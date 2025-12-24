Miles de personas volvieron a celebrar la Navidad en Belén después de dos años de guerra en Gaza

BELÉN, Cisjordania.- Miles de personas acudieron a la Plaza del Pesebre en Belén en la víspera de Navidad, mientras multitudes de familias, música y decoraciones anunciaban un muy necesario impulso al espíritu navideño después de dos años sombríos marcados por la guerra.

El gigantesco árbol de Navidad que estuvo ausente durante la guerra entre Israel y Hamas regresó el miércoles, presidiendo un desfile de cientos de scouts elegantemente vestidos que tocaban conocidas canciones navideñas con gaitas.

La ciudad donde los cristianos creen que nació Jesús canceló las celebraciones navideñas los últimos dos años debido a la guerra en Gaza y llevó a cabo celebraciones discretas con pocas decoraciones, luces o eventos festivos.

El cardenal Pierbattista Pizzaballa, el principal líder católico en Tierra Santa, dio inicio a las celebraciones navideñas durante la tradicional procesión de Jerusalén a Belén, convocando a “una Navidad llena de luz”.

“Después de dos años de oscuridad, necesitamos luz”, dijo Pizzaballa, el patriarca latino de Jerusalén, al cruzar el muro de separación que divide Jerusalén de Belén.

El cardenal Pierbattista Pizzaballa en Belén AHMAD GHARABLI� - AFP�

Al llegar a la Plaza del Pesebre, Pizzaballa dijo que portaba saludos de la pequeña comunidad cristiana de Gaza, donde celebró una misa navideña el domingo. Pero entre la devastación, también vio un deseo de vida y de reconstruir.

“Nosotros, todos juntos, decidimos ser la luz, y la luz de Belén es la luz del mundo”, dijo a miles de personas, cristianas y musulmanas, que se reunieron en la plaza.

A pesar del ambiente festivo del miércoles, el impacto de la guerra en Cisjordania, territorio ocupado por Israel, es agudo, especialmente en Belén, donde un 80% de los residentes de la ciudad, de mayoría musulmana, dependen de negocios relacionados con el turismo, según el gobierno local.

La gran mayoría de las personas que celebraban el miércoles eran residentes locales, con solo un puñado de extranjeros mezclados entre la multitud.

Las celebraciones navideñas en Belén Mahmoud Illean� - AP�

Pero algunos residentes dijeron que están comenzando a ver algunos pequeños signos de cambio a medida que el turismo interno regresa lentamente y, con suerte, anunciará el regreso de visitantes internacionales de los que depende la ciudad.

Pérdida de turismo

“Hoy es un día de alegría, un día de esperanza, el comienzo del regreso a la vida normal aquí”, dijo Georgette Jackaman, residente de Belén y guía turística que no ha trabajado en más de dos años. “La gente está desesperada, pero después de dos años, todos quieren celebrar”.

Ella y su esposo, Michael Jackaman, otro guía que está sin trabajo, provienen de familias cristianas establecidas en Belén que se remontan a generaciones. Esta es la primera celebración navideña real para sus dos hijos, de 2 años y medio y 10 meses.

Las celebraciones navideñas en Belén Mahmoud Illean� - AP�

Durante la guerra, los Jackaman se volcaron a crear un sitio web para vender artesanías palestinas para tratar de apoyar a otros que también han perdido su forma de sustento.

La Navidad y los peregrinos religiosos siempre han sido un motor económico principal para Belén. Durante la guerra en Gaza, la tasa de desempleo en la ciudad saltó del 14% al 65%, dijo el alcalde de Belén, Maher Nicola Canawati, a principios de este mes.

“La gente todavía tiene miedo de venir a visitar”, dijo Georgette Jackaman. “Pero si la gente viene aquí, podemos respirar un poco del mundo, incluso si estamos viviendo con restricciones”.

“Vine porque quería entender mejor por lo que está pasando la gente en Palestina, y se puede sentir que la gente ha pasado por un momento muy difícil”, dijo Mona Riewer, una fisioterapeuta de Francia.

Aunque amigos y familiares en el extranjero le advirtieron que no viniera debido a la situación volátil, Riewer dijo que estar en Belén para celebrar la Navidad le ayudó a apreciar el significado de la festividad.

“La Navidad es como la esperanza en situaciones muy oscuras, un niño muy vulnerable experimentando dureza”, dijo.

A pesar del alto el fuego que comenzó en octubre, las tensiones sigue fuerte en gran parte de Cisjordania.

Miembros del clero rezan en la Iglesia de la Natividad en Belén HAZEM BADER� - AFP�

El ejército de Israel continúa llevando a cabo frecuentes redadas en lo que dice es una represión contra milicianos. Los ataques de colonos israelíes contra palestinos han alcanzado su nivel más alto desde que la oficina humanitaria de Naciones Unidas comenzó a recopilar datos en 2006. Israel capturó Cisjordania en la guerra de Oriente Medio de 1967.

La Autoridad Palestina, reconocida internacionalmente, tiene autonomía limitada en partes del territorio, incluida Belén. Se espera que el presidente palestino Mahmoud Abbas asista a la misa de medianoche el miércoles por la noche por primera vez en dos años, dijo el alcalde.

A medida que la pobreza y el desempleo han aumentado durante la guerra, alrededor de 4000 personas han abandonado Belén en busca de trabajo, dijo el alcalde.

Miembros del clero afuera de la Iglesia de la Natividad en Belén HAZEM BADER� - AFP�

Es parte de una tendencia preocupante para los cristianos, que están abandonando la región en masa.

Los cristianos representan menos del 2% de los aproximadamente tres millones de residentes de Cisjordania, una presencia que ha ido disminuyendo. En todo Oriente Medio, la población cristiana ha disminuido constantemente a medida que las personas han huido del conflicto y los ataques.

Pero el miércoles, muchos estaban emocionados de volver a celebrar la Navidad en el lugar de nacimiento del cristianismo.

