se remató por más de US$2,5 millones

Según explicó Heritage Auctions, el Birch Cent formó parte de las emisiones de prueba desarrolladas mientras el Congreso debatía la estructura del nuevo sistema monetario federal estadounidense.

El ejemplar incluye la palabra “LIBERTY” sobre el retrato central

Una de las principales discusiones giró en torno al diseño que debían llevar las monedas nacionales. Algunas propuestas impulsaban usar el retrato de George Washington, mientras que otros sectores defendían símbolos vinculados con la libertad.

El debate avanzó durante el tratamiento de la Ley de la Casa de la Moneda entre 1791 y 1793. Finalmente, legisladores de la Cámara de Representantes y del Senado descartaron la imagen presidencial y eligieron una representación alegórica femenina para el anverso de las monedas federales.

¿Qué características tiene esta moneda?

El Servicio Profesional de Calificación de Monedas (PCGS, por sus siglas en inglés) indicó que esta emisión fue acuñada en cobre en Filadelfia y posee un borde con letras grabadas. El canto incluye la inscripción “TO BE ESTEEMED * BE USEFUL *” (“ser estimado y ser útil”).

En el anverso aparece la palabra “LIBERTY” (“Libertad”) sobre el retrato central. Además, el apellido “BIRCH” quedó grabado en el truncamiento del cuello. Sin embargo, la descripción del lote señaló que todavía existen “datos contradictorios y ambiguos” sobre la identidad del grabador relacionado con estas pruebas monetarias.

La pieza subastada registró un peso de 220,8 grains, equivalentes a aproximadamente 14,3 gramos. El ejemplar conservó superficies lisas con apariencia similar a las monedas proof (de prueba), además de sectores rojizos originales visibles dentro de las letras y el cabello del diseño.

La pieza formó parte de las emisiones experimentales de la Casa de la Moneda

Heritage Auctions también indicó que la moneda conserva un alto nivel de definición en el rostro del retrato central y que las pequeñas marcas visibles en el sector derecho del anverso no afectaban su estado general de conservación. Por ese motivo, el ejemplar fue considerado compatible con la categoría Gem Uncirculated (“gema sin circular”), una denominación utilizada para piezas con preservación excepcional.

La historia de la moneda subastada

Los registros de la colección Garrett indicaban que este ejemplar perteneció a David Rittenhouse, quien fue el primer director de la Casa de la Moneda de Estados Unidos entre 1792 y 1795. La descripción histórica incluida en el lote mencionó que Rittenhouse habría conservado un pequeño grupo de patrones monetarios de 1792, entre ellos varios half dismes y al menos un Birch Cent.

Posteriormente, la pieza pasó por distintas colecciones privadas vinculadas con emisiones tempranas estadounidenses, entre ellas las de James W. Ellsworth, John Work Garrett y Donald Groves Partrick.

¿Cuántos ejemplares conocidos existen del Birch Cent?

La lista histórica publicada por Heritage Auctions identificó siete ejemplares principales conocidos de esta variante. Las monedas registradas presentan distintos grados de conservación, desde Good (“bueno”) hasta Mint State (“estado de acuñación”).

Algunas piezas exhiben manchas de pátina, rayaduras o sectores desgastados en el reverso y el anverso. El ejemplar rematado en Orlando permanece entre los ejemplares mejor preservados de toda la serie.