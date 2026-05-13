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Guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, en vivo: tensión en Medio Oriente hoy, miércoles 13 de mayo

Cobertura en tiempo real con las novedades más importantes del conflicto y las acciones del mandatario estadounidense, Donald Trump

El presidente estadounidense Donald Trump
El presidente estadounidense Donald TrumpKENT NISHIMURA - AFP

China pide a Pakistán que intensifique los esfuerzos para mediar en el conflicto de Medio Oriente

El ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, pidió que Pakistán intensifique sus esfuerzos para mediar entre Irán y Estados Unidos, según informó AFP. Lo hizo al llamar por teléfono a su par pakistaní, Ishaq Dar.

Además señaló la intención de su país de seguir apoyando las gestiones a favor del diálogo para resolver dicho conflicto. Esta situación se dio mientras se espera que esta noche llegue Donald Trump al país asiático.

Trump se reunirá con Xi en Beijing mientras la guerra y la inflación pesan en su presidencia

BEIJING (AP).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tiene previsto llegar a Beijing el miércoles para una visita de Estado a su homólogo chino Xi Jinping, en un momento de inquietud para un mundo preocupado por la guerra, el comercio y la inteligencia artificial.

“Somos las dos superpotencias”, manifestó Trump a los periodistas al salir de la Casa Blanca el martes. “Somos la nación más fuerte del planeta en términos militares. Se considera que China es la segunda”.

En medio de su viaje a China, Trump compartió una imagen con Venezuela como el estado número 51 de EE.UU.

La imagen que compartió Trump en su cuenta de Truth Social
La imagen que compartió Trump en su cuenta de Truth Social

El ataque israelí contra lanzadores de cohetes de Hezbollah en el Líbano

Israel teme que Trump llegue a un "mal acuerdo" con Irán

Israel está preocupado de que el presidente estadounidense pueda llegar a un acuerdo con Irán antes de abordar algunas de las cuestiones clave que llevaron a los dos países a iniciar la guerra, según declararon a CNN varias fuentes israelíes.

Un acuerdo que deje parcialmente intacto el programa nuclear de Teherán, al tiempo que elude cuestiones como los misiles balísticos y el apoyo a grupos regionales afines, llevaría a Israel a considerar la guerra como incompleta.

ARCHIVO - El presidente de Estados Unidos junto a l primer Benjamin Netanyahu
ARCHIVO - El presidente de Estados Unidos junto a l primer Benjamin NetanyahuAlex Brandon - AP

Un terremoto de magnitud 4,6 sacude Teherán

El terremoto tuvo una profundidad de 10 kilómetros, según informaron los medios estatales, citando al centro sismológico del país. No se reportaron de inmediato víctimas ni daños a causa del terremoto, que azotó la zona fronteriza entre Teherán y Mazandarán

India se prepara para afrontar una crisis energética ante el corte de suministro de gas de Irán.
India se prepara para afrontar una crisis energética ante el corte de suministro de gas de Irán.Vahid Salemi - AP

Teherán, la creciente capital de Irán con 15 millones de habitantes, se encuentra sobre o cerca de varias fallas importantes y ocasionalmente sufre terremotos. “Nos sacudimos como si estuviéramos en un columpio”, dijo Saboor, un residente de Teherán, en un mensaje de texto a The New York Times.

Trump contra los medios estadounidenses: “Decir que Irán tiene buenos resultados es traición”

“Cuando las noticias falsas dicen que el enemigo iraní está teniendo éxito militarmente contra nosotros, es prácticamente una traición, pues es una afirmación tan falsa e incluso absurda. ¡Están ayudando e instigando al enemigo! Lo único que hacen es darle a Irán falsas esperanzas, cuando no debería haber ninguna", publicó Trump en las redes sociales durante la primera etapa de su vuelo a China.

Trump volvió a apuntar contra medios norteamericanos
Trump volvió a apuntar contra medios norteamericanosKENT NISHIMURA - AFP

“¡Solo los perdedores, los ingratos y los tontos son capaces de argumentar en contra de Estados Unidos!”, añadió.

Arabia Saudita lanzó ataques encubiertos contra Irán

Arabia Saudita lanzó una serie de ataques no publicitados contra Irán en represalia por los ataques perpetrados durante la guerra, según informaron a Reuters dos funcionarios occidentales y dos funcionarios iraníes informados sobre el asunto.

El príncipe de Arabia Saudita Mohammed bin Salman
El príncipe de Arabia Saudita Mohammed bin Salman NYT - NYTNS

Esto marca la primera vez que se tiene constancia de que Riad haya efectuado directamente una acción militar en territorio iraní y demuestra que el reino se está volviendo mucho más audaz a la hora de defenderse de su principal rival regional.

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