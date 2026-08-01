Sánchez compartió una lista de sus canciones favoritas en medio de la crisis migratoria y le llovieron las críticas

A pesar de la importante crisis migratoria que azota a España tras el ingreso de más de 50.000 personas desde Marruecos por la frontera en Ceuta, el presidente del país europeo, Pedro Sánchez publicó un video por las vacaciones de verano de su país con una playlist de sus canciones favoritas y le llovieron las críticas. “Sinvergüenza” y “ridículo” fueron algunos de los comentarios que publicaron sus seguidores.

“La banda sonora de mi verano”. Así describió la publicación el mandatario español. La acompañó con un video, donde sonriente y relajado desde un sillón contó cuáles son las tres canciones que recomendaba escuchar en los próximos meses.

La Banda Sonora De Mi Verano ️.Tenéis La Playlist En El Link De Mi Bio.

“Este verano he preparado una playlist con algunas de las canciones que más estoy escuchando este año. Es bastante ecléctica, así que destaque tres que les darán una idea de por donde voy”, expresó Sánchez al inicio del video.

Su selección fue “El Baifo” de Quevedo, “SS26″ de Charli XCX y “Tantas cosas” de Melani. “Espero que les guste y que los acompañen en estas vacaciones”, manifestó.

Sin embargo, su mensaje no generó la simpatía que esperaba del público, debido a la profunda crisis que atraviesa España desde la mañana del jueves, con el ingreso de 50.000 personas desde Marruecos por la frontera de Ceuta. A su vez, y según el último registro, 67 fallecieron intentando llegar.

Algunos de los mensajes que recibió Sánchez en su publicación Captura

“Sinvergüenza”, “ridículo” e “inútil” fueron algunos de los comentarios que escribieron sus seguidores en Instagram. Otros publicaron mensajes más largos, tildando de “falta de respeto” la acción de Sánchez en pleno conflicto.

“Qué poca vergüenza. Mientras Ceuta vive una situación crítica y nuestros familiares soportan una presión insoportable, publicáis esto como si no estuviera pasando nada”, indicó uno de los usuarios.

“Es una falta de respeto absoluta hacia quienes lo están dando todo y hacia un país que atraviesa uno de sus momentos más difíciles. Un presidente debería estar a la altura de las circunstancias, no de la frivolidad”, agregó.

Un soldado español controla a un grupo de migrantes en Ceuta Agencia AFP - AFP

Otro, en sentido irónico, le preguntó: “¿Pero a ti es que te gusta reírte de la gente verdad?“. Incluso, personas de otros países comentaron. En inglés, una de ellas le consultó: ”Perdón amigo, ¿pero no hay un gran problema en tu país ahora mismo?“. “40 muertos ayer.. y este tío jugando a ser DJ... Acojonante”, comentó otro.

Las críticas se dan luego del fuerte impacto que generó en Europa la crisis. El viernes Giorgia Meloni decidió suspender el acuerdo de libre circulación con España, lo que generó un importante sismo diplomático con Madrid.

A Sánchez también le apuntó Donald Trump, quien calificó como “terrible” la situación y la comparó con una eventual situación en Estados Unidos en caso de que el Partido Demócrata ganase las próximas elecciones.

“Si no estamos en el poder, nuestro país será invadido en niveles que harán que lo de España parezca pequeño”, afirmó el republicano durante una conferencia de prensa.