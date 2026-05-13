Guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, en vivo: tensión en Medio Oriente hoy, miércoles 13 de mayo

El ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, pidió que Pakistán intensifique sus esfuerzos para mediar entre Irán y Estados Unidos, según informó AFP. Lo hizo al llamar por teléfono a su par pakistaní, Ishaq Dar.

Además señaló la intención de su país de seguir apoyando las gestiones a favor del diálogo para resolver dicho conflicto. Esta situación se dio mientras se espera que esta noche llegue Donald Trump al país asiático.