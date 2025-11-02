Israel afirma que recibió los cuerpos de otros tres rehenes en Gaza

JERUSALÉN.- Israel anunció este domingo que recibió los restos de tres rehenes que habían sido retenidos por el grupo palestino Hamas en la Franja de Gaza y que serán examinados por expertos forenses, mientras se mantenía un frágil alto al fuego en la zona.

Un comunicado de Hamas indicó anteriormente que los restos fueron encontrados en un túnel en el sur de Gaza.

Palestinos recuperan un cuerpo de entre los escombros de una casa destruida durante un ataque israelí nocturno en la ciudad de Gaza, el 29 de octubre de 2025. La agencia de defensa civil de Gaza informó ese día que los bombardeos aéreos nocturnos causaron al menos 50 muertos en el territorio palestino, mientras el ejército israelí atacaba una serie de objetivos tras una agresión que dejó un soldado muerto. Israel comenzó a realizar ataques aéreos el 28 de octubre, tras acusar a Hamás de atacar a tropas israelíes en Gaza y de violar la tregua OMAR AL-QATTAA� - AFP�

Desde que el alto al fuego en Gaza entró en vigor el 10 de octubre, Hamas ha liberado ya los restos de 17 rehenes, y que quedaban otros 11 en Gaza, antes de la entrega del domingo.

Los milicianos han liberado uno o dos cuerpos cada pocos días.

Israel ha instado a un progreso más rápido, y en ciertos casos ha manifestado que los restos no pertenecen a ningún rehén.

Vehículos de la Cruz Roja que transportan los cuerpos de tres personas que se cree eran rehenes fallecidos entregados por Hamás se dirigen hacia el cruce fronterizo con Israel, para ser trasladados a las autoridades israelíes, en Deir al-Balah, en el centro de la Franja de Gaza, el domingo 2 de noviembre de 2025 Jehad Alshrafi� - AP�

Hamas ha dicho que el trabajo se complica por la devastación generalizada.

El ejército israelí dijo que la identificación oficial de estos restos se proporcionará primero a las familias.

Las emociones en torno a los restos han sido intensas entre las familias, que continúan reuniéndose semanalmente. El sábado por la noche, Moran Harari, amiga de la fallecida Carmel Gat, instó a Israel a mostrar moderación.

“Esta maldita guerra se ha cobrado muchas vidas de personas queridas a ambos lados de la frontera. No debemos caer en ella de nuevo”, dijo Harari durante una manifestación en Jerusalén.

Israel, a su vez, ha estado devolviendo los restos de 15 palestinos a cambio de la devolución de los restos de un rehén israelí.

Los funcionarios de salud en Gaza han tenido dificultades para identificar cuerpos sin acceso a ADN.

Solo 75 de los 225 cuerpos palestinos devueltos desde que comenzó el alto el fuego han sido identificados, según el Ministerio de Salud de Gaza, que ha publicado fotos de los restos con la esperanza de que las familias los reconozcan.

El palestino Mahmud Shakshek (derecha) es consolado por un familiar mientras llora junto a los cuerpos de sus hijos, Fadi (derecha) y Sarah, quienes murieron en ataques israelíes nocturnos, en el hospital Al-Shifa de la ciudad de Gaza, el 29 de octubre de 2025 OMAR AL-QATTAA - AFP

No está claro si los palestinos devueltos murieron en Israel durante el ataque liderado por Hamas el 7 de octubre de 2023, murieron bajo custodia israelí o fueron recuperados de Gaza por tropas durante la guerra.

El intercambio ha sido la parte central de la fase inicial del alto el fuego mediado por Estados Unidos.

El plan de 20 puntos incluye la formación de una fuerza internacional de estabilización de socios árabes que trabajaría con Egipto y Jordania para asegurar las fronteras de Gaza y garantizar que se respete el alto el fuego.

Varias naciones han mostrado interés en participar en una fuerza de mantenimiento de la paz, pero han pedido un mandato claro del Consejo de Seguridad de la ONU antes de comprometer tropas.

Otras preguntas difíciles incluyen el desarme de Hamas y la gobernanza de una Gaza posguerra, así como cuándo y cómo se incrementará la ayuda humanitaria.

El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu declaró el domingo anterior que “todavía hay focos de Hamas” en partes de Gaza controladas por fuerzas israelíes.

“En realidad hay dos en Raffah y Khan Yunis, y serán eliminados”, dijo Netanyahu durante una reunión de gabinete.

La guerra más mortífera y destructiva jamás librada entre Israel y Hamas comenzó con el ataque liderado por el grupo palestino en 2023 que mató a unas 1200 personas y tomó a otras 251 como rehenes.

La ofensiva militar de Israel ha matado a más de 68.600 palestinos en Gaza, según el Ministerio de Salud de Gaza, que no distingue entre civiles y combatientes.

El ministerio, parte del gobierno dirigido por Hamas y compuesto por profesionales médicos, mantiene registros detallados tenidos generalmente como confiables por expertos independientes.

Israel, que ha negado las acusaciones de genocidio en Gaza por parte de una comisión de investigación de la ONU y otros, ha cuestionado las cifras del ministerio sin proporcionar su propio recuento.

Mientras tanto, el gobierno de Benjamin Netanyahu amenazó con ejercer el “derecho a la defensa” contra el Líbano si Beirut no se encarga de desarmar a Hezbollah, que las fuerzas israelíes continúan atacando con bombardeos aéreos. Acusa a Hezbollah de intentar reorganizarse a pesar de la tregua en vigor desde hace dos años.

Israel ha intensificado sus ataques contra el Líbano en los últimos días con el objetivo de presionar a Beirut para que inicie conversaciones diplomáticas, dijeron funcionarios libaneses al diario Haaretz.

Personas cargan los ataúdes de cinco miembros de Hezbolá muertos en ataques israelíes en los últimos días, durante su procesión fúnebre en la ciudad sureña de Nabatieh, Líbano, el domingo 2 de noviembre de 2025 Mohammad Zaatari� - AP�

En los últimos días, estos funcionarios —en su mayoría vinculados al gobierno libanés— han estimado que Israel busca avanzar hacia algún tipo de acuerdo con Beirut, lo que ha llevado a una escalada del conflicto y a un aumento en la retórica agresiva de altos cargos israelíes.

Los funcionarios agregaron que las declaraciones del enviado especial de Estados Unidos para el Líbano y Siria, Tom Barrack, el sábado pasado —en las que describió a el Líbano como un Estado fallido— también están relacionadas con la presión para entablar negociaciones.

“No hay banco central. El sistema bancario está quebrado. No hay electricidad”, dijo. “¿Querés electricidad? Necesitás un generador privado. ¿Querés agua? Necesitás agua privada. ¿Querés educación? Necesitás educación privada. Entonces, ¿qué es el Estado? El Estado es Hezbollah”.

Los funcionarios libaneses señalaron que la cuestión del desarme de Hezbollah ahora se considera más un asunto interno del Líbano que un tema directamente vinculado a la amenaza contra Israel.