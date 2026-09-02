Irán respondió a los ataques de EE.UU. con una oleada de drones y misiles contra bases militares en países del golfo

TEHERÁN.- Luego de que el ejército de Estados Unidos lanzara una nueva oleada de ataques sobre Irán, la Guardia Revolucionara del régimen iraní arremetió contra bases militares norteamericanas en diferentes países del golfo pérsico en Medio Oriente. Tras varias semanas de cese el fuego, el conflicto bélico inauguró este martes un nueva escalada.

El Comando Central de Estados Unidos (Centcom, por sus siglas en inglés) fue el encargado de confirmar el inicio de la operación sobre Teherán y su “exitoso” resultado.

Irán volvió a encender las alarmas sobre un nuevo avance norteamericano ATTA KENARE - AFP

No obstante, la contraofensiva iraní no se hizo esperar. La Guardia Revolucionaria declaró haber lanzado misiles contra una base militar estadounidense en Jordania y almacenes de equipo militar estadounidense en Irak, cuyos puntos a atacar eran un “centro de mantenimiento” y un “aerostato de vigilancia”, informó el medio norteamericano The New York Times. De esta forma, Teherán cumplió con la promesa anunciada el lunes sobre “fuertes represalias” a las embestidas de la gestión de Donald Trump.

Fue el propio mandatario norteamericano quien se hizo eco de este reanudamiento del conflicto en el Golfo. A través de su perfil en la red social Truth Social, Trump aseguró que las fuerzas estadounidenses estaban atacando “objetivos iraníes cerca del estrecho de Ormuz”. Calificó la operación de “grande y poderosa” y afirmó que se trataba de una represalia por el intento de Irán de colocar minas en esa vía marítima.

Truth de Trump

En relación a los ataques propinados por parte del régimen iraní, la cadena Al Jazeera, detalló que Bahréin interceptó drones lanzados por la Guardia Revolucionaria. Así, además de Jordania, Irak y Bahréin, la escalada de Teherán también sumó como uno de sus objetivos a Kuwait, donde el ejército local indicó que “interceptaron drones por parte de los sistemas de defensa”.

A diferencia de las últimas escaramuzas que habían dilatado el cese del fuego en los últimos meses, las de este martes tuvieron una impronta más importante. Según los informes iniciales, los últimos ataques fueron mucho más amplios e intensos, y funcionarios iraníes afirmaron que hubo cuatro civiles muertos, incluso durante una boda, destacó el medio norteamericano.

Respecto a esa celebración que tuvo lugar en la localidad de Kuhestak, en el sur del país, el medio The Times of Israel, sostuvo que, según un relevo de la organización humanitaria Media Luna Roja iraní, entre esas cuatro personas muertas había un niño. Más de 50 resultaron heridas.

Según detalló el Centcom, la ofensiva estadounidense comenzó a las 12 del mediodía de Washington (16 GMT). El ente militar sostuvo que la operación fue lanzada en respuesta a “recientes intentos de agresión” de la Guardia Revolucionaria contra el tráfico marítimo comercial en el estrecho y contra personal estadounidense.

Trump dejó entrever que este nuevo episodio, además de lo bélico, tendrá connotaciones económicas Jacquelyn Martin - AP

Este nuevo embrollo en Medio Oriente se da en un marco de presión económica impulsada por la Casa Blanca. El mes pasado, Trump pareció virar hacia el uso de sanciones y su gobierno prometió un “Día D económico” contra Irán, un país que lleva casi cinco décadas bajo fuertes restricciones. Su gobierno sostiene que la presión económica terminará por llevar a Teherán a un punto de quiebre.

Ese cálculo convive con límites internos para Washington. Los arsenales estadounidenses se están agotando y la guerra es impopular entre los norteamericanos, un factor que podría perjudicar a los republicanos en las elecciones de mitad de mandato de noviembre. En ese contexto, el Pentágono intentó presentar las últimas operaciones como acciones acotadas pero resta saber ahora qué impacto tendrán esas decisiones cuando los ciudadanos norteamericanos acudan a su cita en las urnas.

Con información de AP