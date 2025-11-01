Israel denuncia que los tres cuerpos que entregó Hamas no son de ningún rehén y bombardea Gaza

JERUSALÉN.- Israel volvió a bombardear la Franja de Gaza este sábado e indicó que los tres cuerpos recibidos el viernes de parte del grupo terrorista Hamas no corresponden a los de ningún rehén capturado en el ataque del 7 de octubre de 2023.

Según fuentes citadas por AFP, este sábado en Gaza se escucharon disparos del Ejército israelí y ataques aéreos alrededor de Jan Yunis, en el sur del enclave.

Desde el 10 de octubre rige un precario alto el fuego entre Israel y Hamas, gracias a un acuerdo de tregua impulsado por Estados Unidos. Pero Israel ya lanzó bombardeos sobre Gaza en dos ocasiones tras acusar al grupo de terrorista de violar el acuerdo.

En las últimas horas, en tanto, Israel aseguró que los restos de tres personas entregados por el grupo al Comité Internacional de la Cruz Roja esta semana no pertenecen a ninguno de los rehenes, un nuevo revés que podría socavar el acuerdo de paz.

La entrega se hizo después de que Israel devolviera el viernes los cuerpos de 30 palestinos a Gaza. Eso completó un intercambio, ya que a principios de esta semana integrantes de Hamas habían remitido los restos de dos rehenes.

Los restos no identificados de las tres personas fueron devueltos tarde el viernes a Israel, donde fueron examinados durante la noche. En ese momento, un militar advirtió que la inteligencia israelí sugería que no pertenecían a ninguno de los rehenes. El militar israelí habló bajo condición de anonimato.

Más tarde, la oficina del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, confirmó que no había coincidencias en la identidad, sin dar mayores detalles.

Por su parte, el ala armada de Hamas dijo en un comunicado posterior que había ofrecido entregar muestras el viernes de cuerpos no identificados, pero que Israel se había negado a recibirlas y había solicitado los restos para su examen. “Entregamos los cuerpos para detener las afirmaciones de Israel”, decía el comunicado, aunque no estaba claro a quién pertenecían los restos.

Ceremonia por los rehenes israelíes Agencia AFP - AFP�

Desde que el alto el fuego mediado por Estados Unidos entró en vigor el 10 de octubre, Hamas envió los restos de 17 rehenes que estuvieron retenidos en Gaza durante los últimos dos años. Pero el proceso de devolución de los cuerpos de los últimos once rehenes restantes, como estipula en el acuerdo de tregua, avanza lentamente ya que Hamas entrega apenas uno o dos cuerpos cada pocos días.

El número total de cuerpos palestinos devueltos por Israel desde que comenzó el alto el fuego ahora asciende a 225, pero no está claro si fueron asesinados en Israel durante el ataque del 7 de octubre de 2023, si murieron bajo custodia israelí como detenidos o si fueron recuperados de Gaza por tropas durante la guerra.

La frágil tregua enfrentó su mayor desafío a principios de esta semana cuando Israel llevó a cabo ataques en toda Gaza. Esto tras el asesinato de un soldado israelí en Rafah, la ciudad más al sur de Gaza, y la devolución incompleta de rehenes.

De momento está previsto que Turquía monte el lunes en Estambul una reunión de ministros de Exteriores de varios países musulmanes, para apoyar y desarrollar el plan de Estados Unidos para Gaza. Ese programa contempla el desarme de Hamas, la instauración de una autoridad transitoria dirigida por el propio Trump, y el despliegue de una fuerza internacional de estabilización para formar y apoyar a una futura policía palestina en Gaza.

Agencias AFP y AP