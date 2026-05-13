Guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, en vivo: tensión en Medio Oriente hoy, miércoles 13 de mayo
Cobertura en tiempo real con las novedades más importantes del conflicto y las acciones del mandatario estadounidense, Donald Trump
China pide a Pakistán que intensifique los esfuerzos para mediar en el conflicto de Medio Oriente
El ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, pidió que Pakistán intensifique sus esfuerzos para mediar entre Irán y Estados Unidos, según informó AFP. Lo hizo al llamar por teléfono a su par pakistaní, Ishaq Dar.
Además señaló la intención de su país de seguir apoyando las gestiones a favor del diálogo para resolver dicho conflicto. Esta situación se dio mientras se espera que esta noche llegue Donald Trump al país asiático.
Trump se reunirá con Xi en Beijing mientras la guerra y la inflación pesan en su presidencia
BEIJING (AP).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tiene previsto llegar a Beijing el miércoles para una visita de Estado a su homólogo chino Xi Jinping, en un momento de inquietud para un mundo preocupado por la guerra, el comercio y la inteligencia artificial.
“Somos las dos superpotencias”, manifestó Trump a los periodistas al salir de la Casa Blanca el martes. “Somos la nación más fuerte del planeta en términos militares. Se considera que China es la segunda”.
Aunque a Trump le gusta proyectar una imagen de fortaleza, la visita de Estado ocurre en un momento delicado para su presidencia, ya que su popularidad en el país se ha visto lastrada por la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán y por el aumento de la inflación como consecuencia de ese conflicto. El mandatario estadounidense busca una victoria con la firma de acuerdos con China para que compre más alimentos y aeronaves estadounidenses, y afirma que hablará con Xi sobre comercio “más que sobre cualquier otra cosa”.
En medio de su viaje a China, Trump compartió una imagen con Venezuela como el estado número 51 de EE.UU.
El ataque israelí contra lanzadores de cohetes de Hezbollah en el Líbano
החל משעות הבוקר, חיל-האוויר השמיד משגרים של ארגון הטרור חיזבאללה במספר מרחבים בדרום לבנון.— Israeli Air Force (@IAFsite) May 12, 2026
המשגרים שהותקפו כוונו לעבר שטח מדינת ישראל וכוחות צה"ל הפועלים בדרום לבנון.
כמו כן, לאורך היממה האחרונה חיל-האוויר בהכוונת חטיבת האש באוגדה 146, חיסל כ-15 מחבלים מארגון הטרור חיזבאללה… pic.twitter.com/YlhyW8U5Xl
Israel teme que Trump llegue a un "mal acuerdo" con Irán
Israel está preocupado de que el presidente estadounidense pueda llegar a un acuerdo con Irán antes de abordar algunas de las cuestiones clave que llevaron a los dos países a iniciar la guerra, según declararon a CNN varias fuentes israelíes.
Un acuerdo que deje parcialmente intacto el programa nuclear de Teherán, al tiempo que elude cuestiones como los misiles balísticos y el apoyo a grupos regionales afines, llevaría a Israel a considerar la guerra como incompleta.
Israel permanece en alerta máxima ante una ruptura de las conversaciones, dijo un alto funcionario israelí al medio citado. “Estaremos felices si no hay acuerdo, estaremos felices si el asedio a Ormuz continúa y estaremos felices si Irán recibe algunos ataques más”, dijo, reconociendo que, en última instancia, la decisión recae en Trump.
Un terremoto de magnitud 4,6 sacude Teherán
El terremoto tuvo una profundidad de 10 kilómetros, según informaron los medios estatales, citando al centro sismológico del país. No se reportaron de inmediato víctimas ni daños a causa del terremoto, que azotó la zona fronteriza entre Teherán y Mazandarán
Teherán, la creciente capital de Irán con 15 millones de habitantes, se encuentra sobre o cerca de varias fallas importantes y ocasionalmente sufre terremotos. “Nos sacudimos como si estuviéramos en un columpio”, dijo Saboor, un residente de Teherán, en un mensaje de texto a The New York Times.
Trump contra los medios estadounidenses: “Decir que Irán tiene buenos resultados es traición”
“Cuando las noticias falsas dicen que el enemigo iraní está teniendo éxito militarmente contra nosotros, es prácticamente una traición, pues es una afirmación tan falsa e incluso absurda. ¡Están ayudando e instigando al enemigo! Lo único que hacen es darle a Irán falsas esperanzas, cuando no debería haber ninguna", publicó Trump en las redes sociales durante la primera etapa de su vuelo a China.
“¡Solo los perdedores, los ingratos y los tontos son capaces de argumentar en contra de Estados Unidos!”, añadió.
Arabia Saudita lanzó ataques encubiertos contra Irán
Arabia Saudita lanzó una serie de ataques no publicitados contra Irán en represalia por los ataques perpetrados durante la guerra, según informaron a Reuters dos funcionarios occidentales y dos funcionarios iraníes informados sobre el asunto.
Esto marca la primera vez que se tiene constancia de que Riad haya efectuado directamente una acción militar en territorio iraní y demuestra que el reino se está volviendo mucho más audaz a la hora de defenderse de su principal rival regional.
Los ataques, lanzados por la Fuerza Aérea Saudí, se estima que se llevaron a cabo a finales de marzo, según informaron dos funcionarios occidentales. Uno de ellos afirmó que se trataba de “ataques de represalia por el ataque sufrido por Arabia Saudí”.
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