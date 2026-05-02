Israel intensifica sus ataques en el Líbano a pesar del alto el fuego: al menos 7 muertos

BEIRUT, Líbano (AP) - A pesar de la frágil tregua vigente entre Israel y el Líbano, Tel Aviv intensificó este sábado sus ataques en el sur del país, donde se reportaron al menos siete muertos y varios heridos. La embestida se produce mientras rige un alto el fuego prorrogado entre las partes para retomar las negociaciones de paz.

El ejército de Israel emitió el sábado un nuevo aviso de evacuación a los residentes de nueve localidades en el sur de Líbano.

Según la Agencia Nacional de Noticias, que pertenece al estado libanés, un ataque aéreo alcanzó un auto en la ciudad de Kfar Dajal y mató a 2 personas y otro golpeó una vivienda que se encontraba en la localidad de Lwaizeh y causó tres fallecidos. Además, se reportaron bombardeos contra el poblado de Shoukin en el que se registraron dos decesos.

La portavoz en árabe del ejército de Israel, la teniente coronel Ella Waweya, publicó en X que la fuerza aérea llevó a cabo unos 50 ataques aéreos en las últimas 24 horas y apuntó que su objetivo era la infraestructura y miembros de Hezbollah.

Por su parte, Hezbollah dijo que el sábado atacó con un dron a soldados israelíes que se habían reunido dentro de una casa en la ciudad costera de Bayed.

Alto el fuego

Si bien el alto el fuego acordado ha sido violado repetidamente por ambas partes, ha supuesto una reducción significativa de las hostilidades entre los dos países, pero Israel y la milicia Hezbollah, respaldada por Irán, han seguido enfrentándose en la frontera sur, donde el ejército israelí mantiene soldados en la zona de amortiguación autoproclamada.

En las últimas semanas, el ejército israelí ha estado arrasando barrios en localidades próximas a la frontera entre los dos países. Según las autoridades de aquel país, los ataques se encuentran dirigidos a construcciones que eran utilizadas como puestos de avanzada por la milicia proiraní.

❗️ EXPOSED: Underground tunnel network built by Hezbollah in the Qantara area of southern Lebanon.



IDF troops located 2 underground Hezbollah tunnels, with a total length of ~2 kilometers, situated ~10 kilometers from Israel’s northern communities.



Inside the tunnels, soldiers… pic.twitter.com/Kq8NZlPzO7 — Israel Defense Forces (@IDF) April 28, 2026

Bajo este contexto, el ejército israelí publicó un nuevo video que, según dijo, muestra como se vuelan posiciones de Hezbollah en el sur de Líbano. En la grabación, difundida el viernes, aparecen soldados sosteniendo una bandera israelí y caminando entre los escombros de un estadio de fútbol en la ciudad libanesa de Bint Jbeil.

El ejército explicó en su web que la fuerza aérea “destruyó el estadio de la ciudad después de que se descubrió que estaba lleno de trampas explosivas”.

En otra grabación, Israel exhibió un supuesto tunel de más de dos kilómetros de extensión construido por Hezbollah en el que se habría encontrado una gran cantidad de armamento.

La última guerra entre Israel y Hezbollah comenzó el 2 de marzo, cuando el grupo disparó cohetes contra el norte de Israel dos días después de que Estados Unidos e Israel iniciaran una guerra contra su principal aliado, Irán.

Desde entonces, Líbano e Israel han mantenido sus primeras conversaciones directas en más de tres décadas. Los dos países están técnicamente en guerra desde la fundación del Estado de Israel en 1948.

Un alto el fuego de 10 días declarado en Washington entró en vigor el 17 de abril. Más tarde, se amplió por tres semanas.

Agencia AP