Israel vuelve a atacar el Líbano pese a la advertencia de Trump a Netanyahu: al menos 8 muertos

BEIRUT, Líbano (AP) - Israel continuó anoche con los ataques en el sur de Líbano, intensificando así su campaña contra Hezbollah, un día después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le advirtiera al primer ministro Benjamin Netanyahu que no avanzara sobre Beirut, a fines de evitar una mayor escalada en la guerra que ya dura tres meses.

Las hostilidades en curso -pese al anuncio de Trump y a la frágil tregua que comenzó en abril- están profundizando el desplazamiento de la población libanesa. También son un importante punto de fricción en las negociaciones para ampliar un alto el fuego en la guerra entre Estados Unidos e Israel con Irán, ya que la República Islámica quiere que cualquier acuerdo de ese tipo ponga fin también a los combates en Líbano.

Dos agencias de noticias iraníes semioficiales informaron el martes que el país cortó la comunicación con los mediadores que facilitan las conversaciones para una tregua.

Una segunda ronda de conversaciones entre Israel y Líbano está prevista para el martes y el miércoles en Washington, donde se espera que los negociadores libaneses busquen un cese de fuego total que impida futuros ataques.

Rescatistas trabajan en el lugar donde un ataque aéreo israelí alcanzó un edificio y dañó un hospital en la ciudad portuaria de Tiro, en el sur de Líbano, el 1 de junio de 2026. (AP Foto) AP

El diálogo que comenzó en abril fue el primero en más de tres décadas entre dos naciones que no tienen relaciones diplomáticas formales. Hezbollah ha rechazado las negociaciones directas, confiando en la presión de Irán.

Pese a los intentos diplomáticos, Israel amenazó el lunes con atacar los suburbios del sur de Beirut, lo que causó pánico en la capital libanesa mientras que miles de civiles escapaban hacia zonas más seguras.

Ayer, en tanto, intensificó sus ataques aéreos y el fuego de artillería en el sur del país donde se reportaron al menos 8 víctimas fatales.

Si bien Hezbollah no anunció nuevas operaciones, el ejército israelí aseguró durante la noche que había interceptado dos proyectiles que cruzaban desde Líbano hacia su territorio.

Beirut

Las fuerzas israelíes realizaron recientemente su incursión más profunda en Líbano en 26 años, pero Beirut se ha librado en gran medida durante las últimas seis semanas, salvo por dos ataques selectivos en los suburbios del sur de la ciudad en mayo.

Más tarde, luego de una llamada con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y de comunicarse con el grupo insurgente libanés a través de mediadores, Trump apuntó que “no habrá tropas que vayan a Beirut”.

El tweet a través del cual Trump comunicó su conversación con Netanyahu

El presidente republicano se jactó ayer de haber intervenido personalmente para evitar una ofensiva israelí sobre Beirut y afirmó que también obtuvo un compromiso del grupo armado libanés para detener los ataques.

“He mantenido una conversación muy productiva con el primer ministro Bibi Netanyahu, de Israel, y no habrá tropas que vayan a Beirut, y cualquier tropa que esté de camino ya ha dado media vuelta”, señaló Trump en una publicación en Truth Social.

Hasta entonces, Israel tenía preparado un ataque de gran escala contra Dahiyeh, pero la operación quedó suspendida a último momento debido a la intervención de Estados Unidos.

Pese a un alto el fuego negociado por Washington y alcanzado en abril, ambas partes han seguido intercambiando ataques después de que Israel hiciera lo propio en zonas libanesas alegando defensa propia.

Los incidentes más recientes se produjeron en vísperas de la segunda ronda de conversaciones entre Israel y Líbano prevista para este martes y el miércoles en Washington, donde se espera que los negociadores libaneses busquen un alto el fuego total que impida futuros ataques.

Las conversaciones entre los dos países, que comenzaron en abril en Washington, fueron las primeras en más de tres décadas entre dos naciones que no tienen relaciones diplomáticas formales.

Los combates representan un gran obstáculo para el incipiente acuerdo que busca ampliar el alto el fuego en la guerra con Irán que estalló después de que Estados Unidos e Israel atacaran la República Islámica el 28 de febrero. Teherán quiere que cualquier acuerdo incluya un alto el fuego completo en Líbano.

Agencias AP y Reuters