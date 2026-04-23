Donald Trump se suma a las conversaciones entre Israel y el Líbano, pero siguen los ataques

WASHINGTON.- El presidente estadounidense, Donald Trump, participará este jueves en la Casa Blanca de una nueva ronda de conversaciones entre los embajadores de Israel y el Líbano, en el marco de las negociaciones que ambos países sostienen bajo una frágil tregua.

“Las conversaciones a nivel de embajadores entre Israel y Líbano tendrán lugar ahora en la Casa Blanca”, aseguró un funcionario estadounidense bajo condición de anonimato, quien precisó que el presidente Trump “dará la bienvenida a ambos representantes a su llegada”.

Asimismo, el funcionario indicó que la reunión se trasladó del Departamento de Estado, donde tuvo lugar la primera ronda la semana pasada, a la Casa Blanca para que Trump pudiera asistir.

Mientras Trump se esfuerza por presionar a Irán para lograr un acuerdo sobre la guerra regional más amplia, Estados Unidos confía en lograr avances en lo referente a Líbano, país que Israel ha bombardeado intensamente en respuesta a ataques previos de Hezbollah.

Previo al inicio de las conversaciones, Israel declaró que no mantiene “desacuerdos graves” con el gobierno libanés, instándolo a “trabajar conjuntamente” contra Hezbollah, grupo notablemente ausente de las negociaciones y que se opone a ellas.

Bajo este contexto, se espera que Trump salude a los dos embajadores que participarán en la segunda ronda de conversaciones, en el marco de los esfuerzos por definir un alto el fuego y un posible acuerdo de paz.

El diálogo entre las partes se produce bajo la expectativa de que Beirut solicite la prórroga del alto el fuego entre Israel y Hezbollah, un día después de que los ataques israelíes en el territorio causaran la muerte de al menos cinco personas, entre ellas un periodista.

El alto el fuego mediado por Estados Unidos, que expira el domingo, ha supuesto una reducción significativa de la violencia, pero los ataques han continuado en el sur del Líbano.

Ataques en el Líbano

El miércoles fue el día más mortífero en el Líbano desde que entró en vigor la tregua del 16 de abril. Entre los fallecidos por los ataques israelíes, se encontraba la periodista libanesa Amal Khalil, según un alto mando militar libanés y el diario Al-Akhbar, en el que la reportera trabajaba.

La periodista libanesa Amal Khalil, del diario Al-Akhbar, informa cerca de un puente destruido en Qasmiyeh, Líbano, el domingo 22 de marzo de 2026. (AP Foto/Mohammed Zaatari) Mohammed Zaatari - AP

Las hostilidades entre Hezbollah e Israel se reavivaron el 2 de marzo, cuando el grupo abrió fuego en apoyo de Teherán en la guerra regional. El alto el fuego en el Líbano surgió al margen de los esfuerzos de Washington por resolver su conflicto con Irán, si bien el la República Islámica había pedido que se incluyera al Líbano en cualquier tregua más amplia.

Por su parte, Hezbollah aseguró que llevó a cabo cuatro operaciones en el sur del Líbano el miércoles, alegando que eran una respuesta a los ataques israelíes.

Cerca de 2.500 personas han perdido la vida en el Líbano desde que Israel pasó a la ofensiva en respuesta al ataque por parte de la milicia pro iraní del 2 de marzo, según las autoridades libanesas.

Israel ocupa una franja del sur que se adentra entre 5 y 10 kilómetros en el Líbano, alegando que su objetivo es proteger el norte de Israel de los ataques de Hezbollah, que ha lanzado cientos de cohetes durante la guerra.

Escenario incierto

El diálogo de esta tarde en la Casa Blanca, supone una señal de distensión en medio de un contexto de desgaste diplomático, marcado en gran medida por un escenario incierto luego que esta semana se pausaran las conversaciones con Irán previstas en Islamabad.

En paralelo, según varios medios israelíes, el presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, habría renunciado a su rol al frente de las negociaciones con Estados Unidos, en un indicio de tensiones internas dentro del liderazgo iraní.

A ello se suma, la tensión en el estrecho de Ormuz donde Irán atacó ayer a tres buques, mientras Estados Unidos se jactó de poseer el control total del estratégico paso marítimo por el que confluye gran parte del comercio energético global.

Este jueves Trump afirmó que la división del liderazgo político está desconcertando a Irán y aseguró que ningún barco puede entrar ni salir por ese paso estratégico sin la aprobación de la Armada de Estados Unidos.“Está ‘sellado herméticamente’ hasta que Irán logre llegar a un acuerdo”,desafió el líder republicano, tras anunciar que instruyó a su Marina a destruir cualquier embarcación que coloque minas en el estrecho.

Agencias AFP y ANSA