Un analista internacional advirtió sobre el ataque de Rusia en Kiev: “El peor ataque desde que comenzó la guerra”

La guerra entre Rusia y Ucrania volvió a encender las alarmas internacionales tras un nuevo ataque sobre Kiev, que provocó la muerte de 18 personas y otras 100 resultaron heridas, mediante el uso de drones y misiles balísticos.

En este marco, el analista internacional Andrés Repetto sostuvo: “La verdad es que el peor ataque, algunos dicen, desde que comenzó la guerra” y fundamentó: “Kiev no fue el único lugar atacado, Dnipro, Zaporiyia, distintas ciudades de Ucrania fueron blancos de los ataques se decía 656 drones rusos más de 70 misiles entre balísticos, misiles cruceros”.

Rusia lanzó su peor ataque contra Kiev

Por qué Rusia atacó Kiev

Según Repetto, desde Moscú ya habían anunciado un ataque sistemático contra Kiev debido a que la situación en el frente de batalla sigue siendo muy compleja. “Se hablaba de un freno en el avance de Moscú y a partir de estas declaraciones, Rusia que empieza a advertir que va a empezar a atacar de forma sistemática y masiva Kiev, edificios gubernamentales, edificios de toma de decisiones”, dijo.

En este contexto, marcado por bombardeos, el experto aclaro que ambas partes sostienen que no atacan a los civiles, sin embargo remarcó: “Desde Rusia se acusa a Ucrania de haber atacado una clínica y un colegio donde murieron decenas de niños. La verdad es que nadie respeta el tema de los civiles”.

“Estamos en medio de una guerra. Entiendo que cada uno tiene su posición y cada uno dice que no hace lo que está haciendo, pero los ataques son masivos”, agregó.

Rusia ataco la ciudad de Kiev con drones y misiles balísticos

Tras el bombardeo, Repetto analizó la postura de ambos países en esta guerra que ya lleva alrededor de cuatro años desde el comienzo del conflicto. En el caso de Volodimir Zelensky, el presidente ucraniano “está pidiendo ayuda de forma desesperada para poder contener esta situación”, ya que como consecuencia de la guerra de Irán, Estados Unidos está enviando menos misiles Patriot, que son los fundamentales para que Ucrania pueda defenderse y atacar, según explicó el analista.

“La realidad es que más allá de que parezca que esto en algún momento se frenaba, la ofensiva es cada vez más fuerte” subrayó Repetto, y enseguida sumó: “Cuando se decía que Putin está perdiendo al día de hoy en el frente de batalla o que no están logrando avanzar, Moscú intensificó sus ataques”.

Una de las imágenes del nuevo ataque ruso sobre Kiev que se viralizó en redes sociales

En este sentido, Repetto remarcó que Vladimir Putin, el mandatario ruso no puede perder esta guerra y estará decidido a utilizar todas las armas que tenga a su alcance: “Es una situación que ya viene de varios años”.

“La realidad es que hay muchísima preocupación en la OTAN porque esto que está pasando hoy en Ucrania en algún momento se extienda a algún otro país de Europa”, concluyó.