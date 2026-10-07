Israel ordenó al Ejército elevar la alerta en otro aniversario del ataque más devastador de su historia

TEL AVIV. – En la víspera del tercer aniversario del ataque terrorista de Hamas contra Israel, la mayor masacre cometida contra judíos desde el Holocausto, Israel ordenó este martes al Ejército elevar su nivel de alerta en medio de sospechas de que se estarían gestando otros operativos.

La oficina del ministro de Defensa, Israel Katz, indicó que se elevó la alerta ante la información “de inteligencia sobre las intenciones de Hamas de intentar realizar ataques y operaciones terroristas” el miércoles en Gaza.

“Si nuestras fuerzas sufren daños, quienes pagarán un alto precio serán Hamas y la población de Gaza, de una forma desproporcionada”, advirtió en un comunicado.

El ministro Katz informó además durante una reunión de gabinete acerca de los preparativos militares en el territorio palestino de Cisjordania, ocupado por Israel, de aquí a las elecciones del 27 de octubre, con órdenes de estar preparados para un escenario de guerra.

Un mirador hacia la Franja de Gaza, desde la localidad fronteriza israelí de Sderot Oded Balilty - AP

El “escenario de referencia” definido para las Fuerzas de Defensa de Israel sobre Cisjordania “establece que deben realizarse preparativos ante la posibilidad de un ataque de elementos jihadistas contra colonos y soldados de las FDI [Fuerzas de Defensa de Israel], como lección aprendida de los sucesos del 7 de octubre”, explicó.

Katz señaló que las FDI “se están preparando para un escenario en el que las fuerzas de seguridad de la Autoridad Palestina y la organización Tanzim, afiliada a ella, vuelvan sus armas contra los colonos y las tropas de las FDI” en Cisjordania y a lo largo de su frontera.

Por otra parte, el Consejo de Seguridad Nacional advirtió que existe un riesgo elevado de ataques terroristas contra israelíes y judíos en el extranjero durante el aniversario.

“Las organizaciones terroristas, encabezadas por Irán y sus representantes –como Hamas– y elementos jihadistas globales, consideran esta fecha un hito significativo”, afirmó el Consejo de Seguridad Nacional en una alerta de viaje difundida por la Oficina del Primer Ministro.

El Consejo instó a los israelíes a evitar viajar a Jordania, Qatar, Somalilandia y Egipto, incluida la península del Sinaí.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, durante una ceremonia de Estado en Jerusalén en memoria de los muertos en el ataque de 2023 Debbie Hill - Pool UPI

Asimismo, recomendó a los israelíes abstenerse de hablar hebreo en lugares concurridos, evitar manifestaciones y no publicar nada en redes sociales que revele su servicio en el Ejército o en los servicios de seguridad.

El ataque del 7 de octubre de 2023 dejó cerca de 1220 muertos en el sur de Israel. Los islamistas también se llevaron a 251 rehenes a Gaza. En respuesta, Israel lanzó una ofensiva militar que dejó decenas de miles de muertos y buena parte del enclave convertido en tierra arrasada.

Durante una ceremonia oficial para conmemorar los tres años del ataque, el primer ministro, Benjamin Netanyahu, afirmó el lunes que “no habrá gobierno de Hamas en Gaza” y prometió seguir atacando a cualquiera que hubiera participado en el ataque o mantenido rehenes.

Durante la reunión de gabinete de este martes, dijo además que Hamas intentaría influir en las próximas elecciones de Israel, mediante ataques, sin presentar pruebas.

Una calle rodeada de edificios destruidos en Ciudad de Gaza, a tres años del ataque que desató la guerra Jehad Alshrafi - AP

Según una encuesta citada por la prensa israelí, casi la mitad de los israelíes responsabilizan por igual al gobierno y al Ejército de las fallas del 7 de octubre que permitieron la incursión terrorista de Hamas.

Entre los encuestados, el 47% sostuvo que los dos son responsables por igual, frente a un 25% que atribuyó la responsabilidad al gobierno, pero no al Ejército, un 17% que opinaba a la inversa y un 11% que no estaba seguro.

La encuesta también consultó en qué medida los participantes creen que Netanyahu tenía responsabilidad personal en esas fallas. Casi dos tercios de los encuestados (65%) afirmaron que el primer ministro tenía “mucha responsabilidad”, mientras que el 22% señaló que tenía “cierta” responsabilidad, el 6% indicó que no tenía ninguna responsabilidad y el 7% que no estaba seguro.

Amenaza latente

Críticas por la prevención aparte, ha habido pocos cuestionamientos sobre el saldo de más de 70.000 muertos que ha dejado la guerra, y sobre cómo el gobierno ha tratado a los palestinos en Gaza, donde el Ejército ahora controla más del 60% del territorio, confinándolos en un espacio cada vez más reducido.

Tres años después del violento raid extremista que regó de sangre el sur del país, y en medio de una guerra que no promete un futuro promisorio, para muchos israelíes es difícil ver en Gaza más que una amenaza.

Soldados israelíes en Hebrón, en Cisjordania (Archivo) Mahmoud Illean - AP

Contrariamente al interés del resto del mundo por la suerte de los gazatíes, muchos israelíes siguen volcados hacia adentro. Desde el día en que comenzó la guerra, las noticias israelíes y los corazones se centraron en los muertos y en los rehenes llevados a la franja. Este es el primer aniversario en el que todos los rehenes que quedaban, vivos o muertos, ya no están en Gaza.

Hay tareas de reconstrucción en las comunidades israelíes donde los milicianos fueron de casa en casa, incendiando y disparando. También existe la insistencia en mantener vivos los recuerdos del 7 de octubre, con la esperanza de que el mundo exterior llegue a comprender cómo se hizo añicos la sensación de seguridad de Israel.

La autopista que corre paralela a la Franja de Gaza, donde los milicianos acribillaron a quienes intentaban huir, está salpicada de monumentos de recuerdo. Los autos de las víctimas, destrozados y perforados por balas, están reunidos en otro lugar, oxidándose y apilados en montones de hasta media docena. Retratos de jóvenes observadoras militares, cuyas advertencias sobre un posible ataque fueron desoídas, conmemoran sus muertes aquel día.

Visita a un memorial sobre el ataque del 7 de octubre de 2023 en Sderot Oded Balilty - AP

Un nuevo documental israelí, “NAZA”, en el que personas del entorno militar describen lo que, según dijeron, fue el asesinato sistemático de civiles en Gaza, ha provocado indignación contra los realizadores, no contra el gobierno. En todas partes del país hay decenas de posters en memoria de los soldados muertos el 7 de octubre y en la guerra.

“Sé que muchas personas en todo el mundo no nos entienden”, expresó por su parte Mor Izreal, directora de una exhibición sobre el 7 de octubre en la ciudad fronteriza de Sderot. Indicó que más de 10.000 personas la visitaron desde que abrió hace un año y medio, la mayoría del extranjero. Las reacciones van desde la tristeza hasta la rabia y el sentimiento de conexión, explicó.

“Estamos con estrés postraumático, todos nosotros”, afirmó por su parte Ziporah Livneh, ante una cafetería que atiende a grupos turísticos y soldados, a poca distancia en auto de la frontera con la Franja de Gaza.

Gran parte de su familia murió en el Holocausto, y ella llegó a Israel a los dos años. Ahora, sostuvo, la respuesta para Gaza es seguir creyendo en la humanidad de las personas, pero responder con firmeza a los actos de maldad.

Una sociedad y un país no pueden construirse sobre la venganza, señaló, pero que el mundo piense “que podemos ser la Madre Teresa es una hipocresía”.

Agencias AFP y AP