Israel advierte a Trump que no retirará sus tropas de Gaza hasta que Hamas entregue todas sus armas

TEL AVIV.— Israel expresó a la Casa Blanca “serias preocupaciones de seguridad” con respecto al acuerdo de desarme propuesto con Hamas, dijo este domingo un funcionario israelí en lo que fueron algunos de los primeros comentarios públicos desde que el presidente estadounidense Donald Trump anunció el acuerdo.

Doron Spielman, vocero de la oficina del primer ministro israelí, declaró a la agencia Associated Press que, según la evaluación de la inteligencia israelí, Hamas sigue empeñado en reconstruir su ejército en lugar de desmilitarizarse realmente. Añadió que el Ejército israelí no se retirará de Gaza —donde controla más del 60% del territorio— antes de que Hamas se desarme.

“Nuestra evaluación es que si volvemos a replegarnos antes de que Hamas esté realmente desarmado, expandirá rápidamente su presencia en toda Gaza, reconstruirá su infraestructura terrorista, volverá a amenazar a las comunidades israelíes e intentará llevar a cabo otro ataque al estilo del 7 de octubre”, dijo, refiriéndose al ataque de militantes de Hamas contra Israel en 2023 que desencadenó la guerra en la Franja de Gaza.

“Desarmarse significa entregar físicamente las armas. Nada menos”, dijo Spielman.

Israel advierte que Hamas sigue reconstruyendo su capacidad militar Abdel Kareem Hana - AP

Sus declaraciones se producen días después de que Hamas anunciara que comenzaría a desarmarse como parte del alto el fuego negociado por Estados Unidos y firmado hace nueve meses para poner fin al conflicto, que ya dura casi tres años. Esto representa un posible avance hacia la resolución del conflicto, pero aún quedan muchos obstáculos, condiciones y plazos que cumplir.

El proceso está plagado de obstáculos

El plan de alto el fuego de 20 puntos de Trump exige que el grupo militante entregue sus armas y destruya su extensa red de túneles. También contempla la retirada de las fuerzas israelíes de Gaza, la llegada de un nuevo gobierno tecnocrático palestino, el despliegue de una fuerza de seguridad internacional y la reconstrucción del devastado enclave palestino.

El desarme de Hamas ha sido un punto conflictivo y ha estancado las negociaciones durante meses. Al anunciar el acuerdo en las redes sociales el jueves, Trump dijo que se llevaría a cabo en “fases cuidadosamente estructuradas”.

Según una copia del acuerdo obtenida y verificada por la AP, todas las armas en poder de la policía controlada por Hamas serán transferidas al comité tecnocrático palestino respaldado por Estados Unidos, conocido como el Comité Nacional para la Administración de Gaza , una vez que este llegue al enclave. No está claro cuándo ocurrirá esto, ya que depende de otras medidas.

El anuncio de Trump sobre el acuerdo entre Israel y Hamas

Tras la llegada del comité palestino y el despliegue de las fuerzas internacionales, se iniciará un proceso para desmantelar y almacenar armamento pesado, así como para desmantelar instalaciones de producción militar y túneles. Según el acuerdo, este proceso estará vinculado a una retirada israelí por fases.

Las zonas que Israel controla en Gaza quedaron prácticamente destruidas y despobladas. La mayor parte de los dos millones de palestinos del territorio se encuentran en la otra parte, donde cientos de miles viven en miserables campamentos de tiendas de campaña y barrios destruidos.

Es poco probable que Israel retire fuerzas significativas o haga otras concesiones antes de las elecciones de octubre. El primer ministro Benjamin Netanyahu se enfrenta a una dura batalla por la reelección: sus socios de coalición de extrema derecha le instan a mantener la presión sobre Hamas y a dejar fuerzas en Gaza, mientras que sus opositores lo acusan de no haber evitado el ataque del 7 de octubre de 2023.

El gobierno israelí sostiene que una retirada prematura permitiría a Hamas rearmarse y recuperar posiciones en Gaza Abdel Kareem Hana - AP

En aquel entonces, milicianos liderados por Hamas atacaron comunidades israelíes, causando la muerte de alrededor de 1200 personas, en su mayoría civiles, y tomaron como rehenes a otras 251. Israel respondió con una dura ofensiva militar que, según el Ministerio de Salud de Gaza, ya dejó más de 73.000 muertos.

El Ministerio, que formaba parte del gobierno de Hamas recientemente disuelto, mantiene registros detallados que las agencias de la ONU y las organizaciones internacionales consideran generalmente fiables. No distingue entre civiles y militantes, pero afirma que las mujeres y los niños representan aproximadamente la mitad de todas las víctimas mortales.

Crecen las diferencias entre Israel y Estados Unidos sobre la implementación del acuerdo con Hamas - - GPO

Si bien Spielman afirmó que Israel aprecia enormemente el compromiso de Trump con su seguridad y con la búsqueda de una solución duradera, la postura del gobierno sobre el desarme se basa en información de inteligencia detallada que indica que Hamas continúa rearmándose, reclutando combatientes y reconstruyendo sus capacidades militares.

No está claro qué fue exactamente lo que Israel comunicó a la Casa Blanca. Dos personas con conocimiento del acuerdo informaron a la AP que Israel había expresado sus inquietudes al exprimer ministro británico Tony Blair, miembro del Consejo de Paz liderado por Trump. Una de ellas indicó que, entre los puntos que Israel exigía, figuraba la libertad para realizar operaciones militares en Gaza. Hablaron bajo condición de anonimato por no estar autorizadas a hablar con los medios.

Israel continúa atacando Gaza

Desde que se firmó el alto el fuego el pasado mes de octubre, Israel ha continuado atacando Gaza, alegando que su objetivo es Hamas y su infraestructura.

Durante la noche del sábado y la madrugada del domingo, los ataques israelíes causaron la muerte de al menos 17 personas, entre ellas niños, según informaron hospitales locales.

Un ataque contra un edificio de apartamentos en el sur de Gaza acabó con la vida de tres miembros de una familia, incluido su hijo de 4 años, según el hospital Nasser, donde llegaron los cuerpos.

El Ejército israelí afirmó que los ataques nocturnos y los perpetrados el domingo por la tarde tuvieron como objetivo a operativos militares de Hamas.